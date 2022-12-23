回顧美國發展航空母艦的百年歷史：讓美國海軍得以實現海權霸業、控制七海的一雙翅膀
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美利堅合眾國是一個空權國家而非海權國家，海權先驅馬漢控制七海的思想能夠實現，靠的同樣也是強大的空權才能完成。航空母艦在100年前的誕生，無疑給了美國海軍一雙翅膀，讓美國海軍得以征服七海，擊敗一個又一個敵人。
相信看過好萊塢軍事電影的讀者們印象應該十分深刻，那就是每當世界某處有危機爆發的時候，美國總統第一句問的往往是「最近的航空母艦在哪裡？」（Where's the nearest carrier？）由此可見美國軍事力量的象徵，不是攜掛核子武器的戰略轟炸機，不是雷達偵測不到的隱型戰鬥機，不是雄壯威武的陸戰隊，而是航空母艦。
筆者始終認為，美利堅合眾國是一個空權國家而非海權國家，海權先驅馬漢（Alfred T. Mahan）控制七海的思想能夠實現，靠的同樣也是強大的空權才能完成，否則美國不會超越真正意義上的海上霸權英國。航空母艦在100年前的誕生，無疑給了美國海軍一雙翅膀，讓美國海軍得以征服七海，擊敗一個又一個敵人。
不過美國發展航空母艦，就如同美國空軍脫離陸軍控制的過程一樣坎坷。受到英國皇家海軍百眼巨人號（HMS Argus, I49），即人類歷史上第一艘航空母艦的刺激，美國海軍懷廷（Kenneth Whiting）中校從1917年起就提倡發展屬於美國海軍的航空母艦，卻飽受信奉「無畏艦」（Dreadnought）時代「大艦巨砲」主義的保守派將領打壓。
雖然懷廷以百眼巨人號為案例，說服美國海軍將朱比特號（USS Jupiter）運煤船改裝成美國第一艘航空母艦蘭利號（USS Langley, CV-1），但保守派們始終將把飛機放到軍艦上的學說視為邪魔歪道。另外第一次世界大戰的恐怖經驗此時仍深入人心，社會上強大反戰輿論與孤立主義傾向也給蘭利號的入列服役帶來不少壓力。
直到1921年7月21日，美國空權先驅米契爾（William L. Mitchell）在一次威力展示中，成功以飛機擊沉擄獲自德國海軍的「無畏艦」東菲士蘭號戰艦號（Ostfriesland），成功讓信奉「大艦巨砲」主義的保守派們徹底閉嘴。緊接著11月12日舉辦的華盛頓海軍會議上，各國海軍又達成了允許發展實驗性航空母艦的共識，總算為蘭利號的入列搬開了最後一塊石頭。
有空權才有海權
蘭利號在1922年3月20日服役後，便在懷廷中校指揮下馬不停蹄地展開起降與彈射起飛測試。先由葛里芬（Virgil C. Griffin）上尉在10月17日駕駛路易斯&沃特（Louis & Vought）公司，即今日諾斯洛普－格魯曼（Northrop Grumman）之前身研發的VE-7雙翼機，從蘭利號的甲板上順利升空，成為美國海軍從航空母艦上起飛的第一人。
九天後的10月26日，輪到另外一位美國海軍上尉查瓦里爾（Godfrey Chevalier）駕駛空中馬林（Aeromarine）39型雙翼機在蘭利號上，完成人類歷史上第一次的航空母艦降落。最後由懷廷中校親自出馬，在11月18日駕駛海軍飛機工廠（Naval Aircraft Factory）的PT水上飛機完成彈射起飛，同樣是在蘭利號上執行的。
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