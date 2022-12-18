英國「整合性政策評估」明年改版，下議院外委會支持政府「認知」而非接受一中政策
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英國下議院外委會的建議報告指出，全球有90%的先進半導體在台灣生產，台灣的經濟重要性不容忽視；該地區任何的長期擾亂，將對全球經濟產生深遠影響，「其破壞性遠大於烏克蘭戰爭再現」。
英國國會下議院外交委員會今（18）日發布政策建議報告，其中強調英國僅「認知」而非接受中國的「一中」，並支持維持台海現狀。
英國在去（2021）年3月發布的「整合性政策評估」，是冷戰結束後英國最全面的外交與國防政策檢討報告。由於該報告發布後，全球經歷一連串重大地緣政治變化，因此英國政府正在檢討更新該項文件，以確實反映當前英國及全球面臨的各項挑戰，預計明（2023）年2月即將提出新的「整合性政策評估」。
英國國會下議院外交委員會今日發布「檢討我們的策略：更新『整合性政策評估』」（Refreshing our approach? Updating the Integrated Review）報告，針對更新版的「整合性政策評估」提出建言。
在英中關係上，委員會認為，中國在不同層面上對英國構成「重大威脅」，委員會支持將中國的地位自「體制性的競爭者」改成「威脅」，並要求仔細做出相應的政策調整，而非只是空洞的修辭。
報告指出，雖然鑑於經濟依賴，與中國保持接觸符合英國的國家利益，但委員會仍呼籲英國政府在長期目標上，促進更多的彈性與經濟多元性，使英國有更多的自由，針對中國侵略或侵犯人權的行為做出行動。
外委會的建議報告表示，「整合性政策評估」強調英國要發展與印太區域的關係，而台灣攸關英國在該區域利益的核心，122頁的「整合性政策評估」卻未提及台灣，「令人感到意外」。建議報告強調，英國政府未能清楚表達其立場係僅「認知到」（acknowledgment）中國的「一中政策」（One China Policy）、而不是接受它，英國支持台灣的政策立場，就是「不應以武力改變現狀」，這是一個重要的區別。
今年11月才率團來台訪問的英國外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）表示，「台灣和中國之間的任何衝突，英國很快就會感受到；與中國合作以支持和平解決方案至關重要。我們希望更新後的整合性政策評估，能夠正面解決台海的緊張局勢。」
柯恩詩也指出，英國對中國的經濟依賴，對英國的外交政策構成了重大而微妙的挑戰。
「我們越依賴他人，我們作為一個國家的韌性就越差。政府必須謹慎行事——明確承認英國的國家安全利益，增強我們國家的韌性，同時繼續將中國作為經濟夥伴來對待。」
「過去十年來，中國共產黨一直企圖加強它的獨裁統治，並顯露出對人權的冷酷無情。如果英國要對中國政府採取有意義的立場，我們就需要擺脫對中國的依賴。」
建議報告也指出，對中國的經濟依賴，限制了英國捍衛自身利益和價值，英國幾乎所有部門都對中國的供應鏈有戰略上的依賴性，如果未來中國全面入侵台灣，將對英中關係帶來「地震般」的挑戰。
報告也引述《富比士》（Forbes）指出，全球有65%的半導體和90%的先進半導體在台灣生產，台灣的經濟重要性不容忽視；該地區任何的長期擾亂，將對全球經濟產生深遠影響，「其破壞性遠大於再次非法入侵烏克蘭」。報告呼籲英國政府在更新「整合性政策評估」時，應認清避免這樣情景的重要性，同時應提出有力的緊急應變計劃。
對於英國國會下議院外交委員會以具體行動展現對台灣的支持與友誼，我外交部表示誠摯歡迎及感謝。
外交部表示，英國國會下議院外委會議員離台前表示，親眼見證台灣對抗威權政權，維護印太區域和平及穩定的貢獻，台灣在國際上並不孤單，英國國會將秉持初衷，堅定支持民主夥伴的台灣。
英中關係近期不平穩，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年11月發表首相年度演說時提及，英國與中國雙邊關係的「黃金年代」已逝，中國對英國的價值觀和利益構成「體制性挑戰」（systemic challenge），且隨著中國的威權主義日益強大，這個挑戰就日益嚴峻。
蘇納克原預計在11月16日G20的雙邊會談與中國國家主席習近平會面，但因波蘭遭導彈攻擊G20領袖召開臨時會議而取消。
另外在今年10月中共二十大期間，一名華裔示威者在中國駐曼徹斯特領事館前抗議習近平，被幾名疑似中國外交人員的男子拖入領事館院內拳打腳踢，震驚英國社會，英國警方也就此展開調查。這起事件後來導致6名中方人員被調離英國，包括中國總領事鄭曦原。
延伸閱讀
- 蘇納克說英中關係「黃金時代」已經結束，但未能將北京描述為「威脅」是一大錯誤
- 英國下議院外委會主席：中英「黃金時代」結束，期待與台灣建立半導體、風電、華語學習合作
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核稿編輯：羅元祺
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。