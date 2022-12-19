【國際大風吹】卡達狂燒3000億美元辦世界盃，重點不是要賺球迷的錢？

過去這個月來，世界盃旋風席捲了全世界，從南美洲、歐洲、亞洲、非洲到中東，每天都有幾億人在看世界盃。更有上百萬來自全球各地的球迷，飛到地主國卡達現場觀戰，留下一輩子難忘的回憶。

不過，當賽事落幕，這一切瘋狂歸於平靜之後，對卡達來說，到底又留下什麼呢？為了舉辦世界盃，卡達過去這12年來估計砸下大約3000億美元，不只創下世界盃史上最貴紀錄，更比之前所有奧運和世界盃全部加起來的總成本還要高。有趣的是，卡達始終堅持，本屆賽事非常強調永續性，相關建設絕不會成為蚊子館。

這一集就來看看，卡達世界盃結束之後，所有的場館和建設，會不會浪費？卡達希望世界盃發揮什麼樣的效益呢？

3000億美元成本，卡達為世界盃做了什麼？

世界盃歷史長達92年，這是第一次在中東舉行。卡達原本只有一座符合世界盃規格的足球場，所以一口氣又蓋了七座新球場。這八座球場加起來可以容納超過42萬名觀眾。

有趣的是，面積不到台灣三分之一的卡達，人口號稱有300萬，實際上將近九成是居留在當地的外籍藍領跟白領移工，真正本國公民只有一成出頭。換句話說，30多萬卡達人可以全部塞進這八座球場。

可是場館還只是所有世界盃建設的一小部分。過去這12年來，卡達估計投入3000億美元的成本，大部分用來建設盧塞爾這座全新的城市、打造全新的首都杜哈地鐵系統，以及擴建國際機場，其他林林總總的相關工程更是不勝枚舉。

Photo Credit: 國際大風吹

當然，很多工程是本來就要做，只是在成功申辦世界盃之下，獲得更多資源加速進行。卡達也因為這場世界盃改頭換面。

球場將變身複合式建築，有一座「用完即拆」

利用舉辦世界盃的機會，推動基礎建設工程，讓全國可以享受長長久久的經濟效益，是很多主辦國、尤其是發展中國家的如意算盤，甚至也是國際足總FIFA在審核主辦權的時候，非常重要的評分項目，卡達當然也不例外。

先別說新的地鐵和社區有沒有人使用，或許大家最好奇的是，蓋了這麼多新球場，會不會淪為蚊子館呢？畢竟，卡達國內的職業聯賽平均每場比賽的觀眾人數，大概也就是幾千到一萬人之間。如今多了七座新球場，之後該怎麼辦呢？卡達其實有規劃。

其中，被視為最具永續性的球場，就是這座可以容納四萬人的974體育場。這是世界盃史上第一座「用完就拆」的球場。

974是卡達的電話國碼，也代表這座球場用了974個貨櫃組成。場內大部分設施是利用廢棄的貨櫃和鋼筋回收製造，呼應國際上對環保永續越來越高的要求。2021年完工至今，這座球場總共舉行了13場比賽。本屆世界盃結束之後，球場將會完全分解拆卸。五顏六色的貨櫃，將會透過海運，轉移到地球另一邊、南美洲的烏拉圭，再重新打造成一座新球場。烏拉圭希望這樣的計畫，可以贏得2030年的世界盃主辦權。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 以貨櫃建成的Stadium 974

那麼，其他球場的命運如何呢？除了歷史最悠久的哈里發國際體育場會維持原狀之外，很多新球場從一開始就設計成上下兩層的結構，而世界盃結束後，上層結構將會拆掉，讓總座位數減少一半左右，然後重新改造成複合式建築。有些球場會興建商場、旅館，有的會改造成涵蓋學校、咖啡店、運動設施的社區中心。理論上，都會持續獲得使用。

辦世足短期一定虧，卡達要的是經濟轉型

卡達畫出了未來的美麗藍圖，但從過去案例來看，國際級體育賽事相關建設的經濟效益，往往不一定按照計劃走。第一個原因是，短期經濟效益幾乎都被FIFA吃光了。

儘管世界盃通常會吸引大批外國觀光客湧入主辦國，但是在現行規定之下，門票收入、電視轉播權利金，以及行銷權利金，全都歸FIFA所有。這部分估計總額達到47億美元。不過FIFA會補助主辦國舉辦賽事的直接成本，包含獎金在內。這次大約是17億美元。

第二個原因是，新場館在賽事結束後，很難找到用途。2010年的南非、2014年的巴西，都花大錢蓋了壯觀宏偉的體育場，但其中不少卻在賽後淪為使用率極低、養護費用極高的蚊子館。

這些歷史教訓，卡達當然也不是不知道。不過卡達舉辦世界盃，並不完全是為了賺錢，也是一種軟實力的展現，尤其在外交上，也能創造跟區域內其他國家的連結。還記得2017年卡達突然被7個中東國家斷交嗎？這次很多旅客選擇不住在卡達，而是住在周邊鄰國，然後搭專機往返，可以說雨露均霑，替鄰國創造了一些商機。另外，世界盃也能打造國際能見度和正面形象。

不過長遠來說，卡達希望世界盃可以促進當局提出的「2030願景」計畫。畢竟卡達握有全球第三大的天然氣儲量，也有豐厚石油資源，但多年來太過依賴能源出口，所以在這個願景計畫下，當局希望可以轉型成更多元的經濟型態，讓卡達成為區域性的觀光和商務樞紐。

很多分析認為，卡達今年的GDP成長率在世界盃刺激之下，會爬到5%、6%的高點，但明年很可能就會腰斬，然後逐漸下滑到世界盃之前的水準。隨著大量工程需求獲得滿足，許多移工恐怕也會離開卡達，導致總人口下滑。世界盃是不是不只改變卡達的樣貌，更成為經濟轉型發展的轉捩點，還有待時間證明了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航