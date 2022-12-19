【2022卡達世界盃】阿根廷粉碎法國衛冕夢奪隊史第3冠，梅西獲金球獎劃下完美句點

阿根廷PK大戰粉碎法國衛冕夢，奪世界盃隊史第3冠

（中央社）阿根廷、法國今（19）日在卡達世界盃足球賽冠軍戰延長賽結束以3比3戰成平手，阿根廷於PK大戰以4比2勝出，奪隊史第3冠，其中門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）擋下關鍵1球，讓法國衛冕夢碎。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，兩隊過去3度在世界盃交手，阿根廷以2勝1敗占上風，而姆巴佩（Kylian Mbappe）、梅西（Lionel Messi）同為法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）隊友，在世足決賽上演頂尖對決，且此役也是梅西最後一次在世足出賽，同樣備受矚目。

阿根廷的迪馬利亞（Angel Di Maria）在上半場切入禁區，被法國的狄姆貝利（Ousmane Dembele）從背後絆倒，讓阿根廷獲得12碼罰球機會，並由梅西操刀，踢向球門右下角，順利破門。

阿根廷於第36分鐘從右路進攻，麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）漂亮橫傳，迪馬利亞起腳射門，把領先差距擴大為2比0，反觀法國上半場苦無射門機會。

阿根廷奧塔門迪（Nicolas Otamendi）下半場在禁區用手拉倒法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani），法國由姆巴佩主罰12碼球，於第80分鐘踢向球門左下角，儘管阿根廷門將猜到且碰觸到球，但未能將球擋下，姆巴佩又在97秒後凌空抽射破門，雙方在正規賽結束以2比2平手。

延長賽第108分鐘禁區前一陣混亂，梅西門前補進一腳為阿根廷取得3比2領先，但阿根廷第121分鐘出現手球，姆巴佩再度主罰12碼罰球，法國扳成3比3平手。

雙方隨後進入PK大戰，法國前3點僅姆巴佩踢進1球，1球射偏，另1球被門將馬蒂內茲擋下，反觀阿根廷前3點的梅西、迪巴拉（Paulo Dybala）、巴瑞德斯（Leandro Paredes）都進球。

關鍵第4點法國穆阿尼射向中路破門，而阿根廷蒙提爾（Gonzalo Montiel）也把握機會將球送入球門，阿根廷最終在PK大戰以4比2收下勝利，繼1978年、1986年後，拿下隊史第3座金盃。

梅西助阿根廷奪冠，5度叩關世界盃完美收尾

（中央社）阿根廷球星梅西早在22歲就獲得金球獎肯定，生涯共7度獲獎，這次第5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞，冠軍賽PK大戰以4比2擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。

今（2022）年35歲的梅西（Lionel Messi）小時候被診斷罹患生長激素缺乏症，13歲時身高僅約125公分，後來舉家搬遷到西班牙，在職業球團資助下得以負擔注射生長激素的費用，才長到如今的169公分，成為足壇史上最偉大球員之一。

梅西目前效力於法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG），超過18年的職業生涯獲獎無數，7座金球獎、6座歐洲金靴獎，不僅具備攻擊火力，還擁有出眾盤帶能力，且適時助攻，更能增添球隊在場上的威脅性。

儘管梅西職業生涯多次率隊斬獲足球俱樂部金盃，但自他披上阿根廷國家隊戰袍以來，除了U20世界盃、2008年北京奧運冠軍，直到去年才幫助阿根廷睽違28年於美洲盃再度封王，並締造國際賽36場不敗紀錄，直到本屆世界盃小組賽首戰才被沙烏地阿拉伯終結。

梅西在本屆之前，生涯前4次征戰世界盃，以2014年最接近冠軍，當時冠軍戰延長賽阿根廷以0比1輸給德國隊，以亞軍作收，讓梅西抱憾而歸。

梅西日前已宣布，這次是他最後一次參加世界盃，而他第5度站上世界盃舞台與多名球員並列最多，在阿根廷小組賽首戰輸球後，梅西展現領導能力，率領阿根廷前進卡達世界盃足球賽決賽，並在冠軍戰與法國一役，完成數項紀錄，

梅西生涯世界盃出賽26場，超越前德國名將馬泰斯（Lothar Matthaus）1998年寫下的25場紀錄。梅西在冠軍戰對上法國之前，生涯世足出賽累積2194分鐘，且自冠軍戰開賽第24分鐘起，他就確定超越前義大利後衛馬爾迪尼（Paolo Maldini）的2217分鐘出賽紀錄。

梅西同時還成為史上首位在單屆世界盃小組賽、16強、8強、4強、決賽都進球的球員。

不過，個人紀錄仍比不上世界盃冠軍榮耀，從2006年世界盃首秀，梅西等了16年才如願奪得世界盃冠軍，也為個人世足生涯劃下完美句點，這座世界盃冠軍能否讓他歷史定位追上阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona），相信球迷心中各自都有了答案。

梅西獲卡達世足賽金球獎，姆巴佩進8球奪金靴獎

（中央社）阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰的PK大戰以4比2擊敗法國，陣中巨星梅西賽後榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，法國前鋒姆巴佩以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。

梅西今天於世足賽冠軍戰梅開二度，本屆個人進球總數來到7顆，他更在PK大戰率先進球，幫助阿根廷拿下睽違36年的首座世足賽金盃。

阿根廷與法國踢完正規賽和延長賽後，雙方3比3平手 而進入PK大戰，最終阿根廷以4比2擊敗法國，奪下隊史第3座冠軍，梅西賽後興奮喊道：「我們是世界冠軍！」

姆巴佩此次世足賽總計8顆進球，其中包括今天冠軍戰獨自進3球，他就以本屆世界盃最多的個人8顆進球獲得金靴獎。