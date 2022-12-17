今日本土新增1萬5464例、死亡40例，行政院：小三通是否分階段復航，由國安單位評估
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政院人士表示，金門能提供高風險或無住院需要、但不符合居家照護條件確診者照顧需求用的加強型防疫旅館，實際最多收案容納人數僅有50至60人左右。他說，因此蘇貞昌在15日的行政院會中裁示，在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的台灣民眾藉由外島返國過年；但小三通其他開放部分，應視中國疫情再為調整因應。
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1萬5625例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5464例本土個案及161例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。今日新增的病例數較上週六多1234例，增加約8.7%。
指揮中心表示，今日新增之1萬5464例本土病例，為6974例男性、8479例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布如下圖所示：
指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日。
指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，曾接種1劑COVID-19疫苗，有糖尿病史，6月20日曾快篩陽性確診，9月6日於家中被發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水。
指揮中心說明，今日新增161例境外移入個案中，89例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（6例）、中國（3例）、越南（2例）、美國及泰國（各1例） 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。
春節將至，小三通能否復航引發關注
（中央社）各界關注小三通何時復航，政院人士今日說，院長蘇貞昌日前已指示，在兼顧離島防疫前提下，協助在中國生活、工作的民眾藉由外島返國過年；至於小三通復航是否分階段實施，由國安單位評估。
兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，便因COVID-19疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。
春節將至，期盼小三通復航聲浪再起，政院人士今天對《中央社》記者說，明白民眾需求，但考量近期中國疫情升溫，相關資訊並未明朗，因此蘇貞昌在日前要求中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝赴金門一趟，掌握相關醫療整備狀況。
政院人士說，王必勝視察後發現，衛福部金門醫院目前僅有32床，最多52床（含負壓隔離病房4床），可收治住院對象主要為中重症確診患者，以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要的確診者。
另外，政院人士表示，金門能提供高風險或無住院需要、但不符合居家照護條件確診者照顧需求用的加強型防疫旅館，實際最多收案容納人數僅有50至60人左右。
他說，因此蘇貞昌在15日的行政院會中裁示，在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的台灣民眾藉由外島返國過年；但小三通其他開放部分，應視中國疫情再為調整因應。
他表示，行政機關已整備相關醫療量能供參考，實際外島通航實施的期程，或是如何分階段實施，正由國安單位就整體疫情局勢與醫療量能進行評估。
根據《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》，小三通原規範台灣地區民眾得持憑有效護照，經內政部移民署查驗許可後，由金門、馬祖或澎湖入出大陸地區；金門、馬祖或澎湖設有戶籍6個月以上的民眾，則得向移民署申請許可核發3年效期多次入出境許可證。
另外，大陸地區民眾則因為社會交流、藝文商務交流、就學、旅遊等理由，向移民署申請許可入出金門、馬祖或澎湖。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。