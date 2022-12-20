【2022卡達世界盃】摩洛哥打進四強，讓全世界看到「非裔移民二代」的優異表現與感人故事
我們想讓你知道的是
摩洛哥隊在世界盃的奇幻旅程讓我學到很多。當摩洛哥尚未勝利，國外不時取笑摩洛哥球員一半以上海外出生且擁有雙重國籍，我腦中就浮現一個關鍵字：「非裔移民二代」。摩洛哥贏球了，人們才終於注意到這些移民二代的優異表現與感人故事。
「亞特拉斯雄獅」在世界盃的奇幻旅程完滿結束，位居世界四強，創下非洲隊與阿拉伯隊史上最佳成績。
歸結法媒評論，由於球員已漸疲乏，數位主力球員因傷而不克上場，防禦及組織力略遜前幾場，然而所有球員依然奮戰到最後一刻，展現絕佳實力，雖敗猶榮。尤其數位球員相當年輕，也可見「穆罕默德六世足球學院」已培訓出數位優秀球員，無論如何，摩洛哥隊將持續演進，未來可期。
《非洲體育台》球評說法跟法媒雷同，也說摩洛哥隊創下非洲隊史無前例的佳績，大大鼓勵了非洲國家，穆罕默德六世足球學院尤其讓人看到球員培訓的重要。
摩洛哥隊在建立信心後，企圖心亦愈來愈大，教練Walid Regragui已經將眼光放在2024年非洲盃，也說摩洛哥隊會持續學習，持續努力。在這一個月，「亞特拉斯雄獅」以喜悅將所有摩洛哥人團結起來，他相信大家是快樂的，而只有足球有這魔力。
名列世界四強，真的是很厲害呢。
不僅讓海內外摩洛哥人開心成一團，大大鼓勵了非洲與阿拉伯隊。穆罕默德六世足球學院近日收到大量入學申請，這場勝仗凸顯球員培訓的重要與有效性，也證實十幾年國王下令推動的計畫是成功的。
摩洛哥隊在世界盃的奇幻旅程讓我學到很多。
2022卡達世界盃即將圓滿落幕，我最關注的摩洛哥隊位居四強，創下非洲隊與阿拉伯隊史上最佳成績，趁還有一點點熱度，匆匆記下些許感觸。
當摩洛哥隊尚未取得勝利，國外球評與球迷不時取笑摩洛哥球員一半以上海外出生且擁有雙重國籍，那時我腦中就浮現一個關鍵字：「非裔移民二代」。慢慢地，摩洛哥贏球了，球員賽後擁抱母親、與母親在賽場上共舞的影像傳遍全球，人們才終於注意到這些移民二代的優異表現與感人故事。
在此同時，賽後慶祝活動在其他國家引發的治安疑慮亦引起討論。
摩洛哥對法國那場球賽讓「非裔移民」成了輿論重點之一，極右派趁機搧風點火，以致於有人大聲疾呼，希望可以回歸體育與足球，莫太過政治化。
越來越多有趣議題被提出：
為什麼海外摩洛哥人對摩洛哥如此認同？就連在海外出生且不曾去過摩洛哥的摩裔移民二代三代在身份認同上，都覺得自己是摩洛哥人？在贏球後的慶祝活動，摩洛哥本土沒有發生任何治安事件，為什麼巴黎香榭麗榭大道就得派出上千名警力來維持治安，依然阻止不了破壞活動？
許多評論家也紛紛讚揚這些球員展現了移民二代的成功與貢獻，即便他們或許是少數，且複雜難解的移民問題就是在那裡。
至於摩洛哥觀點，從教練Walid Regragui言論可以歸結出，摩洛哥皇家足球協會成功地讓海外出生且受訓的球員成為珍貴資產，同時給本土培育的球員磨練與上場機會，也終於讓穆罕默德六世足球學院這十多年來在球員培訓上的努力被看見。
隨著世界盃的結束，人們也將慢慢離開足球的熱情，回到現實生活，一個俄烏戰爭尚未結束而冬季已然來臨的世界。一位藝術家在西班牙巴塞隆納街頭畫上Hakimi跟他母親的畫像，獻給移民的母親。
現實人生有諸多問題需要面對，一場球賽不可能將紅塵俗世瞬間轉變為天堂，然而有時那一點點希望的微光與來自於人的溫暖，讓我們都還能提醒自己最重要的價值是什麼，勇敢地走下去。
本文經天堂島嶼．撒哈拉．蔡適任授權轉載，原文發表於（一）（二）
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。