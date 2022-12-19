全球男性精子數量下降的五個原因，好消息是有辦法扭轉或減輕它們
我們想讓你知道的是
除了精子數量下降背後的環境和行為因素外，還有兩個內在問題也導致了這種現象。其中第一個是遺傳學。 據估計，有10%到30%的生育困難案例與男性DNA的問題有關。第二個原因與衰老，以及男性晚育這一事實有關。
在過去50年裡，男性在射精時射出的精子濃度下降了51%。
這是以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）最近研究的主要結論之一。
這個研究團隊計算出，在1970年代，男性每毫升精液中平均有1.01億個生殖細胞。此後，這一數字下降到4900萬。
除了數量之外，還有證據表明男性在配子（生殖細胞；gamete）的質量也在下降：在過去50年裡，男性在射精時的精子濃度下降了51%。
「我們看到，最引人注目的事是精子運動的喪失，」巴西輔助生殖協會副主席、泌尿科醫生拉達利（Moacir Rafael Radaelli）說。「缺乏這一運動屬性，受精能力就會下降。」
這種持續下降的情況已經在公共衛生專業人員中敲響了警鐘。
另一位巴西泌尿外科協會米藍達醫師（Eduardo Miranda）表示：「這令人擔憂，因為我們看到這種惡化的速度在加快，我們真的不知道它將在哪裡結束。」
此外，近年來，男性失去精子的速度也在增加。
根據在以色列和美國進行的研究，在1970年代和1990年代之間，配子的濃度每年下降1.16%。但是，從2000年代開始，下降比率上升到2.64%，等於是下降了一倍多。
這是個全球性的現象。
科學家已經觀察到所有男性配子都在減少。儘管在歐洲、非洲、中美洲和南美洲的數字更快。但這一現象的背後原因是什麼呢？專家告訴《BBC》，至少有五個原因。好消息是，有辦法扭轉或減輕它們。
1. 肥胖症
可以證實的是， 多餘的體重會帶來對精子有害的變化。
儲存脂肪的組織的增長，也會釋放出發炎物質，直接影響了睪丸激素（Testosterone 睪固酮），後者是生產男性配子的最重要激素之一。米藍達醫師解釋，過重也會產生所謂的氧化壓力，這是一個身體內各種細胞受到傷害的過程。他又強調，此外，肥胖的人在生殖器區域有更多的脂肪，這對精子來說是很糟糕的。
製造和儲存生殖細胞的睪丸需要在低於人體溫度1℃到2℃之間才能正常運作，這就是為什麼陰囊在人體體外的原因。
但脂肪的增加使生殖器官升溫，從而停止工作。
據世界衛生組織（WHO）計算，全球有39%的男性超重，11%的男性則有肥胖問題。這一統計數字有助於解釋過去50年來精子比例的下降。
2. 藥物濫用
酒精、煙草、電子煙、大麻、古柯鹼、合成代謝類固醇……您知道所有這些藥物的共同點是什麼嗎？ 它們都會影響雄性配子的健康。
「其中一些物質直接破壞產生精子的生殖細胞，」米藍達醫生總結道。
其他藥物則間接地影響刺激睪丸運作的一些激素的產生。專家們最常提到的例子是通過藥片、凝膠和注射劑來進行替代睪丸激素的治療並不加選擇地將其用作增加肌肉。
「這是一個近年來瘋狂和可怕地增長的市場，」拉達利醫生警告說。
他解釋說，當這種激素無緣無故被替換時，身體被告知「不再需要生產生它」，結果甚至導致睪丸萎縮，或精液中的精子數量最終為零，這種情況稱為無精症。
3.性病
由細菌引起的衣原體和淋病等疾病會導致附睪發炎。附睪與睪丸的頂部相連接，負責儲存精子。在該部位發生任何問題都會對配子的生存構成風險。
WHO估計，僅在2020年，男性和女性就有1.29億新的衣原體病例和8200萬新的淋病病例。 近幾十年來，這一比率一直保持穩定或呈上升趨勢。
拉達利醫生在列表中添加了第三種病原體：人類乳突病毒，也稱為HPV。他說，眾所周知，它還會影響精子的產生甚至DNA。
4.膝上電腦
由於睪丸需要保持在比身體其他部位溫度低1到2攝氏度之間，過去十年發表的研究表明，將筆記型電腦放在膝蓋上工作的習慣會給「配子工廠」帶來額外風險。
那是因為設備的電池會變熱——最終可能會「煮熟」了精子。
米藍達指出，與高溫有關的其他習慣也會對生殖造成風險——例如長時間的熱水浴或三溫暖。
然後是技術——醫生列舉了電磁波、電話信號甚至無線互聯網可能帶來的負面影響。他說，「在實驗室進行的實驗研究中，Wi-Fi和電磁波等因素會影響精子，但仍然無法確定這些技術是否真的會損害這些細胞。」
5.內分泌干擾物
最後，專家們提請注意一系列通常稱為內分泌干擾物的有毒化合物。
該清單包括在大氣中檢測到的污染物，以及塑料和殺蟲劑。
它們的分子結構與我們體內的激素非常相似，因此能夠適應細胞受體並觸發「不再需要生產激素」的過程。在最近的研究中，發現其中一個過程似乎會影響男性的生育能力。
「但我們仍然不確定這個問題的嚴重程度，並且正在進行許多研究來確定這一點，」拉達利說。
未來情況
除了精子數量下降背後的環境和行為因素外，還有兩個內在問題也導致了這種現象。
其中第一個是遺傳學。 據估計，有10%到30%的生育困難案例與男性DNA的問題有關。
第二個原因與衰老，以及男性晚育這一事實有關。
「我們知道生育能力在整個生命過程中都會下降。雖然男性的下降不如女性明顯，但對於配子的製造很重要的激素卻在減少，」拉達利解釋道。
不過，如果我們考慮到精子數量在50年內下降了51%，並且在過去二十年中這種情況發生的速度加快了，那麼這個數字會越來越接近零嗎？
Tags：
2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。