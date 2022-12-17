2022/12/17,
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【2022卡達世界盃】冠軍賽台灣18日晚間登場，法國隊在總教練德尚帶領下有望尋求衛冕

【2022卡達世界盃】冠軍賽台灣18日晚間登場，法國隊在總教練德尚帶領下有望尋求衛冕
圖為法國足球隊總教練德尚（Didier Deschamps）。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

自1998年的巴西隊之後，時隔24年才有世界盃冠軍得主再次踢進決賽，法國隊在德尚帶領下，期望成為60年來第一支成功蟬聯世界盃冠軍的球隊。無論法國對阿根廷戰果如何，合約到期的德尚都可自由決定是否繼續帶領法國隊備戰2024年歐國盃。

（中央社）法國隊在2022年卡達世界盃足球賽尋求衛冕，將於台灣時間18日晚間與阿根廷爭冠。法國隊在國際賽連戰皆捷，總教練德尚（Didier Deschamps）是當中的靈魂人物。

德尚過去是傑出的法國國家隊球員，如今是懂得激勵人心的教練。

《法新社》報導，法國隊一路踢進世界盃決賽，只差一場勝利就能奪冠，但先前不少人懷疑這支隊伍能有如今的表現。

法國在2020年歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）16強賽早早出局，令人大失所望；正當德尚處理隊內傷病危機時，又遇上金球獎（Ballon D'Or）得主本澤馬（Karim Benzema）在世界盃賽前因傷退出國家隊。

但這些逆境反而讓德尚發揮出最佳調度能力，他捨棄原本的作戰計畫，讓前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）改踢中場位置，賽果證明了這個決定是神來一筆。

格里茲曼目前效力於西班牙甲級足球聯賽「馬德里競技」（Atletico Madrid）俱樂部，他說：「我的國際賽生涯全都要歸功於他。我為了穿上國家隊球衣、為了法國而付出一切，但也是為了他。」

格里茲曼可以說是本屆世足賽表現最優秀的球員之一，他說：「我的每場比賽、每個動作都像是在向他致謝。我想盡我所能，讓他為他的7號球員感到驕傲。」

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Photo Credit: AP / 達志影像
圖為球員格里茲曼（Antoine Griezmann）。

或許有些球迷對德尚不以為然，認為他領軍的隊伍應該踢得更精彩一些。

但格里茲曼提到了德尚不為人知的另一面，他的球員管理技巧遠比戰術常識還重要。

格里茲曼說：「他喜歡與球員聊天，瞭解球員的心情。他每次下指令或提建議，大家都會遵從。」

德尚受到球員們如此尊重和敬佩，無疑有部分是因為他在球員時期所獲得的成就。

德尚當時踢中場位置，他在1993年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）率馬賽隊奪冠時，年僅24歲。已退役的法國球員坎托納（Eric Cantona）曾替他取了個「挑水工」的綽號，因為他總能從對手腳下奪得控球權，再傳給隊友。

德尚效力於義大利足球甲級聯賽的尤文圖斯（Juventus）俱樂部時，助球隊拿下一座歐洲冠軍聯賽冠軍，然後在1998年世界盃和2000年歐國盃率法國隊奪冠，於32歲退役。

經過一代人的努力，法國國家隊如今堪稱世界一流強隊，而德尚一直是幕後推手之一。

德尚在世足賽前接受《法新社》訪問時說：「贏球很難，尤其是在世界盃，而衛冕更難。要有球技和天賦，但只有這些也不夠。沒有精神、正確的心態和決心，不可能在世界盃這樣高水準的比賽贏球。」

自1998年的巴西隊之後，時隔24年才有世界盃冠軍得主再次踢進決賽，法國隊在德尚帶領下，期望成為60年來第一支成功蟬聯世界盃冠軍的球隊。

無論法國對阿根廷戰果如何，合約到期的德尚都可自由決定是否繼續帶領法國隊備戰2024年歐國盃。

一般預期德尚會繼續掌兵符，但也有人臆測傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）可能接任國家隊總教練。

德尚在法國擊敗摩洛哥、確定搶到決賽門票後說：「這裡最重要的事情不是我。我們有機會衛冕成功，這已經是一項很大的成就了。希望我們週日可以更加歡天喜地。」

梅西、姆巴佩冠軍賽正面交戰，金靴獎爭奪進入白熱化

（中央社）阿根廷與法國將爭奪2022卡達世界盃足球賽冠軍，梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappe）將在冠軍戰正面交鋒，兩人目前都攻進5球，這讓金靴獎的爭奪也進入白熱化。

世界盃冠軍戰，阿根廷與法國都要爭奪隊史第3座世界盃冠軍，阿根廷想繼1986年後再度高舉大力神盃，法國則想成為繼1962年的巴西後，首支衛冕成功的球隊，在冠軍戰加入梅西與姆巴佩金靴爭奪戰的元素後，讓比賽更為刺激。

除了梅西與姆巴佩外，阿根廷的阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）與法國的吉魯（Olivier Giroud）同樣有機會爭奪金靴。

金靴獎是從1982年的西班牙世界盃開始頒發，至今10位金靴獎獲獎人中，巴西的羅納度（Ronaldo）曾在2002年日韓世界盃攻進8球，是史上最佳成績，而大多數的獲獎者在單次世界盃都是踢進6球，但德國的克洛澤（Miroslav Klose）、穆勒（Thomas Muller）分別於2006年德國世界盃、2010年南非世界盃拿下金靴獎，他們都只進了5球，是歷屆進球數最少的金靴獎得主。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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