2022/12/18,
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【圖輯】空汙之城：霧霾籠罩印度新德里，數百萬人健康暴露於致命威脅之中

【圖輯】空汙之城：霧霾籠罩印度新德里，數百萬人健康暴露於致命威脅之中
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

印度首都圈有近1000萬輛汽車，比孟買（Mumbai）、金奈（Chennai）和加爾各答（Kolkata）這三個主要城市的總和還要多，排放出大量的廢氣，而工業排放物、建築工地的灰塵和家庭火災產生的煙霧，則加劇了這個混亂局面。

每年冬天來臨時，印度北部平原和首都新德里（New Delhi）上空都籠罩著霧霾，政府的政策幾乎無助於淨化空氣，數百萬人的健康狀況令人擔憂。

據印度空氣品質監測機構SAFAR表示，近期首都2000萬人口的空氣品質指數（Air Quality Index）已上升至350以上，而這項指數的上線是500，換言之已接近「非常差」的水準。在新德里都會區，很少有人用空氣清淨機或戴口罩來保護自己。

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只要是超過60歲的民眾，都會被認為是不健康的，因為他們已經年累月暴露在這種空氣品質之下。

該指數衡量的是，空氣中夾帶可到肺部深處的PM2.5微粒程度，這些微粒會引發包括癌症和心臟問題在內的致命疾病。

印度雨季通常在9月結束，所以10月開始空氣品質就會惡化，隨著氣溫下降和風力減弱，空氣汙染物在大氣中滯留的時間被拉得更長。

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11月份的汙染更加嚴重，尤其印度北部旁遮普邦（Punjab）和哈里亞納邦（Haryana）農民會焚燒農作物殘留的秸稈，讓汙染更雪上加霜。

這些印度糧倉的農民，很多其實已改用機械化耕作，使用收割機來收割水稻。但與人工收割不同的是，機器採收後會在田裡留下稻草和秸稈。

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專家表示，農民只有很短的時間準備種植冬季作物；燃燒秸稈所散發出的黑煙，占印度北部空氣汙染的四分之一左右。

不過新德里都會區的大部分空汙都是當地造成的，所以到12月農民焚燒秸稈結束後，情況並不會好轉。

首都有近1000萬輛汽車，比孟買（Mumbai）、金奈（Chennai）和加爾各答（Kolkata）這三個主要城市的總和還要多，排放出大量的廢氣，而工業排放物、建築工地的灰塵和家庭火災產生的煙霧，則加劇了這個混亂局面。

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這個快速擴張的城市正在失去周圍為數不多的森林，非法採礦正在剷平附近一座座的山丘，為建築業提供建材。

當霧霾嚴重時，印度政府會禁止建築工程，並關閉學校以保護兒童，但他們承認並沒有足夠的資源，有效打擊非法行業和執行汙染排放的監測。

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印度最高法院指責官員們未能降低空氣汙染，並要求德里政府、鄰近各邦和中央政府要共同努力改善空氣品質。

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨並未在首都執政，而是由反對黨印度民主聯盟黨（Aam Aadmi Party）出任市長，兩黨之間幾乎沒有合作。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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