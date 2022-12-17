日本昨日通過新版安保戰略等3文件強烈反對中國片面改變現狀，引發中方不滿提出交涉
我們想讓你知道的是
新版國家安全保障戰略指出，台灣對日本而言，共享民主主義等基本價值觀，有緊密經濟關係及人員往來、極為重要的夥伴、珍貴的友人。對於中國擴大試圖片面改變現狀一事，日本強烈反對，強烈要求中國不要做出那樣的行為，日本冷靜且堅毅的因應此事。
（中央社）日本政府昨（16）日通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，是二戰後日本安全保障政策的大轉變。內容指出，中國在台灣周邊海空域軍事行動活絡，國際社會對此憂慮急速升高。
日本政府昨日在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）、顯示防衛目標及達成方法的「國家防衛戰略」（現行的防衛計畫大綱）以及規範自衛隊體制及5年間經費等「防衛力整備計畫」（現行的中期防衛力整備計畫）。新版國家安全保障戰略載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，是二戰後日本安全保障政策大轉變。
新版國家安全保障戰略：中國擴大試圖片面改變現狀，日本強烈反對
新版國家安全保障戰略指出，將加強有關日本周邊鄰國與地區之間外交、領土等各懸而未決課題的努力。內容言及日本與台灣的關係，內容記載，日本基於1972年《日中共同聲明》（《中日聯合聲明》），與台灣維持非政府間的實務關係，有關台灣的基本立場不變。
台灣對日本而言，共享民主主義等基本價值觀，有緊密經濟關係及人員往來、極為重要的夥伴、珍貴的友人。此外，台灣海峽的和平穩定是國際社會的安全與繁榮不可或缺的要素，日本的立場是期待兩岸問題和平解決，在此立場下，日本將持續做各種努力。
此外新版國家安全保障戰略指出，中日之間要建立「具建設性且安定的關係」。對於中國擴大試圖片面改變現狀一事，日本強烈反對，強烈要求中國不要做出那樣的行為，日本冷靜且堅毅的因應此事。
有關中國急速加強軍力及擴大軍事行動，日本要求中國要提升透明度，日本將與同盟國及理念相同國家合作，強力要求中國對於國際上的軍備管理及裁軍等作出努力。此外，為了培養日中之間的互信，將與中國加強安保層面的溝通。與中國之間將建立迴避或預防不測事態發生的框架。同時要在經濟上、人員交流等進行對雙方都有利的合作，以有利於日本經濟的發展與經濟安全保障。
新版國家安全保障戰略針對中國在安保上的動向指出，中國訂出明確目標要達成「中華民族的偉大復興」，在本世紀中葉前要全面實現「社會主義現代化強國」，早日將人民解放軍建立成「世界一流的軍隊」。中國持續大幅擴增國防經費，缺乏充分的透明性，包含核武及彈道飛彈在內的軍力廣泛且急速增強。
對於台灣，中國堅持和平統一方針，但也不否定動武可能性。此外，中國對日本近海發射彈道飛彈，以及在台灣周邊海空域的軍事行動趨於活絡，有關台灣海峽和平穩定，不僅是包含日本在內的印度太平洋地區，整個國際社會都急速升高憂慮。
新版國家安全保障戰略還指出，中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊，入侵日本「領海」、侵犯領空，在東海、南海等地區的海空域，試圖以力量（軍事力）片面改變現狀，在日本海及太平洋等地區，對日本安全保障造成影響的軍事行動也擴大並趨於活絡。
此外，中國與俄羅斯加強戰略上合作，試圖挑戰國際秩序。中國是世界上第二大經濟體，身為牽引世界經濟的國家，對於包含氣候變遷在內的地球規模的課題，被國際社會強烈要求應努力做出符合國際影響力作為。
但是，中國未參加主要公債債權國的國際框架，與開發金融等有關的實際狀態也缺乏充分的透明性。此外，也發生了中國利用他國對中國依賴，對對手國加強經濟施壓事例。
新版國家安全保障戰略指出，中國被期待能透過包含領袖層級等進行各層級的溝通，與國際社會建立具有建設性的關係。
期待中國能與日本等國際社會加強對話與合作，與日本一同對涵蓋印太在內的國際社會的和平穩定做出貢獻。
但是，現在中國對外姿態及軍事動向等，已成日本及國際社會的深刻憂慮事項，要確保日本及國際社會的和平安全，加強基於法治的國際秩序，中國是空前最大的戰略性挑戰，日本應與同盟國及理念相同國家等合作加強因應。
日本首相岸田文雄昨晚召開記者會說明決定新版安保3文件一事時被媒體問及中國的動向。岸田重申，要確保日本及國際社會的和平安全，加強基於法治的國際秩序，中國是戰略性的挑戰。
他說，新版國家安全保障戰略中指出，日中兩國對於地區及國際社會的和平及繁榮具有重大責任，應構築具建設性、穩定性的關係，這對於涵蓋印太在內的國際社會的和平穩定是不可或缺的。此外，在經濟、人員交流等領域，日中可合作形成對雙方都有利的情況。
遭日本定位為「空前最大的戰略挑戰」，中國不滿向日本提出交涉
（中央社）日本在新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，將持續擴軍的中國定位為「空前最大的戰略挑戰」，並提及台灣情勢，昨日引發中方不滿，透過外交管道向日方提出交涉。
據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌16日下午在例行記者會答覆外媒相關提問時稱，日本推出的防衛政策文件罔顧事實，背離日方對雙邊關係的承諾及中日之間的共識，對中國國防建設和正常軍事活動等無端抹黑，中方對此堅決反對，已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。
他聲稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力置喙。日方尤其應在台灣問題上謹言慎行，恪守承諾，不對外發出錯誤信號。
汪文斌還稱，中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，日方放任右翼勢力在東海滋事，夥同有關國家在南海渲染甚至人為製造緊張，這才是對本地區和平穩定的最大挑戰。日方應停止為地緣私利在涉海問題上煽動挑撥、製造事端。
Tags：
2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。