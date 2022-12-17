《華爾街日報》稱中國正起草明年經濟成長率逾5%計畫，表明領導人憂心經濟下滑影響統治合法性

（中央社）《華爾街日報》報導，中國領導人正將工作重點轉回促進經濟成長，中國國家發改委主任何立峰正起草一項明年經濟成長逾5%的計畫，這也反映中國領導人日益擔心，長期經濟下滑恐影響統治基礎。

《華爾街日報》15日引述知情人士報導，於中共20大當選中共中央政治局委員的何立峰，正在起草一項明年經濟成長逾5%的計畫。

Photo Credit: 中央社 圖為於今（2022）年中共20大當選中共中央政治局委員的何立峰。

知情人士表示，在中共20大結束後不久的一次內部會議上，何立峰呼籲制定政策鬆綁疫情防控措施、提振房地產業及重新提升企業家的信心。

此後一些涉及疫情和房地產業的鬆綁措施都落實了，雖然措施引發了中國目前新一波疫情，但同時舒緩房價的跌勢。

報導表示，中國政府最近幾週開始重新審視針對科技和補教業的政策，並準備結束對網路公司持續已久的調查。其中一項考量是準備批准網約車公司滴滴出行的應用程式，在中國國內應用商店重新上架。

報導表示，在中國退出「動態清零」防疫政策帶來的諸多不確定性及房地產市場受壓下，中國政府將明年經濟成長目標定在5%以上，是一個較有野心的目標，表明中國領導人越來越擔心長期嚴重的經濟下滑，可能會影響中共統治合法性的基礎。

這也向官員們釋出一個明確訊號，就是相對於意識形態，經濟發展的重要性已經提升，如要控制房地產開發商的債務水平、減少不平等和使經濟更能抵禦地緣政治的衝擊。

報導表示，一些美國經濟學家預測2023年中國經濟成增將達到5%或以上，因為今年的疲軟成長導致基數比較偏低，而且中國取消「動態清零」政策帶來了樂觀情緒。

不過，也有經濟學家調低中國明年經濟成長預期，擔心中國匆忙退出「動態清零」政策可能會引發混亂，以及地緣政治緊張局勢加劇，房地產業低迷持續造成負面影響。

中國國務院新聞辦公室發言人未有回應《華爾街日報》的查詢。

台灣學者預測：2025年後，中國經濟成長將走入「4字頭」

（中央社）中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今（17）日表示，中國2023年經濟復甦的關鍵在於防疫政策的調整與房地產市場；他預測中國「十四五規劃」之後，經濟成長將走入「4字頭」。

政大國關中心17日舉辦「兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻」論壇。劉孟俊以「中共『二十大』後經濟政策取向與挑戰」為題發表演講。

他指出，中國2022年到2023年經濟的首要挑戰是疫情防護與低迷的住房市場，其次是消費情緒疲軟和出口需求停滯。由於「清零」政策已做出調整，經濟成長的回升可能會提前。

劉孟俊表示，中共20大會議後，中國大陸的經濟挑戰與特徵包含房地市場走弱、地方隱藏債務升高等。當中，經濟發展進入新階段，政策重點逐漸轉為「管理」及「控制」，呈現國進民退。

他預測，在「十四五規劃」之後（2025年之後），中國的經濟成長將走入「4字頭」。

此外，劉孟俊也分析，從20大的人事安排可以觀察到，中共強調「政治穩定」優於「經濟發展」。新任政治局常委普遍沒有經濟專業背景與中央單位的歷練；而24名政治局委員中，5名具有製造業背景或科技經驗，反映中共總書記習近平強化對科技領域的關注。

他指出，政治局委員僅一人兼具財經背景擔任重要職位，即現任發改委主任的何立峰勢將頂替劉鶴的位子，為近幾屆最少的一次。

劉孟俊認為，中共未來總體經濟方針，將針對國家安全、戰略產業、政府主導三大主軸，並持續以「穩」作為發展基調。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範