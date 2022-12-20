【2022卡達世界盃】摩洛哥打進四強，讓全世界看到「非裔移民二代」的優異表現與感人故事

文：天堂島嶼．撒哈拉．蔡適任

「亞特拉斯雄獅」在世界盃的奇幻旅程完滿結束，位居世界四強，創下非洲隊與阿拉伯隊史上最佳成績。

歸結法媒評論，由於球員已漸疲乏，數位主力球員因傷而不克上場，防禦及組織力略遜前幾場，然而所有球員依然奮戰到最後一刻，展現絕佳實力，雖敗猶榮。尤其數位球員相當年輕，也可見「穆罕默德六世足球學院」已培訓出數位優秀球員，無論如何，摩洛哥隊將持續演進，未來可期。

《非洲體育台》球評說法跟法媒雷同，也說摩洛哥隊創下非洲隊史無前例的佳績，大大鼓勵了非洲國家，穆罕默德六世足球學院尤其讓人看到球員培訓的重要。

摩洛哥隊在建立信心後，企圖心亦愈來愈大，教練Walid Regragui已經將眼光放在2024年非洲盃，也說摩洛哥隊會持續學習，持續努力。在這一個月，「亞特拉斯雄獅」以喜悅將所有摩洛哥人團結起來，他相信大家是快樂的，而只有足球有這魔力。

名列世界四強，真的是很厲害呢。

不僅讓海內外摩洛哥人開心成一團，大大鼓勵了非洲與阿拉伯隊。穆罕默德六世足球學院近日收到大量入學申請，這場勝仗凸顯球員培訓的重要與有效性，也證實十幾年國王下令推動的計畫是成功的。

摩洛哥隊在世界盃的奇幻旅程讓我學到很多。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2022卡達世界盃即將圓滿落幕，我最關注的摩洛哥隊位居四強，創下非洲隊與阿拉伯隊史上最佳成績，趁還有一點點熱度，匆匆記下些許感觸。

當摩洛哥隊尚未取得勝利，國外球評與球迷不時取笑摩洛哥球員一半以上海外出生且擁有雙重國籍，那時我腦中就浮現一個關鍵字：「非裔移民二代」。慢慢地，摩洛哥贏球了，球員賽後擁抱母親、與母親在賽場上共舞的影像傳遍全球，人們才終於注意到這些移民二代的優異表現與感人故事。

在此同時，賽後慶祝活動在其他國家引發的治安疑慮亦引起討論。

摩洛哥對法國那場球賽讓「非裔移民」成了輿論重點之一，極右派趁機搧風點火，以致於有人大聲疾呼，希望可以回歸體育與足球，莫太過政治化。

越來越多有趣議題被提出：

為什麼海外摩洛哥人對摩洛哥如此認同？就連在海外出生且不曾去過摩洛哥的摩裔移民二代三代在身份認同上，都覺得自己是摩洛哥人？在贏球後的慶祝活動，摩洛哥本土沒有發生任何治安事件，為什麼巴黎香榭麗榭大道就得派出上千名警力來維持治安，依然阻止不了破壞活動？

許多評論家也紛紛讚揚這些球員展現了移民二代的成功與貢獻，即便他們或許是少數，且複雜難解的移民問題就是在那裡。

至於摩洛哥觀點，從教練Walid Regragui言論可以歸結出，摩洛哥皇家足球協會成功地讓海外出生且受訓的球員成為珍貴資產，同時給本土培育的球員磨練與上場機會，也終於讓穆罕默德六世足球學院這十多年來在球員培訓上的努力被看見。

隨著世界盃的結束，人們也將慢慢離開足球的熱情，回到現實生活，一個俄烏戰爭尚未結束而冬季已然來臨的世界。一位藝術家在西班牙巴塞隆納街頭畫上Hakimi跟他母親的畫像，獻給移民的母親。

現實人生有諸多問題需要面對，一場球賽不可能將紅塵俗世瞬間轉變為天堂，然而有時那一點點希望的微光與來自於人的溫暖，讓我們都還能提醒自己最重要的價值是什麼，勇敢地走下去。

本文經天堂島嶼．撒哈拉．蔡適任授權轉載，原文發表於（一）（二）

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航