從榮格的共時性談電影《媽的多重宇宙》：什麼樣的人生才叫「有意義」？
我們想讓你知道的是
當下的美好所形成的意義，反而會斷開時間的延續性，在體驗當下的時候，我們會進入到有著身體的感受與感知的美好，這時候的意義不是可以用言語表達，也不是什麼大道理，也不是可衡量的價值，它只是某個意象、意境與感覺，它消蹤即逝，卻也有可能在回憶中永恆。
文：王乙甯
每個人都曾問過：活著有什麼意義？會問這樣的問題，很多時候是因為遇到了懷疑人生的挫折、失望與打擊，或者不再對自己所做的事有熱情與盼望。我們都知道「有意義」才能好好的活著，「有意義」才能面對苦難，「有意義」才能在失敗中站起來，但人生路上的意義是什麼？或者要如何尋找？今天就從電影《媽的多重宇宙》與榮格的共時性理論來談意義。
《媽的多重宇宙》講述了在人生中感到挫折的秀蓮，連上了其他平行宇宙後，透過其他宇宙中的自己的多重人生，有機會重新看向生命中重要意義的故事。聽起來故事主軸很簡單，但影像表現卻複雜的無法用言語表達。電影分成三個段落，每一段都開始於坐在成堆的收據與帳單前，整理稅單的秀蓮，那些以數字記載生活點滴的收據，已把秀蓮對生活的熱情折磨殆盡。國稅局沒有通融的要求，家裡每筆瑣碎的開銷，這些只以數字來計算出來的人生，真的很難用「意義」來看待，但為了現在與未來的家計，對秀蓮來說，這些事情非常重要。
秀蓮用數字計算著生命意義，同時也成為要求先生威門與女兒喬伊的標準，所以在秀蓮眼中，喬伊總是在浪費時間，做一些沒有意義的事，她們的關係水火不溶。後來到多重宇宙的秀蓮，發現喬伊在多重宇宙裡，成為了想要毀滅宇宙的豬八土扒姬，豬八土扒姬開發了她所有的潛力，可以在多重宇宙中同時經歷所有人生，她活過每種意義，結果活著只剩下最後的意義——也就是透過死亡消解所有的意義。
秀蓮的週而復始在數字中為了讓生活有意義而做的努力，豬八土扒姬活過所有的意義，而只想結束所有意義的舉動，這兩者正好站在有關意義問題的兩個極端，也是我們在生命中只要問起「活著有什麼意義？」時，容易掉進的兩種思維。一種是雖然對目前一成不變的生活感受不到意義，但把希望放在未來，相信現在的忍受是為了未來而努力；另一種是在死亡前看到了所有努力的無意義，不知道自己為何要努力而感到的虛無。在這兩者的極端與對立中，電影最讓人耐人尋味的就是要跳入多重宇宙時所做的怪誕又沒意義的行為，例如：用紙割傷手、把鞋子穿反、吃下護唇膏等，這些愚蠢、沒有邏輯、又沒意義的動作，為何成為進入多重宇宙的重要機制？
現在我們就從榮格（Carl Gustav Jung）的「共時性」理論來理解多重宇宙。共時性強調多個不相關、不連續的事件，如何被「共同意象」相連在一起，並成為有意義的巧合，而且這時候所形成的意義，有可能整合個人的內在衝突，成為生命成長的重要動力。共時性異於強調因果關係的科學邏輯，在人生路上如果遇到不合理的事，我們就會問起為什麼，這時科學精神當然會期待找到合理的答案，但人生真的每件事都有合理的答案嗎？還是在苦難前，沒有答案才是真實人生的寫照？如果不合理是生命需要面對的狀況，我們要如何超越與轉化這種困境？
所以榮格所談的共時性的意義，並不是有關人生的答案，而是對生命本身所存在的不合理、矛盾與衝突的領悟，這種領悟會讓我們進入當下，並且體悟生命意義在偶然、微不其道、無意義的小事件當中，並把我們的視野從遙遠的未來拉回此刻，對自己所經歷的衝突與矛盾形成深刻的洞察，並找到轉化與超越的力量。
榮格的共時性，需透過不同時刻出現的意識與無意識層的共同意象相互碰撞才會發生，就像秀蓮在不同時刻進入到多重宇宙，如果多重宇宙是秀蓮的夢，她在無意識的夢經歷的所有事件，似乎都在重覆同樣的意象，每個她認為對的選擇、向著未來做出的最佳選擇，都把女兒推向成為豬八土扒姬的命運，而這些意象同時與她的真實人生中，與父親、以及女兒關係形成重疊。秀蓮對待女兒的方式，正是她的父親對待她的方式，父親用「女兒」這個身份要求秀蓮，但卻未看到「女兒」背後秀蓮的獨特靈魂，同樣地，秀蓮也在重覆她被教導的方式，要求女兒要有「女兒」的樣子。
秀蓮一生都為了獲得父親的認同而努力，但喬伊卻走向了另一個極端，就是要徹底地毀滅認同。在現實與多重宇宙中的人生，秀蓮都需做出「對」的選擇，這時亂入的跳入多重宇宙的怪誕動作，雖也需要做出「對」的行為，但這卻是沒意義、沒道理的極致行為，這三者的「對」在某一刻終於發生了火花，讓秀蓮看向了一直在她身邊想要讓秀蓮用另一種意義活著的先生威門。
我們所談的意義，可以從時間感的不同分成兩種，一種是從時間的延續性來看，意義來自於過去、現在與未來我所做的事，有著一貫的邏輯與方向，最後能夠實踐我所期待的結果。但如果只從當下來看，不管前一刻我在做什麼、或者後一刻我要去哪裡，在當下我能好好的感受生命也就成為意義，例如正急著去上班的路上，因為有人撞過來而不經意抬起頭看到的遠方，有一棵不知何時開滿白花的樹，這棵樹讓我停下腳步，暫時忘記了煩燥的情緒，莫名其妙亂入的這一刻，也沒有什麼意義可言，卻成為舒緩與療癒身心的重要時刻。
所以當下的美好所形成的意義，反而會斷開時間的延續性，在體驗當下的時候，我們會進入到有著身體的感受與感知的美好，這時候的意義不是可以用言語表達，也不是什麼大道理，也不是可衡量的價值，它只是某個意象、意境與感覺，它消蹤即逝，卻也有可能在回憶中永恆。這些無法言說與亂入的短暫時刻，卻幫我們斷開迷失在意義的大道理中的我們，回到「活著」這件事，成為生命中不可少的意義。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。