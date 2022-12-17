中國染疫人數暴增：搶藥潮連澳洲藥局退燒藥都短缺，分析稱此輪疫情可能分3階段，2-3個月後出現高峰
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《百度健康醫典》發布一篇經中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友編審的文章，從分析台灣COVID-19疫情，再探討中國疫情的發展趨勢。文章據此分析，中國可能也會在防疫鬆綁後約2至3個月出現疫情高峰，並維持數週，具體時間視乎各城市的疫情。
（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。
《BBC中文網》報導，中國突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。
搶藥潮甚至蔓延到香港和澳洲。部分香港藥房的感冒藥如「必理痛」（Panadol）、「幸福傷風素」短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。
《頭條日報網》報導，香港的止痛退燒成藥成為搶購產品，不少藥房更設限購，甚至已缺貨。「必理痛」供應商、消費健康公司Haleon亞太區總裁蔡寳光表示，公司正加班加點生產，穩定供應。
《力報》報導，多名市民致電澳門電台節目反映，現在澳門市面不僅抗原檢測（快篩）試劑、連花清瘟等防疫藥物奇缺，就連一般的感冒退燒藥也被搶購一空。澳門藥監局隨即回應稱，已向藥房發出指引，指示藥房採取限購措施，每人每次限購5劑抗原檢測試劑及1盒止痛退燒類藥物。
《路透社》報導，在墨爾本郊區、澳洲最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的「必理痛」已經賣光了。
《澳華網》報導，澳洲華人近日開始「曲線救國」，將澳洲神藥「必理痛」郵寄回中國給家人朋友；這款藥物被政府官方機構認定為能克制COVID-19。
報導稱，澳洲連鎖超商伍爾沃斯（Woolworths）的櫃檯很誇張，其他藥品都餘貨充足，但「必理痛」的貨架已經空空如也。
《央視新聞》報導，中國國藥集團旗下160餘家工業企業，正在24小時增產藥物，特別是一些重點品種，產能已擴大到日常3倍。
今年32歲的張心（化名）在14日染疫，而且幾乎全家「中招」。她對《BBC中文》表示，國家應該有序開放，不是突然一下子就放開。
「普通百姓在面對疫情的時候措手不及，在藥物購買方面，應該進行限購，這樣不會導致大家囤太多藥在家裡，真正感染的人因為缺藥，跑到醫院就醫，造成醫療資源緊張，加重感染。」張心說。
分析參考台灣經驗推估中國疫情發展：春節後，農村、城市將迎接高峰
（中央社台北16日電）中國媒體一篇經疾控專家吳尊友編審的文章分析，本輪中國疫情可能分3階段，先是本月城市疫情上升，民工返鄉過節令春節後約2至6週農村疫情上升，春節後1至2個月民工返回城市疫情再升溫。
《百度健康醫典》發布一篇經中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友編審的文章，從分析台灣COVID-19疫情，再探討中國疫情的發展趨勢。
文章指出，台灣在今年3月前一直採取較嚴格的管控措施，除了確診者、密接者及從境外入台的隔離和觀察措施外，市民需在公共場所佩戴口罩，醫療、養老機構探視等都有一定規範。
3月後台灣逐步鬆綁管控措施，如從境外入台的居家檢疫從14天縮短至10天，密接者居家隔離也縮短至10天；到4月密接者居家隔離從「10+7」縮短「3+4」；到6月從境外入台的隔離進一步縮短至「3+4」。
防疫政策鬆綁，特別是4月底的政策放寬疊加Omicron變異病毒株的傳播力，4月後台灣每天新確診病例明顯增加，4月最後一週每天平均新增確診逾萬例，直至5月底達到峰值，隨後逐漸回落。9至10月又出現第二波高峰。
文章據此分析，中國可能也會在防疫鬆綁後約2至3個月出現疫情高峰，並維持數週，具體時間視乎各城市的疫情。
全中國疫情可能分3個階段：第1階段是城市疫情在12月開始上升蔓延；第2階段是隨著到城市打工的民工返鄉過節，春節後約2至6週出現農村疫情上升；第3階段是春節後1至2個月各地民工返回城市，造成疫情上升。
文章指出，這3次疫情上升構成了未來3至4個月的疫情高峰。接下來疫情發展趨勢可能是北方早於南方、北方持續時間長於南方。
文章提到，中國人口數目龐大，交通網絡發達，春節期間將出現大量市民全國跨省流動，但因為放開的首3個月是疫情高峰期，民眾應減少流動，做好防護。面對大量感染者，第一波爆發時部分地區出現醫療擠兌的可能性仍然很大。
文章還提到，老人因為免疫功能較弱及可能有其他慢性病，感染後容易發展成重症，再加上疫苗接種率不如其他人群高，在防控放寬的衝擊下，更需要減少外出。有老人的家庭成員也需要特別注意，防止把病毒帶回家傳給老人。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。