今年首波寒流來襲：今日傍晚至入夜中部以北低溫將探10度以下，明日全天將非常寒冷

台灣迎來今年首波寒流，中央氣象局今（17）日發布訊息提醒民眾，各地氣溫自今日起明顯變低，且愈晚愈冷，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請民眾特別注意做好保暖。

對於明（18）、後（19）日的天氣預測，氣象局預估明日全日將非常寒冷，會由濕冷轉為乾冷。

氣象局：今日上午水氣仍多，下半天後雨勢將漸漸趨緩

依據中央氣象局在臉書粉絲專頁的說明，寒流從今日開始南下，各地明顯降溫變冷，今日中午會比清晨還冷，且愈晚愈冷。今日傍晚至入夜，中部以北、東北部平地低溫將探10度以下，金門、馬祖氣溫亦偏低，氣象局提醒民眾外出請備妥保暖外套，並留意低溫特報。

氣象局說明，今日白天北台灣溫度僅14、15度，台南以北為16到18度，高屏及花東為19到21度，已經明顯轉冷，入夜到週日清晨冷空氣最強，北台灣將下降到7、8度左右，台南以北為9、10度，高屏及花東為11到14度，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請民眾特別注意做好保暖。

氣象局指出，今日上午水氣仍多、下半天後雨勢將漸漸趨緩，迎風面北部及東半部持續陰雨天，中南部也有局部短暫雨，山區降雨機率較高。高山地區水氣仍多，且愈晚氣溫愈低，有機會降雪。氣象局表示，000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。

氣象局表示，今日風力明顯偏強，沿海普遍有9-10級強陣風，尤其台中至雲林、恆春半島沿海及澎湖易有11級左右強陣風，提醒民眾若前往海邊活動要注意安全。

對於明、後日的天氣預測，氣象局預估18日全日將非常寒冷，會由濕冷轉為乾冷。中部以北及宜蘭、花蓮平地易有10度以下低溫，且部分平地白天氣溫仍不超過12度，長時間偏冷，請民眾留意低溫特報。

氣象局預估，明日天氣漸漸轉晴，僅大台北山區、花東會出現零星降雨。高山降雪機率降低，仍須留意積冰或積雪。

氣象局預估，下週一（19日）寒流雖漸漸減弱，但多數地區夜間至清晨低溫仍在10度以下，尤其中南部地區受輻射冷卻的影響，有局部6度以下低溫的機率，白天氣溫將漸漸回升。

氣象局預估19日各地大多晴到多雲，僅大台北、北海岸、東半部會出現零星降雨。高山地區天氣穩定，但仍需留意積冰、霧淞、結霜等現象。

氣象局提醒民眾，此波寒流請心血管疾病患者多加留意，且多注意體溫調節較弱的年長者及嬰幼兒，使用電暖器具時，請特別留意用電安全，並遠離易燃物。民眾待在室內請不要緊閉門窗。若洗澡時感到頭暈、嘔吐等，可能一氧化碳中毒，請立即開窗通風、打119協助。

氣象局提醒，民眾前往高山地區活動請注意準備相關裝備，留意路面積冰並注意安全。

《中央社》報導，門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風及心肌梗塞風險，有三高、肥胖或患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制，務必要按時服藥及落實保暖。

陳翰興表示，睡醒後別急著下床，可先在棉被裡活動身體關節、暖和身體後再下床，若有開暖氣、暖爐設備，建議室內及戶外溫度溫差維持5至7度，避免溫差過大血管急遽收縮。

《三立新聞網》報導，氣象專家吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週三（12月21日）起至下週末，另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下週三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆為晴朗穩定的天氣，並持續至下週末。期間白天在陽光下或不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範