「讓魚被觀賞的時代應該結束」：柏林巨型水族箱爆裂、上千條魚全死，動保人士呼籲關閉水族箱

（中央社）柏林一間旅館內的巨型水族箱突然爆裂，造成近1500隻熱帶魚死亡，動物保育人士指出，這次悲劇證明水族箱對海洋生物不安全，打算控告經營者。

別名「水穹頂」（AquaDom）的「柏林海洋世界」（Sea Life Berlin）擁有一座高16公尺、直徑11.5公尺的巨型水族箱，訪客可搭透明電梯欣賞小丑魚、水母、海馬等1500隻海洋生物游動的美景，2003年揭幕以來就是柏林知名觀光景點。

這座位於麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel）中庭、號稱全球最大獨立式圓柱型的水族箱，16日清晨5時50分左右突然爆裂，100萬公升的水全流到地下道，旅館大廳、商店和地下停車場受到波及。

🇩🇪Allemagne

Berlin, l'explosion d'un aquarium géant dans un prestigieux hôtel de la ville.

Il contenait, un millions de mètres cube d'eau et 1500 poissons. pic.twitter.com/jF61SmvrKR — AF (@AF16728845) December 17, 2022

17日現場仍一片狼籍，幸好建築結構沒有受損。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 AquaDom水族箱爆裂，上萬升的水和玻璃碎片流到飯店外的街道上。

這座水族箱2年前才整修完畢，興建水族箱的美國公司17日派人到現場勘查，柏林內政部長史潘格爾（Iris Spranger）表示，初步調查事故原因可能是金屬疲勞。

柏林市長吉費（Franziska Giffey）指出，如果晚1小時發生，可能造成驚人的人員損傷，可說是「不幸中的大幸」。

事故發生後，消防隊員趕到現場救了數十條魚，其它全部死亡，「善待動物組織」（Peta）正打算控告經營者。

該動物保育組織表示，這種水族箱養的海水魚，一般來說直接從海中撈捕，這次人為悲劇證明水族箱對海洋生物不安全，呼籲麗笙酒店不要重建水族箱，「剝奪魚在大自然的生活、讓旅館客人觀賞的時代應該結束了」。

總部位於瑞士的動物保育組織「Tierschutzverein Hilfe für Tiere in Not」也在請願網站change.org發起一項請願活動，要求禁止水族箱，目前已經有近5500人簽署。

美國《NewsLooks》報導，參與建造水族箱的美國公司「雷諾聚合物技術」（Reynolds Polymer Technology）派出小組到德國協助調查破裂原因，並表示確認導致爆炸的因素仍為時過早；德國警方則表示，他們沒有發現任何惡意破壞的證據。

地方政府表示，破裂時水族箱1500條魚幾乎全部死亡，但魚缸底部大約400到500條的魚獲救（主要是小魚），牠們被暫時疏散到附近的水族館裡。

Fast 1.500 tote Tiere, eine Million Liter Wasser ausgelaufen - zwölf Stunden nach dem Bersten des #Aquadom-#Aquarium⁣⁣s in einem Hotel in #Berlin-Mitte ist das Gebäude wieder freigegeben worden. Mögliche Unglücksursache: Materialermüdung. pic.twitter.com/mGzjmnUVJl — rbb|24 (@rbb24) December 16, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺