2022/12/18,
政治

【嘉義市長選舉】國民黨黃敏惠破5萬票自行宣布當選，執政17年將創地方自治史紀錄

【嘉義市長選舉】國民黨黃敏惠破5萬票自行宣布當選，執政17年將創地方自治史紀錄
選前國民黨主席朱立倫（前右）南下嘉義，替力拼連任的黃敏惠（前左）站台。Photo Credit: 中央社

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國民黨候選人黃敏惠曾任3屆嘉義市長（2005、2009、2018），是嘉義市唯一一位國民黨籍市長，順利連任後可望以17年任期，成為台灣迄今在位最久的地方首長。

嘉義市長選舉今（18）日投票，國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠一路領先，稍早自行宣布當選嘉義市長，本次當選將累積在嘉義市執政17年，創地方自治史紀錄。

根據中選會資料，截至下午5點21分，黃敏惠得票數達5萬3051票，已破當選門檻，領先民進黨候選人李俊俋的2萬9399票。黃敏惠於下午5點15分來到競選總部，在支持者的鼓掌聲與鞭炮聲宣布當選。她表示過去3個禮拜非常煎熬，但感謝鄉親永不放棄，也感謝另外4位候選人，所有候選人拿出的建議、質疑、批評，她將來都一定會更認真，會思考納入。

嘉義市長選舉原共有6人登記，但由於候選之一、無黨籍的黃紹聰於11月初過世，嘉義市選委會根據《公職人員選舉罷免法》規定，原本應該與其他候選人一起結束的11月26日選舉，延至12月18日舉行，候選人號次分別為第一號黃敏惠（國民黨）、第二號李俊俋（民進黨）、第三號陳泰山（無黨籍）、第四號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、第五號鄭凱升（無黨籍）。

今日選舉遇上寒流，各投票所都略顯冷清，至下午4點投票截止，嘉義市選委會初估投票率約43％。對照上一屆嘉義市長選舉（2018年）投票率為67.91％，黃敏惠當時獲得5萬8558票（得票率41.18％），擊敗前嘉義市長涂醒哲（涂醒哲當時獲得5萬6256票，得票率39.56％）。

國民黨候選人黃敏惠曾任3屆嘉義市長（2005、2009、2018），是嘉義市至今唯一一位國民黨籍市長，順利連任後可望以17年任期，成為台灣迄今在位最久的地方首長。這次回鍋參選，黃敏惠挾著現任優勢，加上選前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台北市長當選人蔣萬安等黨內明星都到嘉義輔選拉抬聲勢。

民進黨則派出前嘉義市立委李俊俋對決，李俊俋曾在無黨籍嘉義市長陳麗貞任內擔任副市長，後曾任兩屆立委，直到2020年立委初選敗給黨內的王美惠。李俊俋因具有不錯的協調、溝通能力，進入總統蔡英文的競選連任團隊，協助文稿；選後也進入總統府之中擔任副秘書長一職，扛起與府、院、黨團協調等重任。

李俊俋選前曾酸黃敏惠市長已經做了13年，若再連任就「比習近平還久」，提到民進黨九合一選舉挫敗支持者會焦慮，但也抱持期待。

李俊俋、林靜儀籲踴躍投票 改變嘉義市未來
Photo Credit: 中央社
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右）選前與同黨立委林靜儀（左）掃街拜票。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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