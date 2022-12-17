俄羅斯16日對烏克蘭發射逾70枚飛彈，歐盟同意第9輪制裁俄，莫迪再度喊話普亭以外交手段解決衝突

（中央社）烏克蘭官員表示，俄羅斯於昨（16）晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，為開戰以來最猛烈攻擊之一。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼警告，預料俄軍明（2023）年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。

烏：俄射逾70枚飛彈 開戰以來最猛攻擊之一

烏克蘭官員表示，俄羅斯昨晨對烏國發射逾70枚飛彈，其中在基輔空域偵測到約40枚，為俄國全面入侵以來最猛烈飛彈攻擊之一。中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓被擊中，導致2人死亡，南部赫松（Kherson）有1人在砲擊中喪生。

烏克蘭當局指出：「約有37枚飛彈遭到防空武力摧毀。」

烏軍總司令警告 俄養精蓄銳待年初再攻基輔

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國《經濟學人》（The Economist）週刊專訪時說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭作準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底……俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。」

俄軍經過一連串扭轉戰局的屈辱後，10月以來持續砲轟烏克蘭能源基礎設施，扎盧茲尼說，因為「他們需要時間聚集資源」以在未來數月發動廣泛攻勢。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）也示警：「克里姆林宮正企圖將這場衝突轉為長期武裝對抗。」

俄：2023年加倍洲際飛彈試射 從4次增至8次

俄羅斯戰略火箭軍司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）告訴俄羅斯國防部官方媒體《紅星報》（Krasnaya Zvezda），俄羅斯洲際彈道飛彈試射次數將會增加1倍，從2022年的4次增加到2023年的8次，分別安排在北方的莫曼斯克（Murmansk）附近和南方的伏爾加格勒（Volgograd）附近進行。

他特別提及可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」（Sarmat）飛彈。這款飛彈4月從北部普列塞茨克（Plesetsk）首度試射，擊中6000公里以外堪察加半島（Kamchatka Peninsula）上的目標。

歐盟同意第9輪制裁俄 追加200個人與實體

歐盟15日同意就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新一輪制裁，包括將「近200」個人和實體列入黑名單、制裁3家俄國銀行，遏制對俄羅斯礦業投資，並禁播更多俄羅斯電視頻道。官員指出，在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會場邊達成了妥協協議，制裁措施於16日正式確認。

從俄羅斯在2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟已經實施8波前所未有的制裁，包括對俄羅斯相當關鍵的石油出口。面對俄羅斯對烏克蘭發動砲擊，歐盟還希望禁止向俄羅斯和伊朗供應無人機發動機。伊朗提供莫斯科在攻擊中使用的可攜彈頭無人機。

對於俄羅斯昨晨大量發射飛彈的行徑，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨日發表聲明，以「無差別恐怖行為」形容俄羅斯大量發射飛彈。

波瑞爾表示，俄羅斯這些殘忍、非人道的攻擊，用意在於增加人類苦難，並藉此剝奪烏克蘭民眾，且這些攻擊的目標還包含了醫院、緊急服務及其他包含電力、熱能、水等關鍵設施。

波瑞爾指出，這些飛彈攻擊已構成戰爭罪，且十分野蠻。他並表示必須向那些該負責的人追究責任。

波瑞爾表示，歐盟和其盟友正進一步強化提供烏克蘭民眾所需服務的努力，藉此確保電力和熱能在烏克蘭的供應。

印度總理通話普亭，再度喊話以對話和外交手段解決衝突

（中央社）印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話，適逢俄羅斯對烏克蘭發動新一波飛彈襲擊，莫迪再次呼籲普亭以對話及外交手段化解衝突。

根據印度總理府新聞稿，莫迪昨日與普亭通話，「在進行中的烏克蘭衝突的背景之下，總理再次呼籲，對話與外交手段是唯一前進之道。」

俄羅斯今年2月揮軍侵入烏克蘭。俄羅斯昨天再度發射飛彈襲擊烏克蘭，這是10月以來俄羅斯所做的最新一波大規模攻擊，破壞了許多關鍵基礎設施，也造成多處停電和平民傷亡。

另方面，印度總理府也表示，兩人為跟進9月在烏茲別克會面時所談到的議題，這次通話討論了雙邊關係的諸多面向，包括能源合作、貿易與投資、國防與安全合作等。

今年9月，莫迪與普亭曾利用在烏茲別克參加上海合作組織（SCO）高峰會議的機會，舉行了一場雙邊會議。當時莫迪就已當面告知普亭，當今已是「和平、而非戰爭的時代」。

昨日的通話，莫迪還向普亭簡報了印度作為20國集團（G20）輪值主席的優先計畫。此外，由於印度同時也是SCO的輪值主席，莫迪也希望印俄兩國能在相關事務上通力合作。

印度總理府說，莫迪與普亭同意保持聯繫。

印度與俄羅斯長期保持友好關係。俄烏戰爭爆發後，印度在聯合國相關決議上均投棄權票，並沒有與西方陣營站在一起，且未參與針對俄羅斯的國際經濟制裁。但莫迪最近對普亭和俄羅斯的發言，顯示印度立場出現微妙轉變。

稍早前有媒體揭露，印度與俄羅斯今年12月將不舉行年度雙邊高峰會議。兩國過去20多年來一直輪流主辦雙邊峰會，只有在2020年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停辦過一次。

外界紛紛臆測印俄關係是否生變，西方媒體暗示，今年的峰會是因俄羅斯威脅對烏克蘭動用核子武器而取消，另有印度媒體引述消息人士說，印度已接任G20輪值主席，在目前的國際氛圍下，不宜與俄羅斯走得太近。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範