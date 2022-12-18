英文書信基本格式懶人包：從開頭到結尾，從正式用語到日常風格一次看
我們想讓你知道的是
在寫英文書信時，是不是也因為稱謂，或夠不夠正式而感到苦惱呢？本文介紹英文書信的開頭與結尾，讓你能親近而不失禮節的進行書信來往。
今天的懶人包會教大家英文書信的基本格式，並分成書寫信件及電子郵件兩類。信件的用語和風格還有分正式跟非正式，正式的像是寫給老師、老闆或客戶等，非正式的則是寫給朋友、家人等，而今天教的是信件的基本格式，所以基本上都可以套用喔。
Salutations and Greetings 英文書信開頭稱呼
信件中的開頭很重要，要根據信件的性質與對象使用不一樣的稱呼，以下提供常見的稱呼語。
Dear 用法
Dear幾乎適用於各種情況，對象可以是熟識的人、同事或老闆。但是根據不同的熟識程度，dear一字會有不同的用法。
如果你們很熟，可以只寫對方的名，但如果對方是同事或上司，男同事加Mr.，女同事加Ms.；如果知道這位女性的婚姻狀況，已婚要加Mrs.，未婚要加Miss。此外，如果你們之間不熟，就要以Mr.或Ms.加上姓氏來稱呼對方，或是連名帶姓稱呼。如果不確定對方的性別，用dear加姓名就可以了。
小編再為大家補充一下， Mr.為「先生」，是Mister的簡稱，未婚或已婚的男性都可以此稱呼；Mrs.為「太太」，是Mistress的簡稱，Miss為「小姐」，用於未婚女性（注意 Miss 不需加上縮寫點），Ms.用於婚姻狀況不明的女性，且所有稱謂後方都必須加上逗點而非冒號。
接下來我們以Taylor Swift這個名字為例，其中Taylor是所謂的名（first name / given name），Swift是姓（last name / surname）。
- 彼此不熟時：Dear Ms. Swift / Dear Ms. Taylor Swift
- 不清楚對方性別：Dear Taylor Swift
- 彼此認識，但不清楚對方婚姻狀況：Dear Ms. Taylor
- 彼此認識，且對方已婚：Dear Mrs. Taylor
- 彼此認識，且對方未婚：Dear Miss Taylor
- 彼此很熟時：Dear Taylor
Dear Sir / Madam,
這個稱謂用在當你不知道對方姓名的時候，這用法在以前比較常用，現在可能被視為老式的用法。補充：sir用於男性，madam用於女性。比較輕鬆一點的用法為“Greetings,”。
To Whom It May Concern,
如果不知道對方性別，且用在比較正式的情況下，就可以使用這個稱呼。
這用法多用在公事上，尤其是當你寄信到一個公家機關或公司，不確定是寫個哪個特定的人的時候。若是用在應徵信件當中，則可用Dear Hiring Manager。
Good Morning, / Good Afternoon,
除了以對方姓名稱呼為開頭，當然也可以使用早安、晚安等用語，此用法不是那麼正式，不過祝對方有個美好的早晨，會為信件帶來增進關係的效果，建議用在剛認識的人身上，或已熟識的人也可以。使用上要注意，對方看到信件的時間點有可能不是白天/下午，特別是對方在另一個時區的時候。
Hello, / Hi,
這個用法為非正式的用法，多用於電子郵件中，並且用在比較熟識的對象身上。
收件者超過一個人時
如果收信對象超過一個人以上，可直接寫出他們的姓名，例如“Hi John and Mary,”或是“Dear John, Mary, and Michael,”。如果對象是一個團體，可以直接寫“Dear All,”，比較親切一點可以用“Hi Everyone,”。
Closing Lines 英文書信結論句
在結尾用語之前，常伴有一句總結，以下提供我們寫信時最常使用的三種結論。
期待回覆類
- I look forward to your reply. 等待您的回覆。
- I look forward to hearing from you. 期待您的消息。
- I look forward to seeing you. 期待見到您。
注意look forward後面的動詞要用動名詞 （V-ing）。
熱心服務類
- Please advise if necessary. 若有任何建議，請您盡量提出。
- If you require any further information, feel free to contact me. 如果有任何問題，歡迎與我聯繫。
- Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. 如果有任何需要，歡迎與我聯絡。
注意contact為及物動詞，後面直接接上聯繫對象即可，不需接介系詞。
感謝客氣類
- Once again, I apologize for the inconvenience. 很抱歉，造成您的不便。
- I would appreciate your immediate attention to this matter. 關於您對此事的關注，我們十分感激。
- Thank you for your cooperation。 非常謝謝您的合作。
- Thank you for your assistance。 非常謝謝您的協助。
- Thank you for coming. 謝謝您的來訪。
注意thank you for後面直接接動名詞（V-ing）即可，不需加上your。
Sign-offs 英文書信結尾用語
信快寫完了，最後就是結尾用語囉！如同中文信件的「敬上」、「謹上」等，英文信件也有分正式跟非正式兩類，建議大家依收件者與自己的關係，以及信件內容的正式性來決定要使用哪一類，以下提供常見的基本用語。
正式
- Sincerely,
- Thank you,
- Yours truly,
- Warm wishes,
- Sincerely yours,
- Respectfully yours,
非正式
- Best,
- Thanks,
- Warmly,
- Cheers,
- Regards,
- Take care,
- Best wishes,
記得結尾語第一個字母要大寫，後面要加逗號，然後下面要接自己的名字喔。
英文書信範例
看完了基本的信件格式，就來看看以下兩個範例吧。第一個信件內容比較正式，另一個較偏日常用法。
較正式範例
Dear Mr. Alex,
I am writing this letter to inform you that I have to take a sick leave from course due to the fever. Sorry for any inconvenience caused by my absence. I would review the material before next course. Feel free to contact me if you need further verification from my doctor. Thank you for your immediate attention to this matter.
Respectfully yours,
Shirley Huang
Alex 教授您好：
我寫這封信給您是因為我發燒了，今天的課想和您請病假。如果我今天的缺席對課堂造成任何不便，也先跟教授說聲抱歉，我會自行再趕上複習進度的。若教授需要醫生證明，也麻煩告訴我。謝謝教授願意抽空讀這封信。
學生 黃雪莉 敬上
較日常範例
Hi Angela,
I can’t go to course today since I’m severely sick. I got a fever last night. Can you please inform the professor on my behalf? By the way, please let me know if there’s any additional assignment from course. Thank you for your help.
Best,
Shirley Huang.
嗨 Angela：
我昨晚發燒，今天不能去上課了。你可以幫我跟老師請假嗎？對了，如果老師有額外出作業的話，再提醒我一下，謝謝你。
黃雪莉
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。