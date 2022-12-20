「我在逃往防空洞的路上還在餵兒子」——烏克蘭女性在俄烏戰爭中是如何生存的？
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她認為重新被烏克蘭收復村莊的許多人都需要心理幫助：他們瀕臨崩潰、驚恐不安、飽受壓抑。他們的親人被綁架、謀殺、被肢解。她說，「沒有人將能從這場戰爭中返回到從前。我們永遠是戰爭的僥倖倖存者。」
戰爭給烏克蘭女性帶來不斷的壓力和焦慮：她們擔心孩子能否放學後平安回家還是會遇到導彈襲擊；在死亡人數每日劇增的日子裡，她們擔心自己的丈夫、兄弟或是父親能否從戰場上活著回來——或是她們自己是否能從戰火中倖存下來。
但儘管憂慮重重，生活仍在繼續——女性仍然在給孩子做飯（即使在沒電的時候）、包餃子、並為前線士兵織襪子、在公園散步、修指甲和買禮物。
BBC巾幗百名在這裡講述七名烏克蘭女性在戰爭中的經歷。
「她很堅強。我們將這樣牢記她」
26歲的維多利亞・科瓦爾丘克（維卡，Victoria Kovalchuk）是在廢墟中被找到的，她摟著自己深愛的丈夫博丹。附近還有一隻寵物貓。
他們一家在基輔的家中安然熟睡時遇到了無人機襲擊。他們死在了一起，維多利亞已經懷有身孕。
在已經歷時10個月的戰爭中，俄羅斯向烏克蘭發射了數百枚導彈和無人機，導致數萬人死亡。俄國打擊的目標包括居民樓、學校、購物中心 - 有時甚至是街道。
有些遇難者是在上班、上學或是去商店的路上喪生的；有些人則是在家中安然入眠時被打死的。
維卡的同事說，「維卡熱愛葡萄酒和她作為侍酒師的工作。我們非常愛她。」
「她不懼艱難挑戰。她很堅強。我們將永遠記住她這一點。」
「我在逃往防空洞的路上還在餵兒子」
33歲的伊琳娜・涅米羅維奇（Iryna Nemyrovych）兒子才四周大。在他出生三天後，即11月21日，俄羅斯部隊向烏克蘭發起大規模襲擊，共發射了70枚導彈。
基輔和其他城市陷入一片黑暗，冰冷的冬天也提前來臨。
由於電梯在停電期間無法使用，伊琳娜一家無法住在自己在13層的公寓中。
「在戰爭中照顧嬰兒意味著我必須在有電時給孩子洗澡，而不是在孩子需要洗澡的時候。因為經常沒電，我必須手洗許多東西。我在漆黑的房子裡換尿布、餵奶和到處走動。就是在逃往防空洞的路上我也沒停止給兒子餵奶。」
「我每天都要感謝保護我們的烏克蘭部隊。因為，儘管這些種種的恐怖，我仍能留在烏克蘭，和我親愛的丈夫和家人一起生活，沒有俄羅斯人。」
「我仍無法原諒自己去喝茶」
當火箭彈擊中烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克火車站時，娜塔莉亞・斯捷潘年科正要和女兒喝茶。
40歲的娜塔莉亞當時正凖備帶著11歲的雙胞胎雅娜（Yana）和雅羅斯拉夫（Yaroslav）逃離戰爭。在4月8日，他們正在車站等著一輛疏散火車把他們轉移到烏克蘭西部去。
在那一天，俄國火箭襲擊打死了50人，其中包括五名兒童。
娜塔莉亞失去了一條腿，她女兒失去了雙腿。
「我試著站起來，但怎麼站呢？ 我看著雅娜，她鞋子沒了。我仍然無法原諒自己當時要喝茶，」 娜塔莉亞說。
現在她和女兒正在美國接受康復治療。她們正在學習如何使用假肢走路，並夢想戰爭結束後重返家園。
「我看到和聽說他是如何被殺的」
阿蓮娜・拉普丘克（Alyona Lapchuk）告訴他們（歐安組織，OSCE）她的丈夫維塔利（Vitaly）是如何在她面前遭受酷刑的。
在俄羅斯人佔領南部城市赫爾松之後，歐安組織代表聽說俄國人迫害那些親烏克蘭的人。
她丈夫維塔利是一名警察和老師，他拒絕與俄國人合作。他遭到毒打和綁架。
阿蓮娜也遭到綁架，他們給她套上頭套，但她設法從佔領城市逃走了，她丈夫沒能逃走。
幾個月後，人們在河裡找到了維塔利的屍體，他身上有被折磨的痕跡。阿蓮娜無法參加葬禮，因為那時赫爾松仍在俄軍佔領下，她仍然處於危險中。
現在赫爾松已經解放，阿蓮娜希望能將跟她丈夫死亡有關的人員繩之以法。
她說，「我親眼看見和聽見他如何被殺害。 這是戰爭罪。俄國必須要為一切負責。」
「我想讓俄國人知道他們的丈夫、兒子和父親是如何折磨烏克蘭人的」
柳德米拉・米姆里科娃（Lyudmila Mymrykova）75歲，她話不多。退休前，她在米洛柳比夫卡村（Myrolyubivka）做歷史老師。
這個位於烏克蘭南部的田園般的農莊在俄羅斯人接管後變成了地獄。
柳德米拉回憶說，人們沒有食品，他們在挨餓，但會分享最後一塊麵包。
一天晚上，一名俄羅斯士兵闖進柳德米拉的家，她房子周圍種著玫瑰花和果樹。柳德米拉受到毒打，被割傷，還在自己家客廳裡受到強姦。
在受襲幾天以後，她設法逃了出來。今年秋季，烏克蘭人收回了米洛柳比夫卡村。
柳德米拉不顧風險講述她的經歷：「我想向全世界吶喊，停止這一切，盡快結束這場血腥戰爭。我想讓俄國人知道他們的丈夫、兒子和父親是如何折磨烏克蘭人的。」
「當他回來時，我會吻遍他頭上的每一根白髮」
奧里亞・塔拉年科（Olya Taranenko）說，「我很想家。」
她曾經住在亞速海岸邊的貝爾江斯克（Berdyansk），她在那裡教英語，並撫養女兒。她最近剛結婚。像許多烏克蘭人的生活一樣，奧里亞的人生在2022年2月24日徹底改變。俄羅斯部隊進入她的城市，奧里亞被迫逃離家園。
她丈夫、兄弟和父親都在為烏克蘭而戰。
奧里亞正在等候他們歸來，她繼續從事教學和做志願者工作。她正在幫助籌款購買發電機、汽車以幫助難民。
「有些日子我恨我的手機。我在等待一個短信，但卻寂靜無聲。我真想把手機朝著牆摔過去。我感覺很無助——好像現在我無法和心愛的丈夫取得聯繫是手機的錯。等他回來後，我將親吻他頭上的每一根白髮，撫平他指尖每一個新皺紋。在那之前，我只能等待，再等待，從一條信息等到另一條信息。」
「沒人能從這場戰爭中再回到從前」
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。