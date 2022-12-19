TNL+ 2022/12/19,
科學

科學家發現東非黑猩猩「在樹林而非平原」發展出雙足步行能力，有助解開人類演化最大謎團

科學家發現東非黑猩猩「在樹林而非平原」發展出雙足步行能力，有助解開人類演化最大謎團
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有關人類有辦法與一般動物不同，達到具有「雙足步行」（​​bipedalism）的能力，位於東非坦尚尼亞依薩山谷（Issa Valley, Tanzania）的黑猩猩，提供了科學家一些重要的資訊。生活在依薩山谷的黑猩猩即便周遭有著一片草原，但牠們待在樹上的時間還是比預想的多。在黑猩猩使用手的情境中，有高達85％的機率是在樹林中。

文：Taylor Mei

為什麼人是用兩隻腳走路，而不是用四隻腳呢？美國及英國的科學家及人類學家透過黑猩猩的幫忙，解開了這項人類演化最大、最關鍵的謎團——能夠發展出站著走路，不是在廣闊的平原中生活所發展出的技能，而是在充滿高大樹木的森林中所慢慢演化出來的。

這個謎團之所以事關重大，是因為能騰出兩隻「手」來使用，讓人類有能力製造器具、採集以及組裝，進而發展出體積較大的腦來進行運算及思考，達到多數其他動物難以達到的境界。

拜黑猩猩之賜，解開人類「動手動腳」之謎

有關人類有辦法與一般動物不同，達到具有「雙足步行」（​​bipedalism）的能力，位於東非坦尚尼亞依薩山谷（Issa Valley, Tanzania）的黑猩猩，提供了科學家一些重要的資訊。

一項由英國倫敦大學學院（UCL）、肯特大學（UKC）與美國杜克大學（Duke University）發表在《科學進展》（Scinece Advance）期刊中的研究顯示，在坦尚尼亞境內，與人類是近親的黑猩猩所生活在的「稀樹草原」（savanna-mosaic）地形，有助於發展出雙足步行的型態。

生活在依薩山谷的黑猩猩即便周遭有著一片草原，但牠們待在樹上的時間還是比預想的多。在黑猩猩使用手的情境中，有高達85％的機率是在樹林中。

據《CNN》報導，其一解釋為，他們所待的樹能生產足夠的果實，所以與其到地面活動，伊薩山谷黑猩猩在樹上活動的時間仍較多。另一可能的因素則是「季節」，同為共同作者的倫敦大學學院人類學教授培爾（Alex Piel）分析，雨季時伊薩山谷的草可能會生長到6.5英尺高（約198公分），如果黑猩猩們經常在地面上行動，恐怕會面臨更大的風險，例如被獵豹捕捉。

從樹林中，發展出雙足步行的技能

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