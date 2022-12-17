為什麼曹興誠要投資「黑熊學院」，而不是花錢買下《蘋果日報》？

文：陳禹瑄（輔大歷史研究所碩士，東協之腦執行董事）

為什麼曹興誠不買一間媒體，讓台灣派多一個媒體平台傳遞資訊？

但其實網路媒體的資訊量是很低的，現在四大報之中唯一營利還不錯的只剩下《自由時報》，但他也是靠實體報紙販售和廣告。網路媒體雖然帶來閱覽的方便，但網路媒體最大的問題就是他不用付費，所以瀏覽量大的網路媒體才有辦法拿到廣告訂單賺取營收。

買正《蘋果日報》看似便利，但沒了實體效用有限

當初黑熊學院在籌辦時，剛剛好也是《蘋果日報》正在販售的階段，前後差不多在三至四個月內的誤差。30億台幣的資金要買下一間已經停止紙本印刷的媒體綽綽有餘，而且經營權就一定在自己的手上，要每天宣傳抗中意志跟闢謠確實也是可以。

但我們先來看下面兩張表：

曹興誠不愧是經營半導體的先驅之一，目光就是和那些想買下媒體的建商、卡拉OK商、食品商以及富二代不一樣。網路媒體的閱覽比例才不過5%，但社群媒體和即時通訊軟體合起來就佔比26%。今天這些資訊上面的攻擊以及防衛，主動性高的社群媒體和通訊軟體才是主要戰場。因為你今天不去主動搜尋網路，網路媒體不會自動跳出來給你報導資訊。

而黑熊學院除了提升實體民防與國防的結合以外，也聚焦提升資訊心理層面的認知作戰提升，因此嚴格來說黑熊學院與其說是一個教育單位，不如說是民間的軍事承包商，長遠效益也比《蘋果日報》大。

但若要說買下一間網路媒體有沒有成功的案例，其實也有，但這例子也不在台灣，是美國文藝復興科技有限公司前總裁羅伯特默瑟。默瑟一面入主戰略通訊實驗室集團英國子公司劍橋分析、另外也購買了美國右翼網路媒體布萊巴特新聞網。一個負責比較複雜的戰略溝通、資訊攻擊、資料探勘研究、輿情分析；另外一個就是簡單的媒體報導、撰寫文章、利用新聞媒體的傳播的力量來宣傳極右派的思維。

曾經擔任川普總統顧問的史蒂夫班農，他就是劍橋分析和布萊巴特新聞網的早期創辦人。第一任的劍橋分析執行董事和布萊巴特新聞網執行長，後來被開除就是因為得罪川普，被默瑟家族的繼承人雷貝卡開除。

默瑟家族的做法就是把布萊巴特新聞網的伺服器，拿去給劍橋分析做研究。劍橋分析研發部完全可以透過後台去看哪種立場最常瀏覽這間媒體，同時劍橋分析會把這些分析趨勢再給布萊巴特新聞網，讓布萊巴特的高級主管決定他們的報導要用什麼樣的文筆去寫，會更容易煽動讀者。

當然現在曹興誠是不可能再去買《蘋果日報》了，因為《蘋果日報》現在已經有人營運了，但當時如果只能選擇一個的時候，投資黑熊學院跟買下《蘋果日報》兩者相比，後者效益是比較大的。除非曹董有意兩間都投資與買斷，這樣才能達到效益。也就是黑熊學院未來的趨勢一定是變成學產官三合一的狀態，這個價值遠遠超過《蘋果日報》，訊息戰方面也超過《蘋果日報》。

當然假設曹董當初出個50億，30億投資黑熊學院、20億買下《蘋果日報》，同時讓黑熊學院的認知作戰部門和專業跟《蘋果日報》相互搭配，採取默瑟家族的經營方式，那就另當別論。筆者認為黑熊學院的可發展性和可塑性非常大，他可以是民間防衛訓練中心，可以是和軍方、海巡以及警政合作的承包商，這些背後帶來的效益和利益，會遠比《蘋果日報》來的大。假設《蘋果日報》真的被曹興誠買下，那他會否競爭到《自由時報》的版圖，讓全台第一大也是第一大抗中的媒體，變成屈居聯合報後面也真的不一定。

因此問題不在「媒體洗訊息」。主流媒體和網路媒體的影響力雖然依舊有其權威性，畢竟報導出來萬一出錯有損媒體和記者的榮譽和威信，而資訊心理戰可以隱身在後，他的影響力因為社群媒體演算法和通訊軟體的封閉性，感覺強化了網路媒體的密集性。因此問題還是在台派以及國防部如何建立多個與官方合作，統一面對混合戰的反混合戰中心以及民間軍事承包商。

Photo Credit: 中央社

軍方應和黑熊學院合作

但有一個前提，國防部、心戰大隊、陸軍司令部、憲兵指揮部、後備指揮部，內政部警政署和役政署，必須要積極來和黑熊學院洽談。事實上曹興誠都已經投資了這麼多錢，國防部還這麼被動，是真的認為自己的訓練比黑熊學院高級嗎？國防部相關的官員如果連跟黑熊學院合作都辦不到，未來別說西點軍校畢業的軍官中校就退伍，有才能的軍官上尉和少校就退伍的狀況只會越來越多。

全民國防如果只是辦個走入鄉里的活動，那還不如叫藝工隊全台巡迴演出還要來的有效果。因為叫一群軍人走入鄉里大家真的看看就過了。

黑熊學院的高層以及曹董本人對於民防和國防之間要怎麼合作，認知作戰和國防部的全民防衛宣傳要怎麼結合的計畫都已經有所本，希望國防部高官們真的不要再死板了。你們繼續死板下去，依照國軍改革龜步的狀態，會來不及的。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航