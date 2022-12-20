日本自衛隊為什麼敢在宮古海峽多次「調戲」中國遼寧號航母艦隊？
我們想讓你知道的是
表面上，日本藉中國航母穿越宮古海峽，大肆炒作「中國威脅論」。實際上，日本早已看穿中國航母紙老虎戰力，而敢於近距離跟蹤、騷擾。甚至直接飛到遼寧艦的正上方，近距離迫近拍攝航母全貌，以致於還讓中國航母感受到「嚴重威脅」。
文：黃澎孝
日本防衛省12月17日揭露，中國航母遼寧號在內的六艘共軍艦艇，12月16日經日本宮古海峽出太平洋。這也是繼今年5月遼寧艦穿越宮古海峽以來的第二次。有趣的是，中國官媒在吹噓中國航母艦隊「空前規模出太平洋」之餘，居然還特別「奉勸日本別惹事」。
為何「奉勸日本別惹事」？
原來，今年5月遼寧艦穿越宮古海峽至西太平洋演練結束後，中國國防部發言人吳謙大校在5月26日的例行記者會上，嚴詞批評日本海上自衛隊「近距離跟蹤干擾活動是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件。」
吳謙氣呼呼地指控說：「日方所為既不利於雙方互信，也對雙方艦機和人員安全構成了嚴重威脅。」並要求日方「停止一切毫無意義的干擾活動，以實際行動維護雙邊關係和地區和平穩定。」
「小日本」膽敢調戲「大中國」航母艦隊？
其實，這則有趣的新聞透露出以下兩件事情：
表面上，日本藉中國航母穿越宮古海峽，大肆炒作「中國威脅論」。實際上，日本早已看穿中國航母紙老虎戰力，而敢於近距離跟蹤、騷擾。甚至直接飛到遼寧艦的正上方，近距離迫近拍攝航母全貌，以致於還讓中國航母感受到「嚴重威脅」。
中國向所輕蔑的「小日本」，怎敢冒犯「大中國軍威」去調戲中國航母呢？
首先，日本吃定了中國航母艦隊不敢輕舉妄動。因為，宮古海峽寬約145海里，大部分水深在100米公尺以上，不論峽寬、水深，或水文條件都是比較適合中國航母艦隊和水下護航潛艦東出太平洋最便捷的國際航道。
但是，一旦雙方發生武裝衝突，宮古海峽兩岸的日本反艦飛彈，就能夠緊緊鎖住該海峽，保證讓中國航母艦隊「有去無回」。
其次，遼寧艦本是一艘早已過氣的訓練艦。攸關航母戰力的「殲15」艦載機，也是山寨自烏克蘭取得的前蘇聯艦載機Su-33的30噸級重型戰鬥機。該機由於引擎推力不足，在航艦起飛時必須在重量上減載。能夠攜帶的油料和武器彈藥都很有限。
但是，中國航母最為短缺的，更是艦載機的飛行員。因為，艦載機飛行員是列名「世界十大最危險行業」之一。其危險的程度居然是「宇航員」的五倍。由於航艦的降落甲板長度僅150至200公尺，加上海面晃動、又受風向和風速變化等影響，對飛行員是極大的技術考驗。
起初，中國曾暗中招募美國和英國的海空軍退休飛行員，協助訓練中國的飛行員。日前，《路透社》報導的前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾・杜根（Daniel Duggan）因訓練中國軍機飛行員而被美國政府起訴的案例，就是一個鮮明的事證。
由於中國缺乏艦載機起降模擬器，因此，即便在外國飛行員的指導下，中國艦載機飛行員在培訓和值勤過程中，折損的比例都相當驚人。真正能夠派上航母執行任務的成熟飛行員寥寥可數。
以遼寧艦為例，理論上雖可滿載35架殲15，但是，實際上能夠派上用場的飛行員卻仍不足。以致於，遼寧艦別說攻擊戰力，甚至於連保衛自己艦隊的小範圍制空權都很難把握。
另一方面，遼寧艦依賴傳統動力，艦體又不夠大，非常仰賴補給艦的支持。但是，偏偏補給艦體量大、速度慢，本身防護能力薄弱，一旦補給艦被擊沈，遠懸外洋的遼寧艦，可能連「回家」都很困難。如此「兩光」自身難保的航母艦隊，看在海軍傳統紮實的日本海上自衛隊眼中，實在沒有什麼好怕的。
因為，人家日本早在100年前的1922年12月27日，第一艘航母「鳳翔號」就已經開始正式服役了⋯⋯。老共有什麼好顯擺的呢？
換言之，以曾歷經實戰驗證的美製反艦武器，諸如魚叉飛彈的射程與精準度，一旦「台海有事」，中國海軍船艦，別說穿越宮古海峽部署到西太平洋「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area-Denial）甚至於連台灣周邊150公里半徑範圍內的巴士海峽和台灣海峽，共軍都不敢冒險穿越。當然更甭談對台灣的封鎖了。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。