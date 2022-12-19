【2022卡達世界盃】阿根廷粉碎法國衛冕夢奪隊史第3冠，梅西獲金球獎劃下完美句點
我們想讓你知道的是
阿根廷於PK大戰以4比2勝出，奪隊史第3冠。從2006年世界盃首秀，梅西等了16年才如願奪得世界盃冠軍，也為個人世足生涯劃下完美句點，這座世界盃冠軍能否讓他歷史定位追上阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona），相信球迷心中各自都有了答案。
阿根廷PK大戰粉碎法國衛冕夢，奪世界盃隊史第3冠
（中央社）阿根廷、法國今（19）日在卡達世界盃足球賽冠軍戰延長賽結束以3比3戰成平手，阿根廷於PK大戰以4比2勝出，奪隊史第3冠，其中門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）擋下關鍵1球，讓法國衛冕夢碎。
卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，兩隊過去3度在世界盃交手，阿根廷以2勝1敗占上風，而姆巴佩（Kylian Mbappe）、梅西（Lionel Messi）同為法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）隊友，在世足決賽上演頂尖對決，且此役也是梅西最後一次在世足出賽，同樣備受矚目。
阿根廷的迪馬利亞（Angel Di Maria）在上半場切入禁區，被法國的狄姆貝利（Ousmane Dembele）從背後絆倒，讓阿根廷獲得12碼罰球機會，並由梅西操刀，踢向球門右下角，順利破門。
阿根廷於第36分鐘從右路進攻，麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）漂亮橫傳，迪馬利亞起腳射門，把領先差距擴大為2比0，反觀法國上半場苦無射門機會。
阿根廷奧塔門迪（Nicolas Otamendi）下半場在禁區用手拉倒法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani），法國由姆巴佩主罰12碼球，於第80分鐘踢向球門左下角，儘管阿根廷門將猜到且碰觸到球，但未能將球擋下，姆巴佩又在97秒後凌空抽射破門，雙方在正規賽結束以2比2平手。
延長賽第108分鐘禁區前一陣混亂，梅西門前補進一腳為阿根廷取得3比2領先，但阿根廷第121分鐘出現手球，姆巴佩再度主罰12碼罰球，法國扳成3比3平手。
雙方隨後進入PK大戰，法國前3點僅姆巴佩踢進1球，1球射偏，另1球被門將馬蒂內茲擋下，反觀阿根廷前3點的梅西、迪巴拉（Paulo Dybala）、巴瑞德斯（Leandro Paredes）都進球。
關鍵第4點法國穆阿尼射向中路破門，而阿根廷蒙提爾（Gonzalo Montiel）也把握機會將球送入球門，阿根廷最終在PK大戰以4比2收下勝利，繼1978年、1986年後，拿下隊史第3座金盃。
梅西助阿根廷奪冠，5度叩關世界盃完美收尾
（中央社）阿根廷球星梅西早在22歲就獲得金球獎肯定，生涯共7度獲獎，這次第5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞，冠軍賽PK大戰以4比2擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。
今（2022）年35歲的梅西（Lionel Messi）小時候被診斷罹患生長激素缺乏症，13歲時身高僅約125公分，後來舉家搬遷到西班牙，在職業球團資助下得以負擔注射生長激素的費用，才長到如今的169公分，成為足壇史上最偉大球員之一。
梅西目前效力於法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG），超過18年的職業生涯獲獎無數，7座金球獎、6座歐洲金靴獎，不僅具備攻擊火力，還擁有出眾盤帶能力，且適時助攻，更能增添球隊在場上的威脅性。
儘管梅西職業生涯多次率隊斬獲足球俱樂部金盃，但自他披上阿根廷國家隊戰袍以來，除了U20世界盃、2008年北京奧運冠軍，直到去年才幫助阿根廷睽違28年於美洲盃再度封王，並締造國際賽36場不敗紀錄，直到本屆世界盃小組賽首戰才被沙烏地阿拉伯終結。
梅西在本屆之前，生涯前4次征戰世界盃，以2014年最接近冠軍，當時冠軍戰延長賽阿根廷以0比1輸給德國隊，以亞軍作收，讓梅西抱憾而歸。
梅西日前已宣布，這次是他最後一次參加世界盃，而他第5度站上世界盃舞台與多名球員並列最多，在阿根廷小組賽首戰輸球後，梅西展現領導能力，率領阿根廷前進卡達世界盃足球賽決賽，並在冠軍戰與法國一役，完成數項紀錄，
梅西生涯世界盃出賽26場，超越前德國名將馬泰斯（Lothar Matthaus）1998年寫下的25場紀錄。梅西在冠軍戰對上法國之前，生涯世足出賽累積2194分鐘，且自冠軍戰開賽第24分鐘起，他就確定超越前義大利後衛馬爾迪尼（Paolo Maldini）的2217分鐘出賽紀錄。
梅西同時還成為史上首位在單屆世界盃小組賽、16強、8強、4強、決賽都進球的球員。
不過，個人紀錄仍比不上世界盃冠軍榮耀，從2006年世界盃首秀，梅西等了16年才如願奪得世界盃冠軍，也為個人世足生涯劃下完美句點，這座世界盃冠軍能否讓他歷史定位追上阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona），相信球迷心中各自都有了答案。
梅西獲卡達世足賽金球獎，姆巴佩進8球奪金靴獎
（中央社）阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰的PK大戰以4比2擊敗法國，陣中巨星梅西賽後榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，法國前鋒姆巴佩以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。
梅西今天於世足賽冠軍戰梅開二度，本屆個人進球總數來到7顆，他更在PK大戰率先進球，幫助阿根廷拿下睽違36年的首座世足賽金盃。
阿根廷與法國踢完正規賽和延長賽後，雙方3比3平手 而進入PK大戰，最終阿根廷以4比2擊敗法國，奪下隊史第3座冠軍，梅西賽後興奮喊道：「我們是世界冠軍！」
姆巴佩此次世足賽總計8顆進球，其中包括今天冠軍戰獨自進3球，他就以本屆世界盃最多的個人8顆進球獲得金靴獎。
網路投保五步驟，臺銀人壽輕鬆完整您的旅行保障
我們想讓你知道的是
隨著疫情趨向穩定，政府推出多項補助專案鼓勵民眾外出旅遊，為了讓消費者外出旅遊時更加安心，臺銀人壽也推出能夠網路投保的旅行平安保險商品，以「投保便捷、保費低廉、加值服務」完整客戶旅行的保障。
根據聯合國相關報告旅遊業將於明（112）年復甦，隨著疫情趨穩，國內各項控管逐漸解封，交通部今（111）年為鼓勵民眾國內旅遊，陸續推出「防疫旅遊踩線活動」及「安心旅遊補助方案」專案，行政院宣布自111年10月13日邊境解封後，不少民眾躍躍欲試，準備來趟久違的日本、韓國自助旅行，旅遊業者表示今年年底及明年農曆春節預期將爆發旅遊熱潮。
臺銀人壽已於111年12月1日開辦網路投保平台，首推旅行平安險商品，提供24小時無距離網路投保服務，最慢出發前1小時完成網路投保繳費作業，即時提供旅遊保障，落實全年無休，隨時隨地便捷投保的金融友善服務。
臺銀人壽秉持「服務是不變的初衷，保障是永遠的承諾」經營理念，網路投保推出的旅行平安保險商品，兼具「投保便捷、保費低廉、加值服務」三個功能，完整客戶旅行的保障（臺銀人壽「E好保旅平險」商品資訊：臺銀人壽 – BankTaiwan Life Insurance）。
- 「投保便捷」：網路投保繳費，且有線上「延長保期」功能，讓客戶放心留連忘返，完整旅遊全程的保障。
- 「保費低廉」：提供1日60萬保險金額，保費13元低門檻方案，落實「隨身銅板，保障隨身」。
- 「加值服務」：不僅國內或國外旅遊保費價格相同，投保國外（臺灣以外地區，係指臺、澎、金、馬地區以外之地區）旅遊，更提供無須加費，享有4項海外急難服務（旅遊支援、醫療支援、法律支援及緊急事件處理）。
臺銀人壽深耕保險業務已80餘年，持續提供國人更細緻的服務及更多元的商品選擇方案，成為保戶理財規劃、健康守護及保險保障的國家級最佳品牌。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。