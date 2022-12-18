中國農村染疫人數大增卻嚴重缺藥，留守獨居老人打電話求助外地子女
我們想讓你知道的是
丁志龍（化名）在河北一個千餘口人的村子做了近20年鄉村醫生，最近沒躲過染疫了。居家隔離時，丁志龍自己在一個房間。作為鄉村醫生，他本不應該缺少藥物，可尷尬的是，他的衛生室除了些兒童退燒藥外，竟沒有成年人可以用的口服退燒藥了。
（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情快速蔓延，農村染疫人數大增，但患者卻買不到藥，基層醫療機構因為相關物資都沒了也束手無策。留守農村的獨居老人染疫後，因為沒有藥物，打電話向外地子女求助。
《鳳凰Times》16日發布一篇調查報導，顯示當前中國農村COVID-19疫情與缺乏醫療資源的實際情況相當嚴重。
吳君君（化名）一家住在河北省中南部一個縣城的山區裡。13日晚上，他4歲的女兒發燒到39.1度。當時，家裡只剩下兩包兒童版布洛芬顆粒（退燒藥），夫妻倆給孩子沖服後，一晚上也沒見效。次日早上，燒到39.5度。
尋藥，成了吳君君的頭等大事。他先去村醫那裡，村醫說，最近村裡發燒的人太多，早就沒藥了，藥物一直配送不來。他又騎車到附近幾個村去找，走遍鄉衛生院和鄉裡唯一的大藥房，最後只買到了兩包板藍根（解熱中藥）和一盒阿莫西林膠囊（抗生素）。
回到家，他讓女兒服了板藍根，發燒症狀倒是好了一點，但體溫仍沒低於38.5度。到了14日晚上，吳君君和妻子也開始發燒，同時咳嗽和全身疼痛。儘管沒有快篩，但他們認為肯定是一家全陽了。
15日一早，發著燒的吳君君再次出門買藥。這次，他去了隔壁鄉，依然沒找到合適的退燒藥。近午回家後，他只能繼續讓女兒物理降溫。同時，他和妻子也將一條涼毛巾搭在各自額頭上。「在村裡真是不行。」吳君君說，別說退燒藥了，連快篩和N95口罩都買不到，「希望上面能關注農村裡的陽性患者」。
許亮（化名）和吳君君在同一個縣，「我們村近4000口人，至少一半陽了。」許亮平時在工地上開挖掘機，前段時間因為疫情，他一直沒上班，政策放開後才得以重返工地。
12月11日，許亮發燒自我快篩顯示陽性，但家裡沒有退燒藥。他先去村裡的衛生室，村醫說暫時沒藥，「等不及的話就到周邊村裡找找看」。後來聯繫一個大藥房老闆，對方回覆：「退燒藥、N95、抗原、體溫計、消毒液、酒精濕巾都沒有，連果維康（維生素C）都賣完了。」
沒有藥吃的情況下，許亮艱難地熬過了第一晚。13日早上醒來後，他感覺除了發燒，全身很多地方在痛。他查到縣裡所有鄉鎮衛生院的電話，一個個打，只有3家接通，告知早就沒藥了。直到後來，有村民送了4粒布洛芬膠囊，才讓他暫時放鬆下來。
林鎮國（化名）的1歲幼兒發燒檢測陽性，孩子送到鄉衛生院。衛生院說鄉裡醫療條件有限，暫時也沒發燒門診，要他們趕緊去縣醫院。到了縣醫院，醫生說，大部分兒科大夫都陽了，實在忙不過來，建議去市裡。
和醫生爭吵幾句後，林鎮國叫車帶孩子去市醫院，透過村民找了一圈關係後，終於讓孩子住了院。
林鎮國後來也開始發燒。他和很多村民一樣，陷入無藥可買的境地。幸運的是，林鎮國所在鄉的衛生院，可以打退燒針。「一針十幾塊，讓打三天。」他顧不了那麼多，先打了一針。
打完回家時，林鎮國經過了鄉裡的大藥房，正好看到老闆剛到貨20盒連花清瘟膠囊。平時賣人民幣14.8元一盒的藥，現在賣到35元了。林鎮國猶豫了一會兒放棄了，「我就是個農民，消費不起，回去多喝水」。
年將70歲的馮占奎（化名）一直生活在農村，兒子馮志（化名）大學畢業後留在北京工作，平日裡很少回老家。「我媽去世幾年了，我爸是留守老人。」馮志說，他的老家在河南省西南部一個縣裡的村子，村裡只有幾百口人。
前段時間疫情嚴重，馮占奎和其他村民一樣窩在家裡出不來。政策剛剛放開，他馬上和老夥計們又聚在一起打撲克，前幾天陸續開始咳嗽、發燒、渾身難受。
馮占奎去找村醫拿藥，被告知沒有了。他只得開著電動三輪車，帶著兩個同樣發燒的老夥計一起去鎮裡的衛生院。鎮上衛生院說，退燒藥和退燒針暫時都沒有，如果到貨會通知他們。3人想去縣裡試試，可一想還有40公里路就放棄了。
馮占奎後來決定求助兒子。兒子馮志最近也陽了，但他提前買了藥。馮志本想從北京寄藥回老家，但幾家快遞公司都說不能保證送達時間。他又撥打了縣裡幾個大藥房的電話，想著有退燒藥的話，高價讓對方送過去。但這些大藥房表示，根本沒有感冒、退燒、鎮痛和消炎藥物了。
「大部分的說法是，藥品很難能到縣裡。」馮志說，一是本身就沒貨，二是很多配送人員也陽了。沒辦法，他只好發動老家的同學、朋友，最後大家雖然沒買到布洛芬，但有人幫他在一個偏遠的鄉鎮買到了用於抗炎、鎮痛、解熱的「尼美舒利膠囊」。
隨後，馮志的朋友將藥物放到村口一塊石頭上，老人在無接觸的情況下取到藥物。拿到藥後，馮占奎只吃了3粒就退燒了，症狀總算減緩了一些。
「如果遇到那種完全沒資源的可怎麼辦？」馮志擔心起更多農村的留守老人。況且，很多老年人還有基礎病。
「按照本來的佈局，村醫務室、鄉衛生院是這個群體的首要醫療屏障，但隨著藥物短缺，基層醫療機構也束手無策。」河北一家縣醫院的副院長說，這是當下面臨的現實。
丁志龍（化名）在河北一個千餘口人的村子做了近20年鄉村醫生，最近沒躲過染疫了。居家隔離時，丁志龍自己在一個房間。作為鄉村醫生，他本不應該缺少藥物，可尷尬的是，他的衛生室除了些兒童退燒藥外，竟沒有成年人可以用的口服退燒藥了。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。