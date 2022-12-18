CNN報導台灣的道路交通「宛如地獄」，官員何不實際到馬路去觀察問題出在哪？

文：楊永綨（工作空檔時喜歡記錄文字者／公務員）

日前CNN Travel報導指出，台灣的道路交通宛如「地獄」，更有人整理出美國、英國、澳洲、加拿大和日本政府的官方宣導——來台旅遊須知內，都特別提到注意交通問題；台灣在2021年就有2962人死於交通意外，約是英國的五倍、日本的六倍之多。

台灣的人行道更被批評非常狹窄、高低不平、停滿機車、路燈、變電箱甚至是行道樹擋住了大部分的空間，行人難以通行，只能被迫走在車道上。主因還在來自於用路人的壞習慣和觀念不佳居多。

實際到馬路去觀察，才會知道台灣交通的問題出在哪裡

從2020年9月1日起，台灣即立法實施「汽機車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停禮讓行人優先通行者，將加重處罰」的罰則，但落實於都會區——尤其是交通繁忙的路口時——真正禮讓行人的駕駛，往往反而造成後方的交通回堵，讓更多的機車或汽車的駕駛人不耐久等，急切車道或是冒險於出陣中穿梭，對於交通的亂象，似乎沒有幫助。

台灣的汽機車數量密度可說是亞洲第一，以一個地狹人稠的都會區，這樣的汽機車數量，在交通工程上的設計，真的需要謹慎的規劃，通盤檢討改善。

例如行人穿越道的設計上，路口轉角處的退縮距離不足、夜晚的路燈無法完整照亮斑馬線，甚至馬路設計上是否符合所有的通行車輛等等。此外，大型車輛如大客車、砂石車、大型貨車的迴轉半徑都很大，而這些車輛行經轉彎處，尤其是大型幹道與一般道路的銜接處，也需要設置反光鏡，或是加大路口的設計，讓行人和駕駛多一點的視野，避免死角而發生憾事。

此外，台灣的機車密度也是亞洲第一，世界排名也是第一，總數達到400萬輛的機車，在台灣這個蕞爾小島的狹小都會區中流動，是何等壯觀。機車是馬路行車路權中的弱勢，偌大的車道卻只有小小的機車優先道，這麼多的機車要往何處去？能否設置汽車、機車的行車區域之間的安全間隔裝置，避免機車的穿梭車陣？

上述這些，都需要交通相關單位的設計人員，實際到馬路去觀察才能得到解答，但目前交通部的相關執掌單位似乎還在佛系設計中，只寄望用教育宣導和加強開單，來做交通亂象的改善作為。

交通工程只能治標，觀念和習慣才能根本的改善交通

除了汽機車，許多地方政府大力推動的「共享單車」專案，騎車亂象也是一個令行人困擾的問題。

大家一定都看過，很多共享單車騎乘者不僅在人行道上飆速、不禮讓行人，甚至在車水馬龍的馬路上穿梭，行人穿越道騎乘更是不勝枚舉，不理會紅綠燈的管制也是時有所聞，這些亂象也是行人無形中的障礙。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

筆者認為，都會區的交通規劃中，大型車輛還是建議以公車專用道等設計為主，減少公車穿梭較小的道路；機車則可設計專用車道並用安全裝置做區隔；人行道要設計相關的阻隔設施，避免機車族亂停的現象。至於人行穿越道的路口設計，則該採用內縮、加大路口區域的設計，增加用路人的視野，避免相關事故發生。

台灣的交通亂象不僅止於都會區，其他諸如郊區的重型機車競速、房車競速，更是產生很多危險和噪音，都是影響到台灣觀光地區的交通品質、環境品質的評分，都是需要相關單位的實際勘查和檢討改進。此外，筆者更期待國民的自我習慣的要求，在用路時不能老是抱著「別人可以我也可以」的想法，導致亂象的一再擴大，除了對國家形象大打折扣，國民本身也是受害者。

交通工程只能治標，降低事故率的發生，唯有觀念和習慣的改變，從自身的習慣和觀念做起，才能從「禮讓」出發，根本的改善交通。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航