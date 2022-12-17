日本新版安保政策將展開3200億美元建軍大計，民眾聚集首相官邸前高呼「準備戰爭違憲」
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相關文件提到，日本也將提升彈藥供應和儲備，不過沒有詳述細節。《讀賣新聞》曾報導，日本將於5年內興建約70座彈藥庫、2035年更計劃興建多達130座。軍事決策人員擔心，若碰上曠日持久的衝突，日本目前的彈藥儲備量恐怕太低，烏克蘭戰爭凸顯此一問題，而且武器的備用零件存量也太少。
（中央社）在區域緊張和俄羅斯侵略烏克蘭引發戰爭恐懼之際，日本昨（16）日表示，將開展過去難以想像的3200億美元建軍大計，使其具備以飛彈打擊中國的能力，並為持久衝突作好準備。
《路透社》報導，日本首相岸田文雄的政府擔心，俄羅斯已創下先例，將鼓舞中國攻打台灣、威脅鄰近的日本島嶼、擾斷先進半導體供應鏈，而供應中東石油的海上航路也可能遭到扼制。
日本政府昨日在臨時內閣會議中通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，為第二次世界大戰後日本安全保障政策的大轉變。在鄰近的中國、俄羅斯、北韓製造緊張情勢日增之際，這項政策轉變內容涵蓋採購長程飛彈和投入網路戰等開支，《路透社》整理重點如下：
- 3份文件
此一政策轉變內容涵蓋在3份文件中，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略及防衛力整備計畫。
- 反擊能力
這些文件詳述日本決心發展新「反擊能力」，將使日本可以使用陸地或海上發射的飛彈，打擊船隻和1000公里以外的目標。
- 嚇阻潛在攻擊
日本軍方目前配備射程最多數百公里遠的飛彈，東京認為，發展反擊能力可以嚇阻潛在攻擊。相關計畫已在日本國內討論逾兩年之久。
- 延伸飛彈射程
日本將斥資約370億美元，於2027年之前延伸諸如12式陸基反艦飛彈射程等反擊能力，並計劃發展極音速武器在內的其他飛彈。
- 戰斧巡弋飛彈
相關文件同時揭示，日本將採購美國製的艦射型戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。《讀賣新聞》曾報導，東京希望採購多達500枚這款射程可達1250公里的巡弋飛彈。
- 防衛經費倍增
防衛省未來5年軍費支出總額將超過43兆日圓（約合新台幣9.77兆元），使防衛經費倍增，達到國內生產毛額（GDP）的2%左右。
- 網路與太空戰力
相關經費中約70億美元將用於增強網路戰力，另將以70億美元投入強化太空能力，並斥資約60億美元與英國和義大利共同研發次世代戰機。
- 三軍聯合指揮中心
為了更妥善協調其陸海空軍力，日本將設立第一座聯合指揮中心。消息人士指出，岸田文雄領導的自民黨也針對設置美日聯合指揮部進行討論。
- 彈藥儲備
相關文件提到，日本也將提升彈藥供應和儲備，不過沒有詳述細節。《讀賣新聞》曾報導，日本將於5年內興建約70座彈藥庫、2035年更計劃興建多達130座。軍事決策人員擔心，若碰上曠日持久的衝突，日本目前的彈藥儲備量恐怕太低，烏克蘭戰爭凸顯此一問題，而且武器的備用零件存量也太少。
- 為台灣有事準備
《日本經濟新聞》報導，日本自衛隊目前的彈藥有70%集中儲存在北海道，這是冷戰思維下的結果，因為當時日本的軍事對手是蘇聯。日本現在認為，來自中國的主要威脅會沿著東海海域日本的西南島鏈而來，東京當局計劃在西南部籌備設置供應基地，為台灣附近可能發生的衝突進行準備。
日本民眾聚集在首相官邸前表達反對
（中央社）日本政府昨日在臨時內閣會議上通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，《共同社》報導，許多反對民眾為此在首相官邸前舉行集會，高呼「不准擅自決定」、「準備戰爭是違反憲法的」等口號。
日本產經新聞等媒體報導，日本政府昨日在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）等新版的安保3文件，內容載明日本將擁有反擊能力（敵基地攻擊能力），從2026年度起將陸續部署長程彈道飛彈。
日媒指出，這舉是劍指中國、北韓。新版安保文件強調擁有反擊能力等防衛力增強的重要性，這是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。
《共同社》報導，反對民眾在集會上批評新安保戰略文件「沒有在國會認真討論過。對敵基地攻擊能力哪裡是專守防衛？」
他們還在標語牌上寫著「武力無法創造和平」、「防衛費若增加，稅金也會增加」。據報導，日本共產黨和社民黨國會議員也來到現場。
東京都北區79歲民眾築紫建彥強調：「軍備競賽沒有止境，戰爭的危險性上升。應該通過外交談判，探索美中等相關各國相互妥協之路。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 日英義三國二戰以來首度合作研發新戰機，力拚2035年前服役
- 日本前防衛副大臣中山泰秀訪台：未來戰爭不只陸海空，台美日應加強太空、網路、電磁波合作
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。