踰越那條「可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我」紅線，理科太太原本有多勇敢，現在就有多噁心

文:胡芷嫣

理科太太最近在課程平台上販售自己兩年多來的諮商經驗筆記,該企劃設計明擺著是教學,名稱硬要拗成筆記;課程內容明明涉及自評表等諮商專業領域,宣傳話術硬要包裝成個人經驗分享。商品紕漏百出,引起許多專業諮商師批評理科太太逾越專業界線,可能造成購買課程、獨立進行「自我評量」的學員心理二度傷害。

撇開亮眼的募資成績,網路輿論可以說是一面倒,就連許多非心理專業背景的意見領袖,也出聲抨擊理科太太與她的諮商筆記;批評砲火之猛烈,課程平台Hahow12月12日晚上似乎已將課程暫停販售,無法下訂。

除了所謂的專業倫理,顯然地,理科太太的課程還踩到了另一條線。這條紅線,比起諮商專業執照,要來得更普世,更隱微,更刺痛許多人的敏感神經。

資本主義社會裡,私人與專業領域

先從這個爭議的問題點,「諮商專業」開始說起。心理學門大約從19世紀末起,從佛洛依德、榮格等幾位祖師爺手上,一步步建立起科學化理論與不同流派;而如果不談政治創傷、童年長期虐待等複雜個案,當今坊間諮商室裡實際發生的對話,有很大一部分,屬於21世紀社會的各種生活情感疑難雜症。

說穿了,很多定期光顧付費諮商中心的人,是固定找諮商師聊天,傾訴分類心理垃圾的。而專業諮商師,取代曾經雙親、手足、朋友、伴侶的親密角色,用他們完整知識體系和系統化訓練,陪伴這些人疏理、釐清、安頓心理問題,也提供他們必要的情感支持。(諷刺的是,前提有更迫切諮商需求的人,很可能因為經濟、知識各種社會不正義,沒能力走進諮商間)

這件事有趣的地方在於,一方面,由收費「專業人士」處理「私人心理」問題、提供陪伴支持服務,這種諮商的曖昧性,正是讓理科太太這回有漏洞可鑽的原因。這個曖昧性可以用一個例子說明:多年前歌仔戲天后孫翠鳳曾在電視節目分享,老公抱怨她為何有心事不跟他傾訴,要找心理師說。有許多人覺得私人心理問題,不見得需要訴諸專業處理。

另一方面,專業心理諮商師這個角色完美展現了當代資本主義邏輯裡,我們付錢解決(或嘗試解決)各種問題的作法。美國社會學家Arlie Russell Hochschild在《外包時代》書中分析,當今21世紀社會,從認識異性到家裡裝潢決定,從老年親人看護到生日派對規劃,這些原屬於家庭領域或社區支持系統的工作,現代人都可以外包給「專業人士」。

既然「專業有價」,這些人身上的經驗和知識,都需要你付錢購買。無論是遺物整理師,按時數收費陪你過年回家的女友,還是幫工作太忙的你貼心探望安養院父母的代理人……Hochschild指出,我們活在一個「情感生活商品化」時代。

當市場機制無孔不入地侵入我們私人生活,當資本主義讓所有人忙碌孤立再用標價商品來填補你的空虛,許多人只好在買賣交易裡,尋找出一種弱者抵抗的方式,來守護那僅存一丁點的個人價值。

例如花錢雇人來規劃小孩六歲派對,但自己堅持吹派對氣球吹紅整張臉。例如付錢請人每天幫你遛狗,但堅持週六都要自己遛。例如塞錢給鄰居請她照顧年邁親人生活起居,但自我安慰說鄰居需要這筆錢啦這是互相幫助啦。Hochschild說,「當代社會最大的創舉莫過於那些打通市場和私領域的牆,深入我們情感生活的服務。」

也因此,我們在私人與消費之間,在可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我之間,掙扎區分。我們取巧定義,我們自欺欺人,好讓自己在幾乎百分之百確定商品化的世界裡,起碼還活得有點像「人」。

理科太太非要這世界為她訂一個價錢

而理科太太踩到的,正是這條我們共同心照不宣,抵死捍衛的線。

她的課程最最最冒犯社會的,並不是所謂諮商專業的問題。試想,如果今天同樣內容和宣傳話術,理科太太是寫一本書,甚或拍公開YT影片,我想大部分觀眾都會起立鼓掌,讚嘆她與另一個黑暗憂鬱版理科太太纏鬥,然後把過程公諸於世的勇氣。

她在官方澄清貼文中,援引美國總統老羅斯福的名言,說她的課程,是自己在黑暗中走了一遭的經驗分享,是一種誰也沒資格評論,誰也沒資格奪去的,屬於真正在泥濘中搏鬥勇士(man in the arena)的榮耀。然而理科太太要不剛好欠缺她自己在兜售的「自我覺察」,要不就是蓄意混淆耳目,她的課程才不是什麼man in the arena這麼純粹勇敢的舉動──

一旦她把私密療傷經驗,貼上一個價格標籤,在線上平台大張旗鼓叫賣,她就踰越了那條世人心照不宣的線。一旦她踰越那條「可販賣的商品 vs. 不可販賣的自我」禁忌之線,理科太太原本在世人眼裡看來能有多勇敢,現在就能有多噁心。

持平而論,其實我們都知道,書是要花錢買的,免費YT影片背後也是有商業機制運作的,但可能因為這些項目利潤比較小、比較不可見,對社會大眾來說就相對能接受。但她選擇上網販賣。

對,她連這個也可以賣,而且大賺一筆。這是讓許多人心裡難以接受,更難以說出口的疙瘩關鍵。

Hochschild在書裡談的是當前市場機制侵門踏戶進入家庭生活,世人怎麼靠自欺欺人來捍衛身而為人的尊嚴;但我們眼前的理科太太,面對市場機制,不只門戶大開,她還主動走進去,用私密裸露的自我,在市場進行買賣交換。(前提是她揭露的是真實的私密自我。但如果不是,她的買賣便一文不值,有欺騙消費大眾之嫌)