2023/01/10,
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寶島鄉土小說名家「洪醒夫斯基」，殞落的文壇流星

寶島鄉土小說名家「洪醒夫斯基」，殞落的文壇流星
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

意外發生前兩個月的演講，對象是大學生。洪醒夫老師當時還特別強調，從事文學工作者，埋首10年、20年，有時不但沒有結果，反倒有喪身辱命的可能性存在。是孤寂先知？還是了然於心？吾人只知曉，「洪醒夫斯基」，他是殞落的文壇流星。

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

當一個寫作的人，往往要在漫漫長夜之中，受盡煎熬折磨，永遠跟貧窮為伍。——別世前兩個月的演講

文壇流星，洪醒夫老師（本名：洪媽從，1949－1982），12月10日知名壽星。

作為後二戰時代的寶島鄉土小說名家之一，洪醒夫先生出生於彰化縣二林的貧窮農村。在當年各項物資匱乏，解救大陸同胞的標語四處可見，且升學不是唯一選項的氛圍下，他苦讀進入了台中師專⋯⋯修習畢業後，洪先生選擇回到鄉下，於台中神岡的社口國小擔任老師，在晨昏鐘響與孩童們的嘻鬧聲中，他默默地從事教育工作，也一邊提筆寫作。

是的，打從18歲那年開始，他似乎不去追尋戀愛學分，或是慘綠少年的迷惘徬徨與意氣風發，洪老師投稿報刊、創辦雜誌、參與詩社與編輯文選。他尤其敬佩與自己同樣出身貧困家庭的俄國文豪杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky，1821－1881），也期許筆下取材農村生活真實體驗的書寫跟深情，有朝一日能像杜氏的《罪與罰》（Crime and Punishment）看齊，緩緩流瀉出底層庶民的疾苦與憂樂。

老師不只隻身踏上了不被看好的文字創作艱辛路途，甚至還想打算把筆名取為「洪醒夫斯基」….…最後媽從先生決定以「洪醒夫」做為他寫作生涯上的代名詞與新身分。

「醒」，意味著覺醒、甦醒，可當年的台灣，似乎還在漫漫長夜中。

對於一個負責任的作家來說，「文學」便是他的宗教，他將不惜一切犧牲，去擁抱他所關愛的土地與人民。

這是洪老師所堅持的信念，更是他持續往前的動力與勇氣。文章時常見報，且多次贏得徵選比賽桂冠的他，窺見其小說人物的刻畫與描寫，心態上卻悄悄地與「歌功頌德」、「反共必成」的黨國文學背道而馳……三民主義復興基地的樂觀與勇氣，這裡，看不到。

西元1982年7月底，午夜凌晨時分，自關島而來的「安迪」颱風，正在台灣中部無情地肆虐著。然而，就在滂沱雨勢排山倒海襲來之際，一輛載有兩名乘客的計程車，此時此刻，竟彷如亡命似地，以140餘公里的時速於豐原的幹道上飛快疾駛著……。

世人熟睡的安詳時刻，風聲、雨聲交織的盛夏，遠處竟傳來了可能來自撒旦的竊笑聲……未見天光的3點多，司機一個不留神，霎時，整台車失控、打滑，一股腦兒直直撞向了路旁的電線桿。

天雨路滑，其撞擊力之大，讓計程車在地面上翻滾了三圈，乘客與司機相繼被彈出車外。原本寬正的車體早已潰散到不成車形，但痛苦不堪的哀號聲卻也被雨聲給掩蓋過去……宛如置身妖魔異世界的無助。

乘客之一，利錦祥先生受到重傷；但另外一位乘客，卻因當下肝臟嚴重破裂，搶救無效而不幸棄世，在豐原醫院嚥下了最後一口氣。洪醒夫老師，雨夜重大車禍的唯一死者，享年僅僅32歲。

作家，是一項非常痛苦的行業，他必須有與生俱來的秉賦，這個秉賦包括你在文學藝術上的技巧，以及你的「同情心」，還必須用盡心血，遠離世界上所有美好事業的誘惑，他必須有堅強的生命力，有說真話的勇氣。當一個寫作的人，往往要在漫漫長夜之中，受盡煎熬折磨，永遠跟貧窮為伍。

意外發生前兩個月的演講，對象是大學生。洪醒夫老師當時還特別強調，從事文學工作者，埋首10年、20年，有時不但沒有結果，反倒有喪身辱命的可能性存在。

是孤寂先知？還是了然於心？吾人只知曉，「洪醒夫斯基」，他是殞落的文壇流星。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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