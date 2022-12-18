【2022卡達世界盃】梅西最後一舞：阿根廷與法國爭冠，波蘭籍主審是否真能「帶來好運」？

卡達世界盃的冠軍賽將於台灣時間今（18）日晚間11點登場，阿根廷與法國將上演「神仙打架」，替各自球隊爭取拿下世界盃的第三座冠軍。不過獎落誰家還未定，球迷已經開始討論將登場的主審是否對各自的球隊有利。

（中央社）國際足球總會（FIFA）先前宣布波蘭裁判馬西尼亞克（Szymon Marciniak）將擔任卡達世足賽法國對阿根廷冠軍賽的主審，這可能會使阿根廷巨星梅西心中發毛。

現年41歲的馬西尼亞克是為世足冠軍賽執法的首位波蘭裁判，他2018年在俄羅斯世足賽初試啼聲。18日冠軍賽的兩位助理裁判也是波蘭籍，分別為索科尼斯基（Pawel Sokolnicki）和利斯特基維茨（Tomasz Listkiewicz）。

馬西尼亞克在本屆世足賽已經為法、阿兩隊先前的戰役執過法，分別是阿根廷16強淘汰澳洲之戰，以及法國踢倒丹麥的分組賽。

Szymon Marciniak's third game as a referee at #WorldCup2022 will be the final.



✅ Argentina vs. Australia

✅ France vs. Denmark

✅ Argentina vs. France pic.twitter.com/mZ7gRMZIA8 — DW Sports (@dw_sports) December 15, 2022

不過在此之前，梅西（Lionel Messi）出賽只要碰到是這位光頭裁判執法，很容易吃鱉。

故事可追溯到2016-2017球季歐冠盃，當時梅西效力西甲巴塞隆納隊（Barcelona），兩次在馬西尼亞克執法下吞敗。首先是16強戰，巴塞隆納以0比4敗在巴黎聖傑曼（PSG）腳下。

下一戰巴塞隆納雖能報一箭之仇，以6比1力克巴黎聖傑曼，並晉級8強，但在對戰義甲勁旅尤文圖斯（Juventus）時，又以0比3吃下敗仗。

如今梅西在世足冠軍賽又將與馬西尼亞克場上相逢，他只希望能破除魔咒，順利舉起大力神盃，為自己的國際賽生涯劃下完美句點。

不過另一方面，也有球迷發現馬西尼亞克和阿根廷1986年世界盃奪冠時的裁判菲奧（Romualdo Arppi Filho）有神奇的相似之處，菲奧出生於1939年1月7日，而馬西尼亞克則是出生於1981年1月7日；這是否為阿根廷帶來好運，今晚即將揭曉。

Szymon Marciniak, árbitro de la final del domingo entre Argentina y Francia, nació un 7 de enero. Acabo de ver que Romualdo Arppi Filho, árbitro de la final ganada en el 86… TAMBIÉN NACIÓ UN 7 DE ENERO. Basta, no puede ser real. Tiene que ser esta, @gastonedul. 🇦🇷🙏 pic.twitter.com/0jcbH2Ttle — Hernán Lospinato (@hernanlospinato) December 15, 2022

梅西職業生涯獲獎無數，歷史定位只差世足金盃

阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點，多年來已斬獲琳瑯滿目獎項的他，如今只差一座冠軍金盃「大力神盃」，就能奠定他的歷史地位。

《法新社》報導，梅西職業生涯已獲得37座足球俱樂部冠軍獎盃、7座金球獎（Ballon d'Or）及6座歐洲金靴獎（European Golden Boot），外加1座美洲盃（Copa America）冠軍和1面奧運金牌，以及一連串可能永遠無法打破的進球和統計紀錄。

35 years

769 Career Goals

331 Career Assist

40 Trophies

7 Ballon D'or

8 Pichichi

6 European Golden Boot

All-time Barcelona top scorer

All-time La Liga top scorer

All-time Argentine top scorer

3 Kids

1 Wife

...And He's the Greatest Footballer of All Time.#Messi𓃵 pic.twitter.com/INcPePkTnR — Izaier Asamoah Zaiers (@kwaku_zaiers) June 24, 2022

今年35歲的梅西在他18年職業生涯期間，一再斬獲各大榮譽，目前顯然只差世界盃冠軍這個獎項，而他在18日世足決賽有望以阿根廷國家隊隊長身分，填補他生涯履歷中最後一個缺憾。

對於最狂熱的梅西支持者而言，阿根廷若能在世足決賽扳倒法國，將能平息關於他在足球界最偉大球員中排名的辯論。

迄今為止，梅西的生涯成就已使他有權與巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）、阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、西班牙傳奇迪史特法諾（Alfredo Di Stefano）及荷蘭巨星告魯夫（Johan Cruyff）相提並論。

LA FRONTERA FINAL - El diario The Times Sport de Gran Bretaña hizo referencia en su portada al último paso que le queda a Messi para quedar a la altura de Maradona y Pelé... ¿Estás de acuerdo con esta consideración? pic.twitter.com/LV3GDRzdOW — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2022

梅西在18日贏得世界盃能否使他超越上述偉大球星？有些人認為是的，其他人則認為他早已獨一無二。

梅西展現精湛球技，率阿根廷在4強賽3比0擊敗克羅埃西亞後，阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）評論說：「我會毫不懷疑地說：他是史上最佳球員。」

前英格蘭隊隊長席瑞爾（Alan Shearer）指出，他長期以來都把梅西的同袍馬拉度納視為史上最佳球員，因為他曾在1986年墨西哥世界盃奪冠。

席瑞爾告訴《英國廣播公司》（BBC）：「如果梅西在此（卡達世界盃）贏得這個獎項，我將會改變觀點。」

1986年在馬拉度納助攻下為阿根廷攻進致勝球擊敗西德奪冠的布魯恰卡（Jorge Burruchaga）認為，梅西已是當代最偉大球員，唯有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）能媲美，不需要與前輩球星相較。

布魯恰卡告訴《法新社》：「無論輸贏，梅西的地位都不會高於或低於馬拉度納，不論發生甚麼事，梅西都將名留青史。」

「過去70年有5名球員被視為全球最佳—迪史特法諾、告魯夫、比利、馬拉度納及梅西。梅西在名單上，不管他有沒有贏得世界盃。但我希望他贏。」

📍Messi es más grande que Maradona/Pelé. pic.twitter.com/h0zY8ZM0In — Charaf L’Astigmate (@CharafMazoury) December 18, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺