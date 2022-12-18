踰越那條「可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我」紅線，理科太太原本有多勇敢，現在就有多噁心

文：胡芷嫣

理科太太最近在課程平台上販售自己兩年多來的諮商經驗筆記，該企劃設計明擺著是教學，名稱硬要拗成筆記；課程內容明明涉及自評表等諮商專業領域，宣傳話術硬要包裝成個人經驗分享。商品紕漏百出，引起許多專業諮商師批評理科太太逾越專業界線，可能造成購買課程、獨立進行「自我評量」的學員心理二度傷害。

撇開亮眼的募資成績，網路輿論可以說是一面倒，就連許多非心理專業背景的意見領袖，也出聲抨擊理科太太與她的諮商筆記；批評砲火之猛烈，課程平台Hahow12月12日晚上似乎已將課程暫停販售，無法下訂。

除了所謂的專業倫理，顯然地，理科太太的課程還踩到了另一條線。這條紅線，比起諮商專業執照，要來得更普世，更隱微，更刺痛許多人的敏感神經。

資本主義社會裡，私人與專業領域

先從這個爭議的問題點，「諮商專業」開始說起。心理學門大約從19世紀末起，從佛洛依德、榮格等幾位祖師爺手上，一步步建立起科學化理論與不同流派；而如果不談政治創傷、童年長期虐待等複雜個案，當今坊間諮商室裡實際發生的對話，有很大一部分，屬於21世紀社會的各種生活情感疑難雜症。

說穿了，很多定期光顧付費諮商中心的人，是固定找諮商師聊天，傾訴分類心理垃圾的。而專業諮商師，取代曾經雙親、手足、朋友、伴侶的親密角色，用他們完整知識體系和系統化訓練，陪伴這些人疏理、釐清、安頓心理問題，也提供他們必要的情感支持。（諷刺的是，前提有更迫切諮商需求的人，很可能因為經濟、知識各種社會不正義，沒能力走進諮商間）

這件事有趣的地方在於，一方面，由收費「專業人士」處理「私人心理」問題、提供陪伴支持服務，這種諮商的曖昧性，正是讓理科太太這回有漏洞可鑽的原因。這個曖昧性可以用一個例子說明：多年前歌仔戲天后孫翠鳳曾在電視節目分享，老公抱怨她為何有心事不跟他傾訴，要找心理師說。有許多人覺得私人心理問題，不見得需要訴諸專業處理。

另一方面，專業心理諮商師這個角色完美展現了當代資本主義邏輯裡，我們付錢解決（或嘗試解決）各種問題的作法。美國社會學家Arlie Russell Hochschild在《外包時代》書中分析，當今21世紀社會，從認識異性到家裡裝潢決定，從老年親人看護到生日派對規劃，這些原屬於家庭領域或社區支持系統的工作，現代人都可以外包給「專業人士」。

既然「專業有價」，這些人身上的經驗和知識，都需要你付錢購買。無論是遺物整理師，按時數收費陪你過年回家的女友，還是幫工作太忙的你貼心探望安養院父母的代理人……Hochschild指出，我們活在一個「情感生活商品化」時代。

當市場機制無孔不入地侵入我們私人生活，當資本主義讓所有人忙碌孤立再用標價商品來填補你的空虛，許多人只好在買賣交易裡，尋找出一種弱者抵抗的方式，來守護那僅存一丁點的個人價值。

例如花錢雇人來規劃小孩六歲派對，但自己堅持吹派對氣球吹紅整張臉。例如付錢請人每天幫你遛狗，但堅持週六都要自己遛。例如塞錢給鄰居請她照顧年邁親人生活起居，但自我安慰說鄰居需要這筆錢啦這是互相幫助啦。Hochschild說，「當代社會最大的創舉莫過於那些打通市場和私領域的牆，深入我們情感生活的服務。」

也因此，我們在私人與消費之間，在可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我之間，掙扎區分。我們取巧定義，我們自欺欺人，好讓自己在幾乎百分之百確定商品化的世界裡，起碼還活得有點像「人」。

截圖自YouTube

理科太太非要這世界為她訂一個價錢

而理科太太踩到的，正是這條我們共同心照不宣，抵死捍衛的線。

她的課程最最最冒犯社會的，並不是所謂諮商專業的問題。試想，如果今天同樣內容和宣傳話術，理科太太是寫一本書，甚或拍公開YT影片，我想大部分觀眾都會起立鼓掌，讚嘆她與另一個黑暗憂鬱版理科太太纏鬥，然後把過程公諸於世的勇氣。

她在官方澄清貼文中，援引美國總統老羅斯福的名言，說她的課程，是自己在黑暗中走了一遭的經驗分享，是一種誰也沒資格評論，誰也沒資格奪去的，屬於真正在泥濘中搏鬥勇士（man in the arena）的榮耀。然而理科太太要不剛好欠缺她自己在兜售的「自我覺察」，要不就是蓄意混淆耳目，她的課程才不是什麼man in the arena這麼純粹勇敢的舉動──

一旦她把私密療傷經驗，貼上一個價格標籤，在線上平台大張旗鼓叫賣，她就踰越了那條世人心照不宣的線。一旦她踰越那條「可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我」禁忌之線，理科太太原本在世人眼裡看來能有多勇敢，現在就能有多噁心。

持平而論，其實我們都知道，書是要花錢買的，免費YT影片背後也是有商業機制運作的，但可能因為這些項目利潤比較小、比較不可見，對社會大眾來說就相對能接受。但她選擇上網販賣。

對，她連這個也可以賣，而且大賺一筆。這是讓許多人心裡難以接受，更難以說出口的疙瘩關鍵。

Hochschild在書裡談的是當前市場機制侵門踏戶進入家庭生活，世人怎麼靠自欺欺人來捍衛身而為人的尊嚴；但我們眼前的理科太太，面對市場機制，不只門戶大開，她還主動走進去，用私密裸露的自我，在市場進行買賣交換。（前提是她揭露的是真實的私密自我。但如果不是，她的買賣便一文不值，有欺騙消費大眾之嫌）