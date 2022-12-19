全球男性精子數量下降的五個原因，好消息是有辦法扭轉或減輕它們

在過去50年裡，男性在射精時射出的精子濃度下降了51%。

這是以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）最近研究的主要結論之一。

這個研究團隊計算出，在1970年代，男性每毫升精液中平均有1.01億個生殖細胞。此後，這一數字下降到4900萬。

除了數量之外，還有證據表明男性在配子（生殖細胞；gamete）的質量也在下降：在過去50年裡，男性在射精時的精子濃度下降了51%。

「我們看到，最引人注目的事是精子運動的喪失，」巴西輔助生殖協會副主席、泌尿科醫生拉達利（Moacir Rafael Radaelli）說。「缺乏這一運動屬性，受精能力就會下降。」

這種持續下降的情況已經在公共衛生專業人員中敲響了警鐘。

另一位巴西泌尿外科協會米藍達醫師（Eduardo Miranda）表示：「這令人擔憂，因為我們看到這種惡化的速度在加快，我們真的不知道它將在哪裡結束。」

此外，近年來，男性失去精子的速度也在增加。

根據在以色列和美國進行的研究，在1970年代和1990年代之間，配子的濃度每年下降1.16%。但是，從2000年代開始，下降比率上升到2.64%，等於是下降了一倍多。

這是個全球性的現象。

科學家已經觀察到所有男性配子都在減少。儘管在歐洲、非洲、中美洲和南美洲的數字更快。但這一現象的背後原因是什麼呢？專家告訴《BBC》，至少有五個原因。好消息是，有辦法扭轉或減輕它們。

1. 肥胖症

可以證實的是， 多餘的體重會帶來對精子有害的變化。

儲存脂肪的組織的增長，也會釋放出發炎物質，直接影響了睪丸激素（Testosterone 睪固酮），後者是生產男性配子的最重要激素之一。米藍達醫師解釋，過重也會產生所謂的氧化壓力，這是一個身體內各種細胞受到傷害的過程。他又強調，此外，肥胖的人在生殖器區域有更多的脂肪，這對精子來說是很糟糕的。

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製造和儲存生殖細胞的睪丸需要在低於人體溫度1℃到2℃之間才能正常運作，這就是為什麼陰囊在人體體外的原因。

但脂肪的增加使生殖器官升溫，從而停止工作。

據世界衛生組織（WHO）計算，全球有39%的男性超重，11%的男性則有肥胖問題。這一統計數字有助於解釋過去50年來精子比例的下降。

2. 藥物濫用

酒精、煙草、電子煙、大麻、古柯鹼、合成代謝類固醇……您知道所有這些藥物的共同點是什麼嗎？ 它們都會影響雄性配子的健康。

「其中一些物質直接破壞產生精子的生殖細胞，」米藍達醫生總結道。

其他藥物則間接地影響刺激睪丸運作的一些激素的產生。專家們最常提到的例子是通過藥片、凝膠和注射劑來進行替代睪丸激素的治療並不加選擇地將其用作增加肌肉。

「這是一個近年來瘋狂和可怕地增長的市場，」拉達利醫生警告說。

他解釋說，當這種激素無緣無故被替換時，身體被告知「不再需要生產生它」，結果甚至導致睪丸萎縮，或精液中的精子數量最終為零，這種情況稱為無精症。

3.性病

由細菌引起的衣原體和淋病等疾病會導致附睪發炎。附睪與睪丸的頂部相連接，負責儲存精子。在該部位發生任何問題都會對配子的生存構成風險。

WHO估計，僅在2020年，男性和女性就有1.29億新的衣原體病例和8200萬新的淋病病例。 近幾十年來，這一比率一直保持穩定或呈上升趨勢。

拉達利醫生在列表中添加了第三種病原體：人類乳突病毒，也稱為HPV。他說，眾所周知，它還會影響精子的產生甚至DNA。

4.膝上電腦

由於睪丸需要保持在比身體其他部位溫度低1到2攝氏度之間，過去十年發表的研究表明，將筆記型電腦放在膝蓋上工作的習慣會給「配子工廠」帶來額外風險。

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那是因為設備的電池會變熱——最終可能會「煮熟」了精子。

米藍達指出，與高溫有關的其他習慣也會對生殖造成風險——例如長時間的熱水浴或三溫暖。

然後是技術——醫生列舉了電磁波、電話信號甚至無線互聯網可能帶來的負面影響。他說，「在實驗室進行的實驗研究中，Wi-Fi和電磁波等因素會影響精子，但仍然無法確定這些技術是否真的會損害這些細胞。」

5.內分泌干擾物

最後，專家們提請注意一系列通常稱為內分泌干擾物的有毒化合物。

該清單包括在大氣中檢測到的污染物，以及塑料和殺蟲劑。

它們的分子結構與我們體內的激素非常相似，因此能夠適應細胞受體並觸發「不再需要生產激素」的過程。在最近的研究中，發現其中一個過程似乎會影響男性的生育能力。

「但我們仍然不確定這個問題的嚴重程度，並且正在進行許多研究來確定這一點，」拉達利說。

未來情況

除了精子數量下降背後的環境和行為因素外，還有兩個內在問題也導致了這種現象。

其中第一個是遺傳學。 據估計，有10%到30%的生育困難案例與男性DNA的問題有關。

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第二個原因與衰老，以及男性晚育這一事實有關。

「我們知道生育能力在整個生命過程中都會下降。雖然男性的下降不如女性明顯，但對於配子的製造很重要的激素卻在減少，」拉達利解釋道。

不過，如果我們考慮到精子數量在50年內下降了51%，並且在過去二十年中這種情況發生的速度加快了，那麼這個數字會越來越接近零嗎？