死在槍口下的台灣黑熊：原民傳統規範與政府管理的同步失能
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近年多起台灣黑熊被獵，都顯示政府應加速管理制度的建立，針對瀕危物種例如台灣黑熊，也應該有配套保護措施，例如陷阱規格和使用的規範。根據林務局的資料，至今已有超過20個部落參與狩獵自主管理試辦計畫，政府有義務讓民眾了解，原住民狩獵自主管理試辦以來，究竟成效如何？部落自主管理，也應有外部監督機制以昭公信。
文：張鈞皓（台灣黑熊研究人員、台灣黑熊保育協會常務理事、世界自然保育聯盟〔IUCN〕熊類專家群組成員）
本月8日，屏東霧台大武部落被查出一隻台灣黑熊被獵殺，塞在狹小的冰箱中，同樣冰冷的還有一隻台灣野山羊和14支水鹿腳。數日後，一段影片在網路上流傳，幾名年輕男子騎機車，其中一車兩人中間夾著一隻癱軟的台灣黑熊，一旁攝影者說：「來拍個好笑的……牠（黑熊）怎麼頭朝那邊不屑捏……」。自此群眾的怒氣值已經滿點，作為台灣形象代表的台灣黑熊，居然被這樣戲謔對待。
今年5月，也有一隻黑熊（編號568，原編號711，綽號小七）被槍殺，屍體掩埋於南投武界山區，頸圈發報器被破壞後遺棄，檢調釐清是獵人發現吊索陷阱上中了一隻黑熊，不知如何處理便詢問從軍的叔叔，後者指使「打死，丟到樹林裡」。
台灣黑熊因人類狩獵死亡並非個案，而是接二連三的事件。這些事件顯示，狩獵行為應被規範和管理。
霧台的被害者是一隻有哺乳經驗的母熊。作為第一線黑熊保育工作者，事件發生後，筆者一直觀察此案陸續釋出的官方和民間消息。非常遺憾，霧台案發生至今已過一週，我國保育主管機關農委會和林務局皆未有正式公開聲明，原住民族事務最高機關原民會同樣默不作聲，政府單位瀰漫著一股政治正確的氛圍，對此避之惟恐不及。目前公開發言的政府機關僅有屏東縣長潘孟安表達震怒。
我更期盼的是，聽見部落和原民族群對此事件的感受和意見。然而，除了原民立委伍麗華說原住民族群一般將獵黑熊視為禁忌，應思考如何重建原住民傳統生態智慧，霧台黑熊被獵只是個人脫序行為。霧台鄉長杜正吉語帶含糊說應思考動保法、狩獵辦法，還有部落文化習俗如何做整合。從大武部落領袖到地方代表，還有其他原民文化和狩獵自主管理相關團體都是一片靜默。
嫌犯自稱為了保衛家園莊稼才獵殺黑熊，記者採訪大武部落居民，居民說是這隻黑熊跑進村莊吃了三隻狗，擔心危及老人，村裡青年才獵殺黑熊。姑且不論是否真有家犬被黑熊殺死，此劇情顯然與冰箱溢出的商業氣息有出入。另一方面嫌犯說在隘寮溪畔獵殺黑熊，又需要以機車載運，也顯然不是家園遭受立即危險的情況。
身為台灣黑熊研究團隊成員，對於過往超過二十年研究歷程中原住民對於研究的幫助我是歷歷在目，原民傳統文化中尊重自然的精神，我也是感佩在心，帶有永續利用精神的狩獵活動不見得會與保育相衝突。然而，隨著時代的變遷，部落人口組成、家族結構、經濟產業、交通載具，食衣住行育樂等生活方式皆已和過往大不相同，自然資源保育和永續利用，恐怕很難只依靠需有穩固家族基礎的禁忌規範來維繫。由霧台黑熊被獵事件，就可以看出傳統文化規範和政府管理的同步失能。
保育要成功，並不是如網友嚷嚷的加重刑度，或是喊喊全面禁獵這麼簡單，真正需要的是有效的管理規範。1972年政府頒布禁獵令，狩獵行為並未完全消失，而是轉為地下化。24年前黃美秀教授進行台灣黑熊研究，就已發現一半的追蹤個體腳掌腳趾傷殘；到了2016年二度展開的研究中，仍有半數黑熊傷殘，全都是狩獵陷阱造成。
2017年蔡總統代表政府就過往對原住民族群的不公和壓迫道歉，之後林務局開始推動「原住民狩獵自主管理計畫」，似乎總算有機會讓長期隱匿於黑暗中進行的狩獵活動照到曙光。然而以瀕危台灣黑熊保育的立場來看，仍急需更有效率的保護機制。近五年包含霧台黑熊，共有七隻黑熊因狩獵活動傷亡，其中五隻遭槍擊，四隻死亡。這些只是公開曝光的紀錄，檯面下究竟還有多少傷亡黑熊則是黑數。
近年多起台灣黑熊被獵，都顯示政府應加速管理制度的建立，針對瀕危物種例如台灣黑熊，也應該有配套保護措施，例如陷阱規格和使用的規範。根據林務局的資料，至今已有超過20個部落參與狩獵自主管理試辦計畫，政府有義務讓民眾了解，原住民狩獵自主管理試辦以來，究竟成效如何？部落自主管理，也應有外部監督機制以昭公信。一般類可獵捕的動物，也應由政府規劃科學的族群數量調查，以利資源永續利用。
霧台黑熊被捕殺事件，不論是對保育、原住民傳統文化、族群包容，都是非常大的傷害。筆者第一次看到霧台黑熊受害影片，簡直不敢相信這發生在台灣。保育人士哀慟一頭黑熊被殺死、戲謔對待。主管機關或許因為政治正確的考量而默不作聲，致力於推動原民文化保存的機關團體和意見領袖，也未出聲批判敗壞傳統文化的行為，則更讓我意外和遺憾。對於脫序狩獵行為的靜默，無疑是在破壞好不容易建立起的脆弱互信機制。唯一還能稍加欣慰的是，霧台黑熊被獵事件，顯然是因在地人士看不慣脫序行為而檢舉曝光，這恐怕是此事件中最大的義舉。
在茫茫社會議題中，生態保育和原民文化的復興都是小眾，或許再過幾天霧台殺熊案便會默默沉寂消聲。筆者需再次強調，生態保育和原民文化並非站在對立面，自然生態是所有台灣人民共享的瑰寶。我仍保有希望，期待未來能共同努力，造就一個野生動物欣欣向榮的山林環境。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。