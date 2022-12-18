2022/12/18,
訃聞

作品曾被改拍成《天生一對》、《我城》，香港作家西西因心臟衰竭辭世、享壽85歲

作品曾被改拍成《天生一對》、《我城》，香港作家西西因心臟衰竭辭世、享壽85歲
Photo Credit: 素葉工作坊臉書

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西西在1989年因乳癌入院，手術康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作，幾年後為大病的經歷著書《哀悼乳房》，2006年被改編成電影《天生一對》，由楊千嬅及任賢齊主演、羅永昌執導，在香港、台灣、新加坡上映。

香港作家西西今（18）日早上8點15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，享壽85歲。西西生前與友人創立的素葉出版社（素葉工作坊）於臉書發文，指西西家人與朋友，包括作家何福仁、梁滇瑛都陪伴在側，貼文稱「西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」

西西原名張彥，1937年生於上海，1950年隨父母移居香港，就讀於協恩中學，初中時開始投稿香港的報刊雜誌，後來進入葛量洪教育學院（今香港教育大學），畢業後任教於官立小學，42歲便提早退休，專事寫作，涵蓋詩、影評、劇本、小說、散文、百科全書式的圖文創新書寫，代表作包括《我城》、《像我這樣的一個女子》、《店鋪》、《碗》、《飛氈》等書。

西西的筆名，根據她自述，「西」是一個穿著裙子的女孩子兩隻腳站在地上的一個四方格子裡，「西西」就像一個穿著裙子的小女孩在跳飛機，這是她小時候喜歡玩的遊戲。

哈佛大學教授、著名小說評論家王德威曾言：「因為西西，文學足以成為香港的驕傲。」1974、1975年間，西西在《快報》連載《我城》，是一個關於香港的故事，最後集結成同名小說出版。1975年，她與香港作家何福仁、適然、也斯、吳煦和舒明等創辦《大姆指周報》並任編輯，後來再成立素葉出版社，出版「素葉文學叢書」。

西西一生獲獎無數，1983年，她憑作品《像我這樣的一個女子》獲《聯合報》第8屆小說獎之聯副短篇小說推薦獎，藉此在台灣成名立足；1987年至1988年，西西為台灣洪範書店主編4本小說集，向台港讀者介紹中國大陸八〇年代的作家。

西西在1989年因乳癌入院，手術康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作，幾年後為大病的經歷著書《哀悼乳房》，2006年被改編成電影《天生一對》，由楊千嬅及任賢齊主演、羅永昌執導，在香港、台灣、新加坡上映。

西西術後以製作微型屋和毛熊作為物理治療，將製作期間的心得寫成書，先後出版《我的喬治亞》及《縫熊志》等作品，後來更將其親自製作的喬治亞屋及水滸系列故事熊捐贈予中大圖書館作永久保存。

2018年，西西獲得美國第6屆紐曼華語文學獎（Newman Prize for Chinese Literature），是香港第一個獲得此獎的作家。2011年，西西獲得香港書展「年度作家」；2022年5月23日，獲「第16屆香港藝術發展獎」之「終身成就獎」。她的作品也曾被列入香港考試的範文。

金獎導演陳果在紀錄片《他們在島嶼寫作》系列中以《我城》為名拍攝西西，透過西西作品的視野，記錄作家的寫作生活：馬頭角碼頭、美麗大廈、天台上的曬衣架與天線、即將消失的照相館與冰室……西西多樣的文體結構及敏銳的城市洞察，隨著鏡頭推拉、搖攀、碎剪及拼貼，一一在影像敘事中表現出來。當片中奇特的人型布偶：長頸女子、熊男子意味深長地相會與凝視，隱喻作家筆下人物永恆存在於香港街巷，當城裏的老店一家家消失，文學裏的情感與探觸，仍將不斷映照現實。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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