日本昨日通過新版安保戰略等3文件強烈反對中國片面改變現狀，引發中方不滿提出交涉

（中央社）日本政府昨（16）日通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，是二戰後日本安全保障政策的大轉變。內容指出，中國在台灣周邊海空域軍事行動活絡，國際社會對此憂慮急速升高。

日本政府昨日在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）、顯示防衛目標及達成方法的「國家防衛戰略」（現行的防衛計畫大綱）以及規範自衛隊體制及5年間經費等「防衛力整備計畫」（現行的中期防衛力整備計畫）。新版國家安全保障戰略載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，是二戰後日本安全保障政策大轉變。

新版國家安全保障戰略：中國擴大試圖片面改變現狀，日本強烈反對

新版國家安全保障戰略指出，將加強有關日本周邊鄰國與地區之間外交、領土等各懸而未決課題的努力。內容言及日本與台灣的關係，內容記載，日本基於1972年《日中共同聲明》（《中日聯合聲明》），與台灣維持非政府間的實務關係，有關台灣的基本立場不變。

台灣對日本而言，共享民主主義等基本價值觀，有緊密經濟關係及人員往來、極為重要的夥伴、珍貴的友人。此外，台灣海峽的和平穩定是國際社會的安全與繁榮不可或缺的要素，日本的立場是期待兩岸問題和平解決，在此立場下，日本將持續做各種努力。

此外新版國家安全保障戰略指出，中日之間要建立「具建設性且安定的關係」。對於中國擴大試圖片面改變現狀一事，日本強烈反對，強烈要求中國不要做出那樣的行為，日本冷靜且堅毅的因應此事。

有關中國急速加強軍力及擴大軍事行動，日本要求中國要提升透明度，日本將與同盟國及理念相同國家合作，強力要求中國對於國際上的軍備管理及裁軍等作出努力。此外，為了培養日中之間的互信，將與中國加強安保層面的溝通。與中國之間將建立迴避或預防不測事態發生的框架。同時要在經濟上、人員交流等進行對雙方都有利的合作，以有利於日本經濟的發展與經濟安全保障。

新版國家安全保障戰略針對中國在安保上的動向指出，中國訂出明確目標要達成「中華民族的偉大復興」，在本世紀中葉前要全面實現「社會主義現代化強國」，早日將人民解放軍建立成「世界一流的軍隊」。中國持續大幅擴增國防經費，缺乏充分的透明性，包含核武及彈道飛彈在內的軍力廣泛且急速增強。

對於台灣，中國堅持和平統一方針，但也不否定動武可能性。此外，中國對日本近海發射彈道飛彈，以及在台灣周邊海空域的軍事行動趨於活絡，有關台灣海峽和平穩定，不僅是包含日本在內的印度太平洋地區，整個國際社會都急速升高憂慮。

新版國家安全保障戰略還指出，中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊，入侵日本「領海」、侵犯領空，在東海、南海等地區的海空域，試圖以力量（軍事力）片面改變現狀，在日本海及太平洋等地區，對日本安全保障造成影響的軍事行動也擴大並趨於活絡。

此外，中國與俄羅斯加強戰略上合作，試圖挑戰國際秩序。中國是世界上第二大經濟體，身為牽引世界經濟的國家，對於包含氣候變遷在內的地球規模的課題，被國際社會強烈要求應努力做出符合國際影響力作為。

但是，中國未參加主要公債債權國的國際框架，與開發金融等有關的實際狀態也缺乏充分的透明性。此外，也發生了中國利用他國對中國依賴，對對手國加強經濟施壓事例。

新版國家安全保障戰略指出，中國被期待能透過包含領袖層級等進行各層級的溝通，與國際社會建立具有建設性的關係。

期待中國能與日本等國際社會加強對話與合作，與日本一同對涵蓋印太在內的國際社會的和平穩定做出貢獻。

但是，現在中國對外姿態及軍事動向等，已成日本及國際社會的深刻憂慮事項，要確保日本及國際社會的和平安全，加強基於法治的國際秩序，中國是空前最大的戰略性挑戰，日本應與同盟國及理念相同國家等合作加強因應。

日本首相岸田文雄昨晚召開記者會說明決定新版安保3文件一事時被媒體問及中國的動向。岸田重申，要確保日本及國際社會的和平安全，加強基於法治的國際秩序，中國是戰略性的挑戰。

他說，新版國家安全保障戰略中指出，日中兩國對於地區及國際社會的和平及繁榮具有重大責任，應構築具建設性、穩定性的關係，這對於涵蓋印太在內的國際社會的和平穩定是不可或缺的。此外，在經濟、人員交流等領域，日中可合作形成對雙方都有利的情況。

遭日本定位為「空前最大的戰略挑戰」，中國不滿向日本提出交涉

（中央社）日本在新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，將持續擴軍的中國定位為「空前最大的戰略挑戰」，並提及台灣情勢，昨日引發中方不滿，透過外交管道向日方提出交涉。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌16日下午在例行記者會答覆外媒相關提問時稱，日本推出的防衛政策文件罔顧事實，背離日方對雙邊關係的承諾及中日之間的共識，對中國國防建設和正常軍事活動等無端抹黑，中方對此堅決反對，已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

他聲稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力置喙。日方尤其應在台灣問題上謹言慎行，恪守承諾，不對外發出錯誤信號。

汪文斌還稱，中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，日方放任右翼勢力在東海滋事，夥同有關國家在南海渲染甚至人為製造緊張，這才是對本地區和平穩定的最大挑戰。日方應停止為地緣私利在涉海問題上煽動挑撥、製造事端。