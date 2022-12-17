俄羅斯16日對烏克蘭發射逾70枚飛彈，歐盟同意第9輪制裁俄，莫迪再度喊話普亭以外交手段解決衝突
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烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國《經濟學人》（The Economist）週刊專訪時說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭作準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底……俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。」
（中央社）烏克蘭官員表示，俄羅斯於昨（16）晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，為開戰以來最猛烈攻擊之一。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼警告，預料俄軍明（2023）年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。
- 烏：俄射逾70枚飛彈 開戰以來最猛攻擊之一
烏克蘭官員表示，俄羅斯昨晨對烏國發射逾70枚飛彈，其中在基輔空域偵測到約40枚，為俄國全面入侵以來最猛烈飛彈攻擊之一。中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓被擊中，導致2人死亡，南部赫松（Kherson）有1人在砲擊中喪生。
烏克蘭當局指出：「約有37枚飛彈遭到防空武力摧毀。」
- 烏軍總司令警告 俄養精蓄銳待年初再攻基輔
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國《經濟學人》（The Economist）週刊專訪時說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭作準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底……俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。」
俄軍經過一連串扭轉戰局的屈辱後，10月以來持續砲轟烏克蘭能源基礎設施，扎盧茲尼說，因為「他們需要時間聚集資源」以在未來數月發動廣泛攻勢。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）也示警：「克里姆林宮正企圖將這場衝突轉為長期武裝對抗。」
- 俄：2023年加倍洲際飛彈試射 從4次增至8次
俄羅斯戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）告訴俄羅斯國防部官方媒體《紅星報》（Krasnaya Zvezda），俄羅斯洲際彈道飛彈試射次數將會增加1倍，從2022年的4次增加到2023年的8次，分別安排在北方的莫曼斯克（Murmansk）附近和南方的伏爾加格勒（Volgograd）附近進行。
他特別提及可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」（Sarmat）飛彈。這款飛彈4月從北部普列塞茨克（Plesetsk）首度試射，擊中6000公里以外堪察加半島（Kamchatka Peninsula）上的目標。
- 歐盟同意第9輪制裁俄 追加200個人與實體
歐盟15日同意就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新一輪制裁，包括將「近200」個人和實體列入黑名單、制裁3家俄國銀行，遏制對俄羅斯礦業投資，並禁播更多俄羅斯電視頻道。官員指出，在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會場邊達成了妥協協議，制裁措施於16日正式確認。
從俄羅斯在2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟已經實施8波前所未有的制裁，包括對俄羅斯相當關鍵的石油出口。面對俄羅斯對烏克蘭發動砲擊，歐盟還希望禁止向俄羅斯和伊朗供應無人機發動機。伊朗提供莫斯科在攻擊中使用的可攜彈頭無人機。
對於俄羅斯昨晨大量發射飛彈的行徑，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨日發表聲明，以「無差別恐怖行為」形容俄羅斯大量發射飛彈。
波瑞爾表示，俄羅斯這些殘忍、非人道的攻擊，用意在於增加人類苦難，並藉此剝奪烏克蘭民眾，且這些攻擊的目標還包含了醫院、緊急服務及其他包含電力、熱能、水等關鍵設施。
波瑞爾指出，這些飛彈攻擊已構成戰爭罪，且十分野蠻。他並表示必須向那些該負責的人追究責任。
波瑞爾表示，歐盟和其盟友正進一步強化提供烏克蘭民眾所需服務的努力，藉此確保電力和熱能在烏克蘭的供應。
印度總理通話普亭，再度喊話以對話和外交手段解決衝突
（中央社）印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話，適逢俄羅斯對烏克蘭發動新一波飛彈襲擊，莫迪再次呼籲普亭以對話及外交手段化解衝突。
根據印度總理府新聞稿，莫迪昨日與普亭通話，「在進行中的烏克蘭衝突的背景之下，總理再次呼籲，對話與外交手段是唯一前進之道。」
俄羅斯今年2月揮軍侵入烏克蘭。俄羅斯昨天再度發射飛彈襲擊烏克蘭，這是10月以來俄羅斯所做的最新一波大規模攻擊，破壞了許多關鍵基礎設施，也造成多處停電和平民傷亡。
另方面，印度總理府也表示，兩人為跟進9月在烏茲別克會面時所談到的議題，這次通話討論了雙邊關係的諸多面向，包括能源合作、貿易與投資、國防與安全合作等。
今年9月，莫迪與普亭曾利用在烏茲別克參加上海合作組織（SCO）高峰會議的機會，舉行了一場雙邊會議。當時莫迪就已當面告知普亭，當今已是「和平、而非戰爭的時代」。
昨日的通話，莫迪還向普亭簡報了印度作為20國集團（G20）輪值主席的優先計畫。此外，由於印度同時也是SCO的輪值主席，莫迪也希望印俄兩國能在相關事務上通力合作。
印度總理府說，莫迪與普亭同意保持聯繫。
印度與俄羅斯長期保持友好關係。俄烏戰爭爆發後，印度在聯合國相關決議上均投棄權票，並沒有與西方陣營站在一起，且未參與針對俄羅斯的國際經濟制裁。但莫迪最近對普亭和俄羅斯的發言，顯示印度立場出現微妙轉變。
稍早前有媒體揭露，印度與俄羅斯今年12月將不舉行年度雙邊高峰會議。兩國過去20多年來一直輪流主辦雙邊峰會，只有在2020年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停辦過一次。
外界紛紛臆測印俄關係是否生變，西方媒體暗示，今年的峰會是因俄羅斯威脅對烏克蘭動用核子武器而取消，另有印度媒體引述消息人士說，印度已接任G20輪值主席，在目前的國際氛圍下，不宜與俄羅斯走得太近。
新聞來源
- 俄羅斯單日逾70飛彈狂轟 烏克蘭料莫斯科年初再攻基輔（中央社）
- 莫迪與普亭通話 籲外交手段解決俄烏衝突（中央社）
- Statement by High Representative Josep Borrell on the latest missiles attacks（EUROPEAN UNION WEBSITES）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。