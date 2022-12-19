2022/12/19,
科技

美中晶片戰：半導體技術爭端如何上演？過去一週的三個重要進展

美中晶片戰：半導體技術爭端如何上演？過去一週的三個重要進展
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我們想讓你知道的是

先進的晶片被用於超級電腦、人工智慧和軍事硬體。美國商務部副部長表示，目的是確保美國正在盡一切努力防止「具有軍事用途的敏感技術」被中國獲取。他說：「導致威脅的環境一直在變化，我們今天正在更新政策，以應對這些挑戰。」與此同時，中國稱這些管制為「技術恐怖主義」。

美國正迅速加大努力，試圖阻礙中國在半導體行業的進步——不管是智慧型手機還是戰爭武器，半導體都至關重要。

去年10月，華盛頓宣布了一些迄今範圍最廣的出口管制措施——對於那些使用美國工具或軟體向中國出口晶片的公司，無論晶片在哪裏製造，都必須獲得許可證。

華府的措施還包括，阻止美國公民和綠卡持有者為某些中國晶片公司工作。綠卡持有者是指有權在美國工作的永久居民。

這些措施切斷了向中國輸送美國人才的關鍵渠道，將影響高端半導體的發展。

美國為什麼要這麼做？

芯片

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美國正迅速加大努力，試圖阻礙中國在半導體行業的進步

先進的晶片被用於超級電腦、人工智慧和軍事硬體。

美國表示，中國對該技術的使用對其國家安全構成威脅。

美國商務部副部長艾倫・埃斯特維茲（Alan Estevez）宣布了這一規定。他表示，目的是確保美國正在盡一切努力防止「具有軍事用途的敏感技術」被中國獲取。

他說：「導致威脅的環境一直在變化，我們今天正在更新政策，以應對這些挑戰。」

與此同時，中國稱這些管制為「技術恐怖主義」。

亞洲晶片生產國，如台灣、新加坡和韓國等，對這場惡戰將如何影響全球供應鏈表示擔憂。

過去一週，在晶片方面的衝突有三個重要進展。

更多中國企業被列入「實體清單」

晶片

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拜登政府又將36家中國企業列入華府的「實體清單」，其中包括大型晶片製造商YMTC。

這意味著，美國公司向它們出售某些技術時需要得到政府許可，而這種許可很難獲得。

美國的限制措施影響廣泛。上周，總部位於英國的電腦晶片設計公司安謀控股（Arm）證實，由於美國和英國的控制，該公司沒有向包括科技巨頭阿里巴巴在內的中國公司出售其最先進的設計。

安謀控股表示，該公司「致力於遵守其業務所在司法管轄區的所有適用出口法律法規。」

中國向WTO投訴

中美關係

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中國已就美國對半導體和其他相關技術的出口管制向世界貿易組織提起訴訟。

這是自拜登總統2021年1月上任以來，北京對美國提起的第一起WTO訴訟。

在提交給WTO的文件中，中國指控美國濫用出口管制，以維持「其在科學、技術、工程和製造業領域的領導地位」。

它還說，美國的行動威脅到「全球工業供應鏈的穩定」。

美國回應稱，WTO不是解決國家安全問題的「合適平台」。

美國商務部負責出口管理的助理部長西婭・肯德勒（Thea Kendler）說：「美國的國家安全利益要求我們採取果斷行動，拒絕（相關國家）獲得先進技術。」

訴狀明確指出，美國對大約2800種中國商品的出口實施了限制，但其中只有1800種是國際貿易規則允許的。

美國有60天的時間試圖解決這個問題。如果沒有，中國將可以請求一個專家組來審查此案。

本月早些時候，世貿組織裁定，美國在前總統特朗普領導下對鋼鐵和鋁徵收的關稅違反了全球貿易規則。

在中國出口到美國的商品中，有三分之二要繳納關稅。

美國表示「強烈反對」這一裁決，無意取消這些措施。

與日本和荷蘭的會談

拿著電腦芯片的手指

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日本和荷蘭可能會對中國實施出口管制，限制日本和荷蘭企業向中國市場銷售先進產品的能力。

周一，白宮國家安全顧問傑克・蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國與兩家主要晶片製造設備供應商討論了對中國採取類似管控措施的問題。

蘇利文對記者表示：「我不會搶在任何宣布之前。」「我只想說，我們對討論的坦誠、內容和強度感到非常滿意。」

美國的管制不僅針對晶片製造商。還會影響晶片製造設備的製造商。

日本或荷蘭的大公司可能會失去一個利潤豐厚的大型高端機器買家。

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML Holding NV）的首席執行長溫寧克（Peter Wennink）質疑荷蘭是否應該限制對中國的出口。

溫寧克表示，為了應對美國的壓力，荷蘭政府自2019年以來已經停止艾司摩爾向中國出售其最先進的光刻機。

他對荷蘭媒體表示：「也許（美國認為）我們應該坐下來談判，但艾司摩爾已經做出了犧牲。」

未來會怎樣

計算機芯片的藝術想象圖

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晶片製造商也面臨著製造更先進晶片以支持新產品的壓力。

例如，蘋果的新款筆記型電腦將採用行業領頭羊台積電的3奈米晶片。一根人類頭髮大約有5萬到10萬奈米長。

分析師們表示，美國的管制措施可能使中國進一步落後於其他晶片生產國；北京方面已公開表示，希望優先發展半導體製造，並成為該領域的超級大國。

儘管最新的措施不像去年10月宣布的那樣全面，但美國在半導體產業上面已明顯孤立了中國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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