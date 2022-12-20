台灣目前再生能源的發展順利嗎？光電與社區共榮，2050淨零排放才有可能
我們想讓你知道的是
筆者在數個光電爭議現場最常聽到民眾說的是：「我們不是反綠能，而是要求有完整立法規範的綠能政策」，綠能業者也希望政府明確規範，才能降低企業投資風險、避免劣幣逐良幣。期待行政部門持續傾聽民間社會的聲音，以實質改革回應社會的期望。
文：蔡卉荀（地球公民基金會環境與能源部主任）
2021年蔡英文總統宣示台灣將推動2050淨零排放，今年3月由國發會公布了「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，預計在2030年前投入9000億元執行相關計畫。
報告中，選定五大項目：運輸、建築、工業、電力及負碳技術，分列減碳目標。其中為了將電力所產生的139百萬噸碳排削減至零，規劃極大化布建再生能源，不再興建新燃煤電廠，短期以燃氣電力過渡，長期則搭配氫能、碳捕捉再利用及封存 [1]，來建構零碳電力系統。政府預計2050年，全台將有超過60%電力來自再生能源。
光電發展順利，淨零才有可能
這樣的規劃並非以100%再生能源為目標，因此需要搭配氫能、碳捕捉再利用及封存，來抵減燃氣電力的排碳，以建構零碳電力系統。由於碳捕捉再利用及封存技術都尚未成熟，也為2050淨零埋下不確定性，要降低這個隱憂，唯有最大化拉高再生能源的比例一途。
但是，台灣目前再生能源的發展順利嗎？若以光電來說，目前我國2025年的光電目標是20GW的裝置容量、2050年的裝置容量須達到40~80GW，但截至2021年底，卻僅完成7.7GW。這意謂著從現在起，每年需要以2.5~3GW的速度新增才能達標，否則恐導致淨零破功。
為何光電特別需要被討論？
光電是目前台灣各種再生能源中，技術相對成熟、建置時間最短的能源類型，也是日照充足的台灣具備優勢條件能發展的再生能源。因此，我們必須正視光電推展不如預期的原因，提出對症下藥的解方。
屋頂光電潛力大，需要擴大民間參與
政府原定2025年全台屋頂型光電裝置量達3GW，2019年提前達標後上調為6GW，但遭民間團體質疑過於保守、各部門實質作為太少。行政院於是再度調整為8GW，從公有建築開始推動，透過「班班有冷氣、校校有光電」增加校園光電，規範工業區新設工廠須設置一定比例光電，並修法要求用電大戶建置／使用一定比例的再生能源。日前，行政院正式提出《再生能源發展條例》修正草案，打算規範未來新／增／改建物也要設置光電。
政府確實比初期拿出更積極的作為，但若要達到極大化再生能源的願景，就需讓更多民宅、廠房、商用屋頂都裝上光電。
是故，接下來必須面對許多小型私人屋頂因為不具經濟效益，而被排除在綠能市場以外的問題，也要克服違建氾濫無法搭建太陽能板的障礙，以及設法讓更多工廠與用電大戶負起自帶綠電的責任。這些挑戰，需要社會各界一起努力，也有賴政府提供更多元的民間參與模式，鼓勵更多社區及家戶成為公民電廠的一環。
地面光電的發展瓶頸
為了衝刺2025年達到20GW光電裝置量，蔡政府評估台灣也需要地面型光電，因此優先從鹽灘地、不利耕地、地層下陷區、受污染土地、水庫埤塘等地區設置光電。
政府的策略是先盤點國公有地，變更地目、開放光電招商，以求短期最大布建率，台南七股與嘉義布袋的鹽灘地、台東知本濕地即為著名的案例。
然而，這些過往被視為產業儲備用地的土地，由於長期未使用，已有相當豐富的生態保育價值，或涉及原住民族傳統領域，需取得部落諮商同意，在這裡設置光電，便引起生態與原住民爭議。最後能源局只得縮減鹽田光電規模，台東縣政府也終止知本光電開發契約。另外，還有桃園埤塘光電也在生態疑慮下喊卡，必須重頭規劃與生態共榮的計畫。
在農地光電方面，馬英九政府曾在政策評估與配套不足時，貿然開放農棚光電 [2]，結果發生假種田真種電的弊端，導致政策緊急喊卡。農委會與台糖後來盤點不利耕地，釋出轉作光電，但其篩選標準也曾被質疑。
至於可耕作的私人農地，因為農業人口老化、土地閒置、轉租收益比農作好，再加上兩公頃以下農地的土地變更程序簡便，成為綠能業者與地方勢力在叢林法則下四處尋租的獵物。農地變更蓋光電，改變了農村地景，也衍生土地開發的糾紛，引發光電侵農的疑慮。農委會後來只好禁止兩公頃以下農地變更做光電，並宣告加嚴把關兩公頃以上農業區變更。
面對土地變更型光電廠的挫折，經濟部與農委會後來把重點放在推動漁電共生，強調土地複合利用，以農為本，綠能加值。更在民間團體倡議下，建立環境與社會檢核機制（以下簡稱環社檢核），試圖引導廠商避開有環境敏感與社會爭議的高風險區。政府的光電政策，終於開始將生態保育及農漁業發展納入考量。
漁電共生的養殖模式能否經得起市場考驗，仍待時間驗證；單靠環社檢核也無法解決所有問題，諸如七股光電超量開發的總量管制問題、室內養殖與其他類型光電尚未納入環社檢核的問題、如何保障承租漁戶的工作權、控制養殖區大量鋪設光電對候鳥生態的衝擊、以及降低案場施工對社區與鄰近魚塭的干擾…...等，這些都還需要更完善的政策配套與管理辦法進場。
另外，目前光電政策推動與設置的程序中，普遍欠缺社區知情及公民參與的機制，導致民間對光電影響的疑慮未獲得重視與解決，埋下日後衝突的起因。台南蘆竹溝即為一例，居民直到案場施工前才得知光電場將緊鄰社區聚落，造成社區空間壓力。台南市政府雖要求廠商召開說明會，但單向的說明會無法實質解決問題，結果雙方衝突越來越大。
這些事件告訴我們，人民與社區充分的知情及參與，是建立社會支持再生能源的基礎。
政府應加強公民對話，開啟光電與社區共榮
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。