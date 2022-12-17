《華爾街日報》稱中國正起草明年經濟成長率逾5%計畫，表明領導人憂心經濟下滑影響統治合法性
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報導表示，在中國退出「動態清零」防疫政策帶來的諸多不確定性及房地產市場受壓下，中國政府將明年經濟成長目標定在5%以上，是一個較有野心的目標，表明中國領導人越來越擔心長期嚴重的經濟下滑，可能會影響中共統治合法性的基礎。
（中央社）《華爾街日報》報導，中國領導人正將工作重點轉回促進經濟成長，中國國家發改委主任何立峰正起草一項明年經濟成長逾5%的計畫，這也反映中國領導人日益擔心，長期經濟下滑恐影響統治基礎。
《華爾街日報》15日引述知情人士報導，於中共20大當選中共中央政治局委員的何立峰，正在起草一項明年經濟成長逾5%的計畫。
知情人士表示，在中共20大結束後不久的一次內部會議上，何立峰呼籲制定政策鬆綁疫情防控措施、提振房地產業及重新提升企業家的信心。
此後一些涉及疫情和房地產業的鬆綁措施都落實了，雖然措施引發了中國目前新一波疫情，但同時舒緩房價的跌勢。
報導表示，中國政府最近幾週開始重新審視針對科技和補教業的政策，並準備結束對網路公司持續已久的調查。其中一項考量是準備批准網約車公司滴滴出行的應用程式，在中國國內應用商店重新上架。
報導表示，在中國退出「動態清零」防疫政策帶來的諸多不確定性及房地產市場受壓下，中國政府將明年經濟成長目標定在5%以上，是一個較有野心的目標，表明中國領導人越來越擔心長期嚴重的經濟下滑，可能會影響中共統治合法性的基礎。
這也向官員們釋出一個明確訊號，就是相對於意識形態，經濟發展的重要性已經提升，如要控制房地產開發商的債務水平、減少不平等和使經濟更能抵禦地緣政治的衝擊。
報導表示，一些美國經濟學家預測2023年中國經濟成增將達到5%或以上，因為今年的疲軟成長導致基數比較偏低，而且中國取消「動態清零」政策帶來了樂觀情緒。
不過，也有經濟學家調低中國明年經濟成長預期，擔心中國匆忙退出「動態清零」政策可能會引發混亂，以及地緣政治緊張局勢加劇，房地產業低迷持續造成負面影響。
《華爾街日報》報導也提及，中國官員正在重新調整共產黨與私人企業之間的關係。過去一段時間，私人企業因為習近平所提出的「共同富裕」此一目標，遭到官方的整頓。
為了達成前述目標，中國官員們正對私人企業展現友好態度。上週，浙江地方政府官員們才帶著當地企業「組團」，出國到法國、德國拓展市場。江蘇和四川地方官員也籌組了類似的團隊，出國搶訂單。
中國國務院新聞辦公室發言人未有回應《華爾街日報》的查詢。
台灣學者預測：2025年後，中國經濟成長將走入「4字頭」
（中央社）中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今（17）日表示，中國2023年經濟復甦的關鍵在於防疫政策的調整與房地產市場；他預測中國「十四五規劃」之後，經濟成長將走入「4字頭」。
政大國關中心17日舉辦「兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻」論壇。劉孟俊以「中共『二十大』後經濟政策取向與挑戰」為題發表演講。
他指出，中國2022年到2023年經濟的首要挑戰是疫情防護與低迷的住房市場，其次是消費情緒疲軟和出口需求停滯。由於「清零」政策已做出調整，經濟成長的回升可能會提前。
劉孟俊表示，中共20大會議後，中國大陸的經濟挑戰與特徵包含房地市場走弱、地方隱藏債務升高等。當中，經濟發展進入新階段，政策重點逐漸轉為「管理」及「控制」，呈現國進民退。
他預測，在「十四五規劃」之後（2025年之後），中國的經濟成長將走入「4字頭」。
此外，劉孟俊也分析，從20大的人事安排可以觀察到，中共強調「政治穩定」優於「經濟發展」。新任政治局常委普遍沒有經濟專業背景與中央單位的歷練；而24名政治局委員中，5名具有製造業背景或科技經驗，反映中共總書記習近平強化對科技領域的關注。
他指出，政治局委員僅一人兼具財經背景擔任重要職位，即現任發改委主任的何立峰勢將頂替劉鶴的位子，為近幾屆最少的一次。
劉孟俊認為，中共未來總體經濟方針，將針對國家安全、戰略產業、政府主導三大主軸，並持續以「穩」作為發展基調。
新聞來源
- 華爾街日報：中國正制定明年逾5%經濟成長計畫（中央社）
- 中國2023經濟復甦關鍵 分析：首看防疫與房地產（中央社）
- China’s Leaders Plot Pivot Back Toward Boosting Economy（The Wall Street Journal）
延伸閱讀
- 中共二十大前夕，中國經濟處於困境的五個原因
- 《華爾街日報》：中國經濟急劇放緩，專家質疑能否超越美國成為世界最大經濟體
- 中國第二季GDP增長大幅放緩，「清零政策」和房地產低迷拖累下半年復甦
- 2032年的中國經濟會是什麼樣子，能跨越「中等收入陷阱」超越美國嗎？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。