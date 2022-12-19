詹順貴：為何在單一席次的市長與立委選舉，台北市始終是民進黨的艱困選區？
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台北市是台灣政經中心、資訊流通最發達，理論上應該比較能接受變革與進步性政策主張。相對於長期保守執政的國民黨，提出許多改革倡議的民進黨，理論上也應該較能獲得支持。但歷來投票幾乎都顯示出相反的情況，這是值得單獨探討的現象。
文：詹順貴
台北市是台灣政經中心、軟硬體設施最完善、資訊流通最發達、居住人口相對也是整體平均教育程度與收入較高的都會，理論上應該比較能接受變革與進步性政策主張。相對於長期保守執政的國民黨，較積極呼應公民社會訴求並提出許多改革倡議的民進黨，理論上也應該較能獲得台北市民支持。
但除最近兩次總統選舉較為悖逆外，歷來投票情形幾乎都顯示出截然相反的情況（尤其台北市長選舉），這是此次九合一選舉結果整體觀察分析外，值得單獨探討的現象。
有關歷來民進黨與國民黨整體的得票消長情形與此次大選的整體分析，外界已有非常多分析，筆者也有所著墨。雖然從2014年、2018年到2022年，國民黨在直轄市、縣市長選舉的得票率有逐漸上升情形，民進黨則明顯快速降低。但如從實際得票情況來看，由於投票率低，這次地方選舉民進黨和國民黨的得票數其實都出現下滑，但民進黨受傷嚴重許多。
北市選舉，民進黨連基本盤都沒守住
尤其台北市長選舉，同樣在三強鼎立的情況，民進黨無法複製唯一一次取得政權，即1994年陳水扁因藍營分裂而以43.67%得票率、61萬5千票當選的情況。相較於各有其特殊背景的苗栗、花東、金馬，有更值得深入探討之處。
此次台北市長選舉，當選的蔣萬安僅得575590票、得票率為42.29%，陳時中為434558票、31.93%，黃珊珊為342141票、25.14%。其中陳時中的得票數與得票率，不僅遠低於前述同樣是三腳督的陳水扁；甚至比國民黨馬英九競選連任氣勢最盛時的2002年，民進黨李應元得票都還有488811票、得票率35.89%的情況有所不如；更遠低於普遍被認為足以反映民進黨在台北市基本盤，2006年謝長廷的525869票、40.89%得票率。
外界針對此一現象，有從陳時中的角色或形象設定有誤、選戰策略失敗等面向加以分析。也有認為陳水扁時的三腳督，趙少康與黃大洲是瓜分藍營選票；今年地方選舉，原本2020年總統大選支持蔡英文連任總統的中間選民、年輕選民全台大量流失，造成今年選舉投票率偏低；於台北市，黃珊珊則不僅贏得中間選票、年輕選票，還瓜分走一部分民進黨基本盤（遠多於瓜分走國民黨基本盤）。
不管從哪個角度觀察，幾乎可以得到一項共同疑問。在單一席次的台北市長與區域立委選舉，為何台北市始終是民進黨的艱困選區？
民進黨北市市長選舉難選之因
此一疑問可能的答案，依筆者淺見可歸納出以下三點：
1、台北市有中央政府與地方政府，逾10萬軍警公教人員及其家庭。
除了長期在國民黨黨國教育下成長、經由考試進入國民黨培育的文官體系，原本即有相當比例早已加入國民黨成為黨員，選舉時較易支持國民黨候選人外。蔡政府的年金改革雖有助於國家財政長遠健全，卻損及這些現任以及已領退休俸的軍警公教人員的實質利益。不僅讓民進黨更難在這塊領域擴展選票，甚至還進一步減少選票。
另一足以佐證的案例，是在第一任市長創下高達八成市民滿意度的陳水扁，1998年競選連任時卻慘遭敗北。敗選原因之一，是通常高普考獲得高分而被分派到台北市政府任職的公務員，於陳水扁市長任內，從高高在上的雲端被要求下到民間，必須以市民為尊，親切服務市民。
加上陳水扁四年任內積極促進社會政策革新、取締交通違規、拆除違章建築、掃蕩特種行業等業務，大量增加公務員負擔與來自各種管道壓力，因而在台北市政府公務體系引起反彈，以致大量流失公務員與其家屬票源。
2、民進黨從黨外、創黨，是以草根、庶民、結合社運的街頭運動起家，而這些街頭抗爭運動，難免挑戰、影響既有安逸的社會秩序。
在民主轉型過程，受教育程度越高的人越容易對這種情況產生反感，而台北市民正是平均受教育程度最高的直轄市，而且也是主要政治與社會運動、街頭抗爭的所在。教育程度相對較高的年長台北市民，對民進黨好感度相對較低，較少會投票支持該黨候選人，已其來有自。加上兩次執政，不少原本充滿理想性的從政人員，享受權力後快速腐化，更容易讓這類人憎惡。
3、家戶可支配所得越高的家庭，尤其無力移民的家庭主要所得支撐者，為養育家庭，也越容易希望社會穩定。
從之前民主轉型過程難以避免的社會衝擊，到近十幾年來中國對台態度的改變讓兩岸關係日趨緊張，在在都會讓這些家庭主要所得支撐者擔憂不安。加上國民黨與中共隔岸唱和，民進黨在此一族群的票源相對容易偏低。而台北市也是台灣平均家戶可支配所得名列前茅的地區，民進黨支持者難免常態性偏低。
軍公教密集區，民進黨就難選
以上因素對選舉的影響，也可從升格為直轄市的台中市進一步獲得印證。台灣凍省前的省政府大部分廳、處都在當時的台中市，省議會則在鄰近的台中縣霧峰鄉，加上如清泉崗、成功嶺等幾個重要軍事基地與附近眷村，長期造就出一大批受教育程度、家戶可支配所得也相對較高的軍警公教家庭與國民黨忠貞支持者。因此，似乎可以說以上三個因素加疊一起，便會形成民進黨的艱困選區。
甚至再就台北、新北各行政區的民、國兩黨得票情況，以此三個因素分析觀察，幾乎也可以得出相同結論。以台北市而言，軍警公教家庭密集、受教育程度與家戶可支配所高平均相對較高的中正、大安、文山是國民黨傳統票倉，中南部人民北上謀生定居、平均受教育程度與家戶可支配所高相對較低的萬華、大同、中山民進黨支持者較多；就新北市來說，中和、永和、新店與三重、五股、蘆洲也可以明確對比出相近結論。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。