2022/12/17,
醫療

今日本土新增1萬5464例、死亡40例，行政院：小三通是否分階段復航，由國安單位評估

今日本土新增1萬5464例、死亡40例，行政院：小三通是否分階段復航，由國安單位評估
圖為中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左2）13日赴金門視察水頭碼頭檢疫整備，他受訪表示，因不了解中國COVID-19疫情發展狀況，現無法評估小三通復航否影響台灣疫情。｜Photo Credit: 中央社

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政院人士表示，金門能提供高風險或無住院需要、但不符合居家照護條件確診者照顧需求用的加強型防疫旅館，實際最多收案容納人數僅有50至60人左右。他說，因此蘇貞昌在15日的行政院會中裁示，在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的台灣民眾藉由外島返國過年；但小三通其他開放部分，應視中國疫情再為調整因應。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1萬5625例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5464例本土個案及161例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。今日新增的病例數較上週六多1234例，增加約8.7%。

指揮中心表示，今日新增之1萬5464例本土病例，為6974例男性、8479例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布如下圖所示：

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Photo Credit: 指揮中心提供

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，曾接種1劑COVID-19疫苗，有糖尿病史，6月20日曾快篩陽性確診，9月6日於家中被發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水。

指揮中心說明，今日新增161例境外移入個案中，89例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（6例）、中國（3例）、越南（2例）、美國及泰國（各1例） 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。

春節將至，小三通能否復航引發關注

（中央社）各界關注小三通何時復航，政院人士今日說，院長蘇貞昌日前已指示，在兼顧離島防疫前提下，協助在中國生活、工作的民眾藉由外島返國過年；至於小三通復航是否分階段實施，由國安單位評估。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，便因COVID-19疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。

春節將至，期盼小三通復航聲浪再起，政院人士今天對《中央社》記者說，明白民眾需求，但考量近期中國疫情升溫，相關資訊並未明朗，因此蘇貞昌在日前要求中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝赴金門一趟，掌握相關醫療整備狀況。

政院人士說，王必勝視察後發現，衛福部金門醫院目前僅有32床，最多52床（含負壓隔離病房4床），可收治住院對象主要為中重症確診患者，以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要的確診者。

另外，政院人士表示，金門能提供高風險或無住院需要、但不符合居家照護條件確診者照顧需求用的加強型防疫旅館，實際最多收案容納人數僅有50至60人左右。

他說，因此蘇貞昌在15日的行政院會中裁示，在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的台灣民眾藉由外島返國過年；但小三通其他開放部分，應視中國疫情再為調整因應。

他表示，行政機關已整備相關醫療量能供參考，實際外島通航實施的期程，或是如何分階段實施，正由國安單位就整體疫情局勢與醫療量能進行評估。

根據《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》，小三通原規範台灣地區民眾得持憑有效護照，經內政部移民署查驗許可後，由金門、馬祖或澎湖入出大陸地區；金門、馬祖或澎湖設有戶籍6個月以上的民眾，則得向移民署申請許可核發3年效期多次入出境許可證。

另外，大陸地區民眾則因為社會交流、藝文商務交流、就學、旅遊等理由，向移民署申請許可入出金門、馬祖或澎湖。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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