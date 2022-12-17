中國染疫人數暴增：搶藥潮連澳洲藥局退燒藥都短缺，分析稱此輪疫情可能分3階段，2-3個月後出現高峰

（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

《BBC中文網》報導，中國突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。

搶藥潮甚至蔓延到香港和澳洲。部分香港藥房的感冒藥如「必理痛」（Panadol）、「幸福傷風素」短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。

《頭條日報網》報導，香港的止痛退燒成藥成為搶購產品，不少藥房更設限購，甚至已缺貨。「必理痛」供應商、消費健康公司Haleon亞太區總裁蔡寳光表示，公司正加班加點生產，穩定供應。

《力報》報導，多名市民致電澳門電台節目反映，現在澳門市面不僅抗原檢測（快篩）試劑、連花清瘟等防疫藥物奇缺，就連一般的感冒退燒藥也被搶購一空。澳門藥監局隨即回應稱，已向藥房發出指引，指示藥房採取限購措施，每人每次限購5劑抗原檢測試劑及1盒止痛退燒類藥物。

《路透社》報導，在墨爾本郊區、澳洲最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的「必理痛」已經賣光了。

《澳華網》報導，澳洲華人近日開始「曲線救國」，將澳洲神藥「必理痛」郵寄回中國給家人朋友；這款藥物被政府官方機構認定為能克制COVID-19。

報導稱，澳洲連鎖超商伍爾沃斯（Woolworths）的櫃檯很誇張，其他藥品都餘貨充足，但「必理痛」的貨架已經空空如也。

《央視新聞》報導，中國國藥集團旗下160餘家工業企業，正在24小時增產藥物，特別是一些重點品種，產能已擴大到日常3倍。

今年32歲的張心（化名）在14日染疫，而且幾乎全家「中招」。她對《BBC中文》表示，國家應該有序開放，不是突然一下子就放開。

「普通百姓在面對疫情的時候措手不及，在藥物購買方面，應該進行限購，這樣不會導致大家囤太多藥在家裡，真正感染的人因為缺藥，跑到醫院就醫，造成醫療資源緊張，加重感染。」張心說。

分析參考台灣經驗推估中國疫情發展：春節後，農村、城市將迎接高峰

（中央社台北16日電）中國媒體一篇經疾控專家吳尊友編審的文章分析，本輪中國疫情可能分3階段，先是本月城市疫情上升，民工返鄉過節令春節後約2至6週農村疫情上升，春節後1至2個月民工返回城市疫情再升溫。

《百度健康醫典》發布一篇經中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友編審的文章，從分析台灣COVID-19疫情，再探討中國疫情的發展趨勢。

文章指出，台灣在今年3月前一直採取較嚴格的管控措施，除了確診者、密接者及從境外入台的隔離和觀察措施外，市民需在公共場所佩戴口罩，醫療、養老機構探視等都有一定規範。

3月後台灣逐步鬆綁管控措施，如從境外入台的居家檢疫從14天縮短至10天，密接者居家隔離也縮短至10天；到4月密接者居家隔離從「10+7」縮短「3+4」；到6月從境外入台的隔離進一步縮短至「3+4」。

防疫政策鬆綁，特別是4月底的政策放寬疊加Omicron變異病毒株的傳播力，4月後台灣每天新確診病例明顯增加，4月最後一週每天平均新增確診逾萬例，直至5月底達到峰值，隨後逐漸回落。9至10月又出現第二波高峰。

文章據此分析，中國可能也會在防疫鬆綁後約2至3個月出現疫情高峰，並維持數週，具體時間視乎各城市的疫情。

全中國疫情可能分3個階段：第1階段是城市疫情在12月開始上升蔓延；第2階段是隨著到城市打工的民工返鄉過節，春節後約2至6週出現農村疫情上升；第3階段是春節後1至2個月各地民工返回城市，造成疫情上升。

文章指出，這3次疫情上升構成了未來3至4個月的疫情高峰。接下來疫情發展趨勢可能是北方早於南方、北方持續時間長於南方。

文章提到，中國人口數目龐大，交通網絡發達，春節期間將出現大量市民全國跨省流動，但因為放開的首3個月是疫情高峰期，民眾應減少流動，做好防護。面對大量感染者，第一波爆發時部分地區出現醫療擠兌的可能性仍然很大。

文章還提到，老人因為免疫功能較弱及可能有其他慢性病，感染後容易發展成重症，再加上疫苗接種率不如其他人群高，在防控放寬的衝擊下，更需要減少外出。有老人的家庭成員也需要特別注意，防止把病毒帶回家傳給老人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範