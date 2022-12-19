《阿凡達：水之道》全球開紅盤，台美兩地各突破詹姆斯卡麥隆的首週累積票房紀錄

國際票房大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron，港譯「占士金馬倫」）於2009年推出《阿凡達》，旋即引起全世界瘋狂，票房狂掃近30億美元，即便後續漫威影業推出的超級英雄系列電影來勢洶洶，但無論「復仇者聯盟系列」如何狂追猛趕，《阿凡達》至今仍舊坐穩影史票房第一名的位置。

今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》也已經於12月14日陸續於各國上映，而首週累積票房數字也已出爐，北美地區進帳1.34億美元，北美以外的市場則是收入3.01億美元，使得全球票房收入達到4.35億美元，成為疫情時代第三高的開票數字，僅次於《蜘蛛人：無家日》的6億美元，以及《奇異博士2：失控多重宇宙》的4.42億美元。

值得一提的是，此三部電影皆是迪士尼旗下的作品，至於《阿凡達：水之道》的首週成績，也替萎靡不振的電影院注入一股活水。

Photo Credit: 二十世紀影業提供 《阿凡達：水之道》劇照

據傳 《阿凡達：水之道》斥 資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，算上行銷支持、戲院分潤等複雜計算之後， 詹姆斯卡麥隆曾表示，《阿凡達：水之道》 需要成為影史票房收入第三或第四高的電影，才能實現收支平衡。至於外界先前預期， 《阿凡達：水之道》在北美首週末將進帳 1.5億至1.75億美元，而從最終收官的1.34億美元來看，仍有一段差距。

不過，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「 撇開預期不談，這已經很出色了， 《阿凡達：水之道》 是為了大放異彩而準備的。」

而 《阿凡達：水之道》也是詹姆斯卡麥隆 首部單週末票房破億美元的電影。雖然首集 《阿凡達》貴為影史票房最高的電影，但其實2009年時， 《阿凡達》首映的起步票房並非特別亮眼，當時在北美是 7700萬美元，是靠著 後續極佳的口碑保證、3D放映和影迷們大量重複進場觀看，使得《阿凡達》映演週期非常長久且穩定，連續7週拿下北美票房冠軍，並 在三個多月內始終維持在票房前十名，最終在北美寫下7.6億美元的成績。

今年 《阿凡達》也在9月份重新上映，藉以炒熱 《阿凡達：水之道》的氣氛，而在重映票房的注入之下，《阿凡達》的北美累積票房來到7.8億美元，全球累積票房也來到29.22億美元，縱觀影史紀錄，與第二名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.98億美元再度拉開些微差距，持續坐穩影史票房冠軍。

也因此，各界對於《阿凡達：水之道》的長尾效應也抱著一定期待，試圖複製 《阿凡達》的榮景，往10億美元邁進。

而主打視效奇觀、聽覺饗宴的《阿凡達：水之道》，在IMAX和以及3D銀幕的票房表現也特別強勢，《阿凡達：水之道》在全球1543家IMAX影院上映，發行覆蓋範圍也是IMAX有史以來最廣泛的。而《阿凡達：水之道》僅IMAX就賺進4880萬美元，成為IMAX全球影史第二高的開畫成績，同時也是IMAX影史上最高的12月首映票房。至於北美市場的IMAX票房高達1650萬美元，就占總票房的12.3%。

IMAX首席執行長Rich Gelfond就表示：「儘管我們對這些結果感到興奮，但隨著世界各地越來越多的人預訂前往潘朵拉的票，我們期待《阿凡達：水之道》的長期成功運作，因為詹姆斯卡麥隆的團隊創造了史詩般的故事，以及不容錯過的視覺盛宴。」

至於世界最大的3D公司 RealD Cinema的首席執行長Travis Reid則表示：「就和《阿凡達》一樣，《阿凡達：水之道》為當前的3D市場樹立了新的標竿。詹姆斯卡麥隆和他的團隊，展示了當電影製作完全致力於讓觀眾沉浸在3D世界時，藝術、創意和商業的可能性，其結果在視覺上令人驚嘆。我們希望在假期和新年期間，繼續在全球市場看到強勁的3D表現。」

Photo Credit: 二十世紀影業 《阿凡達：水之道》劇照

最後， 值得一提的是，近期因為美中政治局勢的緊張關係、俄烏戰爭的抵制，使得諸多好萊塢大片皆未能於中國、俄羅斯上映，少了這兩大市場，也影響了整體票房。而雖然《阿凡達：水之道》仍舊於俄羅斯缺席，卻已在中國上映，各界也預期，中國市場有望在首週末交出1億美元的票房，但中國的疫情持續影響，據傳電影院並未完全開放，僅開放77%，也因此中國的首週票房為 5710萬美元，遠低於預期。

不過，中國市場的5710萬美元，也已經成為北美之外的最高票房，其餘地區排名依序為 韓國的2470 萬美元、德國的1990萬美元、法國的1930萬美元、印度的1810 萬美元、英國的1420萬美元以及墨西哥的1290萬美元。至於台灣部分，上週三晚場全台上映之後，截至昨（18）日，全台累積則有1億5500萬新台幣，大約為502萬美元，此成績是台灣本年度開片票房冠軍，同時也超越首集《阿凡達》、刷新詹姆斯卡麥隆在台開票最高票房。

而在COVID-19疫情大流行的期間，全球僅有三部電影票房超過10億美元，分別是《蜘蛛人：無家日》的19.16億美元、《捍衛戰士：獨行俠》的14.88億美元以及《侏羅紀世界：統霸天下》的10.01億美元，尚未有電影超過20億美元大關。

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核稿編輯：翁世航