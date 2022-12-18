怎麼可以不帶兔兔回家！《阿華田》限量蛋捲禮盒， 超療癒的「暖心兔子夜燈」引爆少女心

為迎接新春的到來，眾多知名品牌紛紛推出限定的新年禮盒來攻佔送禮市場， 讓不少民眾陷入難以抉擇的狀況，而現代人生活忙碌，許多人會因為工作太忙來不及購買拜訪親友、客戶的禮品，瑞士百年經典品牌《阿華田》在今年推出了限量的「巧克力麥芽蛋捲禮盒」，禮盒中附贈台灣原創設計師–柚子兔協力設計，創造出一款獨家療癒又可愛的「暖心兔子夜燈」來響應兔年，令人少女心大噴發！

現在 7-11、全家、萊爾富等各大便利商店皆有販售，隨手買「甜點蛋捲+小家電」超值特色禮盒，好吃又實用，療癒滿點，實屬今年兔年過年送禮的最夯話題款！

新年禮盒在市場上的選擇百百種，常見的肉乾、水果、中式糕餅等傳統禮盒， 雖是送禮中的安全牌，但相對來說也缺乏了送禮的創意。《阿華田》的「巧克力麥芽蛋捲禮盒」以品牌經典口味「巧克力麥芽」做延伸，採用新鮮低溫殺菌蛋液，全程不加一滴水，讓巧克力麥芽完美融合，做成每一口都吃得到濃郁與酥脆的蛋捲！此番推出的限量禮盒中還另附贈與原創設計師–柚子兔協力設計出來的「暖心兔子夜燈」，讓暖心兔兔溫暖陪伴您每一個夜晚！

巧克力麥芽蛋捲禮盒」建議售價 499 元，超值禮盒數量有限，要買要快！Photo Credit：阿華田

《阿華田》限量的「巧克力麥芽蛋捲禮盒」除了內含美味濃郁的蛋捲外，還內贈與原創設計師–柚子兔協力設計的超可愛小家電「暖心兔子夜燈」！外型白白胖胖的呆萌小兔子，臉上有著圓滾滾的粉嫩腮紅，萌萌的超療癒。不只外表可愛，在設計細節上更有滿滿的貼心，插頭設計成 USB，方便實用；像是外出露營，有行動電源插上也能使用。電源線上另有設置按壓式開關，使用更便 利！ 萌度爆表的小兔子夜燈為這次過年的送禮氛圍大大增添了趣味與實用性， 無論大人或小孩，收到都能會心一笑、甜進心裡。

《阿華田》趁著年節推出限量的「巧克力麥芽蛋捲禮盒」，層層酥脆的蛋捲， 與濃醇的巧克力麥芽香氣在入口後散開，美妙酥脆令人讚不絕口，還附上 Q 萌的兔兔小夜燈，在新的一年作為伴手禮，既討人喜愛又超有面子！全省 7-11、全家、萊爾富便利商店已經火熱開賣，全台數量有限賣完為止，喜歡可愛兔兔的民眾需要加快腳步、先搶先贏了。一起與可愛的暖心兔兔迎接兔年新氣象！