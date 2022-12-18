高科大獨木舟課落水事件校方致歉，學生議會質疑刻意淡化嚴重性並展開調查
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學生指出，划到興達發電廠沿岸時風浪太大，助教仍指示繼續往前，後來獨木舟被浪打翻、學生受困蚵棚只能用手抓著蚵棚的木柱，但上面佈滿藤壺，學生指出大部分人手應該都是被割到滿佈傷痕。也有學生說，當下有些人已經失溫，只能自行爬上岸，並躲在漁塭的倉庫裡避風。
高雄市茄萣區17日上午發生一起落海意外，高雄科技大學海洋休閒管理系師生在進行獨木舟課程時，因風雨太大，導致28名受困海上，經消防海巡馳援，有8名學生失溫送醫幸無大礙。對此授課教師今（18）日表達歉意，但學生仍怒批校方隱瞞事情經過。
《ETtoday新聞雲》報導，62名高科大師生昨日到情人碼頭教授獨木舟課程，其中28名學生於海上划行獨木舟時，因為突然下起大雨，被風吹落海，無法返回岸邊。警消於10點59分接獲通報，經消防局及海巡署船艇、漁船接駁後，直至中午12點16分受困師生已全數獲救，總計有8人失溫送醫觀察，均無生命危險。
此新聞事件在網路上引發熱烈討論。昨日有學生於大學匿名論壇「Dcard」發文，指出在上課前兩天新聞就播報著週末有寒流且會下雨，但助教仍表示要照常上課；昨日現場氣溫僅約攝氏14度且颳風下雨，助教仍指揮下海划船。
學生指出，划到興達發電廠沿岸時風浪太大，助教仍指示繼續往前，後來獨木舟被浪打翻、學生受困蚵棚只能用手抓著蚵棚的木柱，但上面佈滿藤壺，學生指出大部分人手應該都是被割到滿佈傷痕，且學校僅準備一艘救生艇、救援太慢，學生遂自行用手機報警求援，批評老師罔顧學生安全。
也有學生留言回應，聲稱當下有些同學已失溫，但又沒有等到救援，14位同學是自行爬上岸（都是尖的石頭、碎玻璃），並躲在漁塭的倉庫裡避風，後來是有漁塭的居民發現，幫沒帶手機的學生撥電話，才陸續有救護車將他們載回原來地點。
高雄科技大學今天透過文字說明，課程是在興達港防波堤範圍內水域進行，但因授課老師遲到，依據現場教練回覆海況資訊後判斷決定下海訓練，誤判後續天候變化，造成學生因下雨、翻覆泡水而幾乎全員濕透，發生失溫狀況需要救援，對此授課教師表達深刻歉意。
校方說明，課程中讓學生穿著寬鬆舒適服裝出席，且全員穿著救生衣，並派有一艘救生艇、一名救生員和一名教練陪同進行課程。學生多是在爬上折返點等待救援時浸水、或返回基地上岸前落水，共有8名學生失溫送醫，學校同步啟動校安機制趕赴現場處理，並赴醫院協助後續處理、或助學生返家休養。
另有同學爆出，授課老師於全數學生救上岸後，竟還要求他們隔天要到興達港，把滯留電廠沿岸的獨木舟拉回來，經學生抗議才得以取消。校方說明，現場並未要求學生18日回到現場拖船，有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。
校方表示，目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。後續校內會做整體課程的檢討與追蹤。並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。
另外也傳出教授當日對學生說「不下水就當掉你們」，擔任該課程的高姓教授接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「我沒有說你們一定要下水才會通過，不下水就要把你當掉，沒有！」重申要不要下水由學生們自己決定，但也指出評量當中有這個項目，在學期初已經講好要考的項目，下水也是打分數的評量標準。
針對寒流來襲為何還要划獨木舟，高姓教授表示，那天風是還好，只是比較冷，因為課程在期初已經排好，調動課程沒有那麼容易，因為學生會請假。
高科大學生議會表示，許多選修該門課的學生表示事情並非新聞媒體在文中說得如此簡單，校方疑似有刻意將事情嚴重性輕描淡寫帶過，學生議會對明知天候不佳的清況下，卻依舊讓學生進行戶外課程，予以強烈譴責，同時也向社會各界解釋，學生是參與學校課程而非自發性下水遊玩，對於檢討受害者與嘲弄的行為深表遺憾。學生議會也公開徵集關於此事件的相關資料，以釐清事件始末，強調提供的一切資訊都將會去識別化。
新聞來源
- 高科大獨木舟課程學生落海8人失溫送醫 暫緩移地教學（中央社）
- 獨／高科大生控遭逼「寒流划獨木舟」：不下水當掉！ 教授說話了（ETtoday新聞雲）
- 快訊／高科大28學生划獨木舟「被強風吹落海」 8失溫送醫（ETtoday新聞雲）
- 高科大8生落海失溫 校方發聲了（Newtalk）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
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