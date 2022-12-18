作品曾被改拍成《天生一對》、《我城》，香港作家西西因心臟衰竭辭世、享壽85歲

我們想讓你知道的是
西西在1989年因乳癌入院，手術康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作，幾年後為大病的經歷著書《哀悼乳房》，2006年被改編成電影《天生一對》，由楊千嬅及任賢齊主演、羅永昌執導，在香港、台灣、新加坡上映。
香港作家西西今（18）日早上8點15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，享壽85歲。西西生前與友人創立的素葉出版社（素葉工作坊）於臉書發文，指西西家人與朋友，包括作家何福仁、梁滇瑛都陪伴在側，貼文稱「西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」
西西原名張彥，1937年生於上海，1950年隨父母移居香港，就讀於協恩中學，初中時開始投稿香港的報刊雜誌，後來進入葛量洪教育學院（今香港教育大學），畢業後任教於官立小學，42歲便提早退休，專事寫作，涵蓋詩、影評、劇本、小說、散文、百科全書式的圖文創新書寫，代表作包括《我城》、《像我這樣的一個女子》、《店鋪》、《碗》、《飛氈》等書。
西西的筆名，根據她自述，「西」是一個穿著裙子的女孩子兩隻腳站在地上的一個四方格子裡，「西西」就像一個穿著裙子的小女孩在跳飛機，這是她小時候喜歡玩的遊戲。
哈佛大學教授、著名小說評論家王德威曾言：「因為西西，文學足以成為香港的驕傲。」1974、1975年間，西西在《快報》連載《我城》，是一個關於香港的故事，最後集結成同名小說出版。1975年，她與香港作家何福仁、適然、也斯、吳煦和舒明等創辦《大姆指周報》並任編輯，後來再成立素葉出版社，出版「素葉文學叢書」。
西西一生獲獎無數，1983年，她憑作品《像我這樣的一個女子》獲《聯合報》第8屆小說獎之聯副短篇小說推薦獎，藉此在台灣成名立足；1987年至1988年，西西為台灣洪範書店主編4本小說集，向台港讀者介紹中國大陸八〇年代的作家。
西西在1989年因乳癌入院，手術康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作，幾年後為大病的經歷著書《哀悼乳房》，2006年被改編成電影《天生一對》，由楊千嬅及任賢齊主演、羅永昌執導，在香港、台灣、新加坡上映。
西西術後以製作微型屋和毛熊作為物理治療，將製作期間的心得寫成書，先後出版《我的喬治亞》及《縫熊志》等作品，後來更將其親自製作的喬治亞屋及水滸系列故事熊捐贈予中大圖書館作永久保存。
2018年，西西獲得美國第6屆紐曼華語文學獎（Newman Prize for Chinese Literature），是香港第一個獲得此獎的作家。2011年，西西獲得香港書展「年度作家」；2022年5月23日，獲「第16屆香港藝術發展獎」之「終身成就獎」。她的作品也曾被列入香港考試的範文。
金獎導演陳果在紀錄片《他們在島嶼寫作》系列中以《我城》為名拍攝西西，透過西西作品的視野，記錄作家的寫作生活：馬頭角碼頭、美麗大廈、天台上的曬衣架與天線、即將消失的照相館與冰室……西西多樣的文體結構及敏銳的城市洞察，隨著鏡頭推拉、搖攀、碎剪及拼貼，一一在影像敘事中表現出來。當片中奇特的人型布偶：長頸女子、熊男子意味深長地相會與凝視，隱喻作家筆下人物永恆存在於香港街巷，當城裏的老店一家家消失，文學裏的情感與探觸，仍將不斷映照現實。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。