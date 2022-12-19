美中晶片戰：半導體技術爭端如何上演？過去一週的三個重要進展
我們想讓你知道的是
先進的晶片被用於超級電腦、人工智慧和軍事硬體。美國商務部副部長表示，目的是確保美國正在盡一切努力防止「具有軍事用途的敏感技術」被中國獲取。他說：「導致威脅的環境一直在變化，我們今天正在更新政策，以應對這些挑戰。」與此同時，中國稱這些管制為「技術恐怖主義」。
美國正迅速加大努力，試圖阻礙中國在半導體行業的進步——不管是智慧型手機還是戰爭武器，半導體都至關重要。
去年10月，華盛頓宣布了一些迄今範圍最廣的出口管制措施——對於那些使用美國工具或軟體向中國出口晶片的公司，無論晶片在哪裏製造，都必須獲得許可證。
華府的措施還包括，阻止美國公民和綠卡持有者為某些中國晶片公司工作。綠卡持有者是指有權在美國工作的永久居民。
這些措施切斷了向中國輸送美國人才的關鍵渠道，將影響高端半導體的發展。
美國為什麼要這麼做？
先進的晶片被用於超級電腦、人工智慧和軍事硬體。
美國表示，中國對該技術的使用對其國家安全構成威脅。
美國商務部副部長艾倫・埃斯特維茲（Alan Estevez）宣布了這一規定。他表示，目的是確保美國正在盡一切努力防止「具有軍事用途的敏感技術」被中國獲取。
他說：「導致威脅的環境一直在變化，我們今天正在更新政策，以應對這些挑戰。」
與此同時，中國稱這些管制為「技術恐怖主義」。
亞洲晶片生產國，如台灣、新加坡和韓國等，對這場惡戰將如何影響全球供應鏈表示擔憂。
過去一週，在晶片方面的衝突有三個重要進展。
更多中國企業被列入「實體清單」
拜登政府又將36家中國企業列入華府的「實體清單」，其中包括大型晶片製造商YMTC。
這意味著，美國公司向它們出售某些技術時需要得到政府許可，而這種許可很難獲得。
美國的限制措施影響廣泛。上周，總部位於英國的電腦晶片設計公司安謀控股（Arm）證實，由於美國和英國的控制，該公司沒有向包括科技巨頭阿里巴巴在內的中國公司出售其最先進的設計。
安謀控股表示，該公司「致力於遵守其業務所在司法管轄區的所有適用出口法律法規。」
中國向WTO投訴
中國已就美國對半導體和其他相關技術的出口管制向世界貿易組織提起訴訟。
這是自拜登總統2021年1月上任以來，北京對美國提起的第一起WTO訴訟。
在提交給WTO的文件中，中國指控美國濫用出口管制，以維持「其在科學、技術、工程和製造業領域的領導地位」。
它還說，美國的行動威脅到「全球工業供應鏈的穩定」。
美國回應稱，WTO不是解決國家安全問題的「合適平台」。
美國商務部負責出口管理的助理部長西婭・肯德勒（Thea Kendler）說：「美國的國家安全利益要求我們採取果斷行動，拒絕（相關國家）獲得先進技術。」
訴狀明確指出，美國對大約2800種中國商品的出口實施了限制，但其中只有1800種是國際貿易規則允許的。
美國有60天的時間試圖解決這個問題。如果沒有，中國將可以請求一個專家組來審查此案。
本月早些時候，世貿組織裁定，美國在前總統特朗普領導下對鋼鐵和鋁徵收的關稅違反了全球貿易規則。
在中國出口到美國的商品中，有三分之二要繳納關稅。
美國表示「強烈反對」這一裁決，無意取消這些措施。
與日本和荷蘭的會談
日本和荷蘭可能會對中國實施出口管制，限制日本和荷蘭企業向中國市場銷售先進產品的能力。
周一，白宮國家安全顧問傑克・蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國與兩家主要晶片製造設備供應商討論了對中國採取類似管控措施的問題。
蘇利文對記者表示：「我不會搶在任何宣布之前。」「我只想說，我們對討論的坦誠、內容和強度感到非常滿意。」
美國的管制不僅針對晶片製造商。還會影響晶片製造設備的製造商。
日本或荷蘭的大公司可能會失去一個利潤豐厚的大型高端機器買家。
荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML Holding NV）的首席執行長溫寧克（Peter Wennink）質疑荷蘭是否應該限制對中國的出口。
溫寧克表示，為了應對美國的壓力，荷蘭政府自2019年以來已經停止艾司摩爾向中國出售其最先進的光刻機。
他對荷蘭媒體表示：「也許（美國認為）我們應該坐下來談判，但艾司摩爾已經做出了犧牲。」
未來會怎樣
晶片製造商也面臨著製造更先進晶片以支持新產品的壓力。
例如，蘋果的新款筆記型電腦將採用行業領頭羊台積電的3奈米晶片。一根人類頭髮大約有5萬到10萬奈米長。
分析師們表示，美國的管制措施可能使中國進一步落後於其他晶片生產國；北京方面已公開表示，希望優先發展半導體製造，並成為該領域的超級大國。
儘管最新的措施不像去年10月宣布的那樣全面，但美國在半導體產業上面已明顯孤立了中國。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 台積電亞歷桑那廠風光開張，「逆全球化」之下的贏家是誰？台灣會被掏空嗎？
- 台積電人才赴美恐掏空台灣？經濟部4點駁斥半導體「去台化」，張忠謀：全球化和自由貿易幾近壽終正寢
- 台積電赴美設廠，半導體在地製造「逆全球化」成趨勢，業者：其他國家無法複製台灣3優勢
- 拜登政府擬將長江存儲等36家中企納入貿易黑名單，北京預計投入1兆人民幣自主發展半導體產業
- 台積電宣布亞利桑那州廠2026年生產3奈米，美國總統拜登、蘋果執行長庫克出席移機典禮
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。