史丹李百歲誕辰：我們沈浸在他一手打造的英雄神話世界，做著名為「漫威」的夢
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2022年12月28日是史丹李的百歲冥誕，如果沒有他，蜘蛛人、鋼鐵人、X戰警、美國隊長就不會存在，他和傑克科比在60年代共同開創的白銀時代，讓漫畫不再只是漫畫，而是有血有肉的真實人物，就此走入你我的內心與生活，成為當代人的神話。
《鋼鐵人》、《蜘蛛人》、《美國隊長》、《奇異博士》⋯⋯只要你在2019年之前進電影院觀賞過漫威（Marvel）電影，肯定有看過一位白髮老先生不斷客串演出，他正是人稱「漫威之父」的史丹．李（Stan Lee）。
四年前，高齡95歲的他離我們而去。今（2022）年12月28日，則是他的百歲誕辰。在這特別的時刻，容我向各位娓娓道來，史丹．李如何打造出成為當代流行文化的漫威超級英雄，甚至與超人、蝙蝠俠等經典DC英雄分庭抗禮的傳奇故事。
美國隊長：一切的開始，以及傑克．科比
1941年，本名史丹利．李伯（Stanley Lieber）的史丹．李在及時漫畫（Timely Comics）擔任助理編輯，年僅19歲的他獲得了人生最重要的機會：為《美國隊長》漫畫撰寫故事。
當時，負責《美國隊長》的漫畫家傑克．科比（Jack Kirby）、編輯喬賽門與總編輯古德曼有所爭執，選擇離開。當時的他雖然還是青少年，但古德曼環視辦公室一圈就對他說：「你有辦法先頂住空缺，等到我找到成年人嗎？」於是，〈美國隊長阻止叛徒的復仇〉成了他用筆名史丹．李發表的漫畫處女作。
日後，他將與傑克．科比一同創作出雷神索爾、浩克、X戰警、黑豹等膾炙人口的超級英雄。儘管當時的他並不明白，自己將對接下來的流行文化造成無比重大的影響。
驚奇四超人：情感充沛的超能家庭，開啟了漫畫「白銀時代」
時間來到1960年，當時的DC漫畫可說相當威風，有著超人、蝙蝠俠、正義聯盟等漫畫界的超級巨星。有鑑於DC漫畫的成功，古德曼授意史丹．李去創作超級英雄類型的漫畫。為此，史丹．李與傑克．科比攜手打造了《驚奇四超人》。
與超人、蝙蝠俠不同在於，「驚奇四超人」的角色更加人性化，有著情感缺陷、不安全感，甚至是過度浪漫的問題，更像個活生生的人，而不是高高在上的超級英雄。《驚奇四超人》推出後一炮而紅，就算是原本沒在看漫畫的普通人或是青少年，都能感同身受。
隨後，浩克、索爾、蜘蛛人、鋼鐵人、X戰警等知名的超級英雄不斷被創作出來，開啟了美國漫畫的下一個盛世：「白銀時代」（Silver Age of Comic Books）。
由於驚奇四超人的成功，史丹．李更開發出與插畫家全新的合作方式：他先架構出漫畫的劇情，接著讓插畫家自行發揮，他最後才填上台詞。上述的合作方式，尤其讓傑克．科比展現了自身說故事的技巧。「他完全就像是個電影導演在創作漫畫」史丹．李說道。
蜘蛛人：多愁善感的青少年英雄，卻是最貼近你我的內心
說到史丹．李筆下最深入人心的英雄，答案只有一個——蜘蛛人。被輻射感染的蜘蛛咬到的高中生彼得帕克（Peter Parker），從此擁有了力大無窮的怪力和蜘蛛的生物本能。但藏著英雄裝扮底下的，卻是個不斷尋找自我、對於戀愛相當苦手的青少年。或著說，一個友善的好鄰居。
如此貼近常人內心的設定，讓蜘蛛人走入無數讀者內心，不管你是青春期的校園學生，或是長大成人的上班族，都能同理彼得帕克的種種困擾。隨著年紀不斷增長、能力不斷變強，我們慢慢發現，落在肩膀上的重擔也越來越重，甚至讓人喘不過氣。
“With great power comes great responsibility”（能力越強，責任越重。）
事實上，彼得的困擾正是我們在曾遭遇過的，或是當下正在體驗的心酸血淚。這也難怪蜘蛛人電影可以不斷重啟，票房依然相當出色。甚至在最新的《蜘蛛人：無家日》，全球更突破19億美金，高居影史票房榜第6位，可說十分威風。
不少網友表示，《蜘蛛人：無家日》票房會衝出歷代蜘蛛人之最，主因其實是「賣情懷」，因為片中讓三代蜘蛛人齊聚一堂，吸引新舊粉絲前往朝聖。但真要說起來，其實「蜘蛛人」這個角色，本身就是賣情懷的存在。
史丹．李將常人會遇到的困難與煩惱加諸在蜘蛛人身上，具現化成他遭遇的種種挑戰。看著他將問題一一解決，過去讓我們無能為力的難題彷彿隨之消散，又或著成為縈繞彼得的惡夢，再度重擊你我的心房。
鋼鐵人：從漫畫走出來的小勞勃道尼，開啟漫威「無限傳奇」盛世
1963年，鋼鐵人從史丹．李筆下誕生。但真正讓這角色大紅大紫的，卻是2008年的電影《鋼鐵人》。事後諸葛來看，因為《鋼鐵人》叫好叫座，才讓漫威電影宇宙得以進展到今日的規模。不誇張的說，如果沒有鋼鐵人的成功，就沒有現在的漫威影視帝國。
但回到當下，這卻是漫威有史以來最大的賭注，因為他們把一切希望押注在一個曾經吸毒，將近10年沒有知名代表作的演員——小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）身上。
不過，漫威願意冒著巨大風險也要選擇小勞勃道尼，正是因為他的長相與鋼鐵人的主角東尼．史塔克（Tony Stark）太過神似，這點連史丹．李本人也親自認證。
「這位紳士生來就是要演鋼鐵人，他看起來就像是我當初筆下勾勒的人物，我們非常幸運能請到小勞勃道尼來飾演東尼．史塔克這個角色，我肯定有受到祖先保佑。」
「我很開心能給你一些演技上的指點，你只要記住我教你的：好好念台詞，不要恍神，並隨時問自己：『如果是史丹．李會怎麼演？』。只要你有問題，隨時都可以打給我。」史丹．李對小勞勃道尼說道。
如今，鋼鐵人在漫威電影宇宙的旅程暫時告一段落，小勞勃道尼再也無法打給史丹．李請益演技。但不可否認的是，史丹．李筆下這位嘲諷與高科技功力點滿、內心格外敏感的花花公子，搭配上小勞勃道尼宛如從漫畫走出來的演技，確實讓所有看過鋼鐵人的觀眾，都見識到他的無窮魅力。
終章：高居一切的「觀察者」，讓漫畫從此不再只是漫畫
漫威漫畫之中，有個名為「觀察者」的角色。他們在宇宙創始之初就已經存在，雖然科技領先多數文明上億年之久，卻承諾不去干涉宇宙其他生命體的活動，只擔任旁觀者的角色。而史丹．李在《星際異攻隊2》的客串橋段，正是扮演其中一位觀察者，還提到他在《美國隊長3：英雄內戰》客串演出的送貨員。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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