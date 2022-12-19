【2022卡達世界盃】阿根廷睽違36年拿下第3冠，民眾還願跪爬方尖碑，法國2度奇蹟追平雖敗猶榮

阿根廷輸掉世足首戰仍奪冠，藍白軍團複製2010年西班牙戲碼

（中央社）阿根廷在卡達世界盃足球賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，一路過關斬將，在決賽擊敗衛冕軍法國，複製2010年西班牙戲碼，成為史上第2支輸掉小組賽首戰後最終仍奪冠的隊伍。

奪冠熱門的阿根廷在卡達世界盃小組賽之前，國際賽寫下連續36場不敗紀錄，但在世界盃小組賽首戰遇到排名第51的沙烏地阿拉伯，卻意外踢到鐵板，以1比2落敗，跌破外界眼鏡，也讓「藍白軍團」實力遭受質疑。

不過，阿根廷並未陷入絕望，第2、3戰分別擊敗墨西哥、波蘭，順利從小組賽出線，16強又擊退澳洲，8強賽歷經PK大戰，以4比3氣走荷蘭，4強賽再以3比0力挫克羅埃西亞，闖進決賽，展現王者氣勢。

梅西（Lionel Messi）身為世界盃5朝元老，也是他生涯最後一次參加世足賽，阿根廷首戰意外落敗，他並未找藉口，反而將首戰失利視為對阿根廷的考驗，而後來拉出5連勝、闖進決賽，也展現阿根廷強大的一面。

梅西以實際成績向外界證明能力，決賽之前個人踢進5球，在排行榜上與法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）並列領先。

阿根廷冠軍戰與衛冕軍法國交鋒，延長賽結束，兩隊戰成3比3平手，其中梅西就獨進2球，而阿根廷最終在PK大戰，以4比2獲勝奪得隊史第3冠，成為繼2010年西班牙後，史上第2支小組賽首戰輸球後，還能順利奪冠的隊伍。

阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）於1986年率隊奪冠。

阿根廷睽違36年再度捧起金盃，若說梅西親自為自己拿下首座世足金盃，另一名幫助他實現首冠夢想的關鍵人物就是22歲的阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez），在場上扮演梅西最佳拍檔，本屆世足賽也踢進4球，全隊僅次於梅西的7球，打出接班氣勢。

阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）本屆兩次PK大戰，他的臨場判斷能力也是阿根廷封王之路不可或缺的要素。

梅西率阿根廷世界盃奪冠，比利：他當之無愧

（中央社）阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，巴西「球王」比利（Pele）稱，阿根廷球星梅西擁有這座冠軍「當之無愧」。

曾在世界盃拿過3座冠軍的比利在社群媒體Instagram寫說：「今天，足球一如既往地，在展示它迷人的故事。梅西贏得他的第1個世界盃冠軍，他實在當之無愧。」

比利也稱讚法國前鋒姆巴佩，他在冠軍戰上演獨進3球的「帽子戲法」，讓法國與阿根廷在延長賽踢完後，仍以3比3僵持，直到PK戰後才分出勝負。

「我親愛的朋友姆巴佩，他在冠軍戰進了4球，這樣了不起的演出，對足球運動的未來有深遠的意義。」

阿根廷3奪世足金盃舉國歡騰，民眾還願跪爬方尖碑

（中央社）睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。

梅西世界盃最後一舞，終於圓夢，帶領阿根廷在徽章添上第3顆星，許多民眾感動落淚。

阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及此屆世界盃冠軍，最享受的是這一次， 因為有家人和朋友陪伴。對他而言，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨。而梅西對他而言是一個位巨星，因此無法比較。

他說到，阿根廷人從小就開始玩足球，梅西體現的也是阿根廷精神所在。

阿根廷民眾沿著首都街道，一路徒步至市中心，大家大聲唱著阿根廷球迷加油歌，歌詞中「我們想要拿下第3座獎盃」，也如願實現。

在市中心總統府玫瑰宮前，民眾甚至跪著爬行，陪伴此位民眾跪爬的家人Silvana Moreno接受記者採訪說，他的兒子Pablo在世界盃開始前許下豪願，若阿根廷拿下第3座冠軍，他將從總統府一路跪爬至方尖碑，現在他們陪伴著他的兒子實踐這個諾言。

首都市中心方尖碑前，聚集數萬民眾，民眾爬上方尖碑旁的柱子，綁上有馬拉度納的旗子，也有民眾裝扮成馬拉度納舉著大力神盃遊行，致敬梅西帶領國家隊拿下第3座獎盃。

Photo Credit: 中央社 睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。

Photo Credit: 中央社 阿根廷民眾感動相擁，手比「3」對應阿根廷拿下第三座冠軍獎盃，內心激動榮耀。

法國奇蹟追平仍飲恨世界盃，球迷流下不捨淚水

（中央社）法國與阿根廷今天在卡達世足冠軍戰延長賽戰成平手，阿根廷於PK戰以4比2奪冠。法國2度追平卻仍飲恨，巴黎香榭大道的球迷難掩失落，有人流下眼淚，但都認為比賽精采，法國雖敗猶榮。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，最後由阿根廷拿下大力金盃，梅西世足之旅完美作結。法國隊拼盡全力，在離正規賽結束10分鐘時奇蹟似地連進兩球追平，加時賽也再度追平。比賽緊張刺激，有網友在推特（Twitter）上說這是世足經典賽事之一。

阿根廷上半場氣勢不凡，法國苦無射門機會，直到比賽倒數前10多分鐘法國都無力破網，從酒吧中觀眾苦惱沈重的表情，可感受到近乎絕望的氛圍。

然而就在觀眾以為即將結束比賽時，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）於第80分鐘主罰12碼球，法國隊終於進球，支持者又看到一線希望。

讓人沒想到的是，姆巴佩竟又在97秒後凌空抽射破門，法國奇蹟般追平，雙方以2比2平手結束正規賽，所有球迷因這突如其來的驚喜而陷入瘋狂。

晚間6時，頂著攝氏1度氣溫與寒雨，大批激動球迷守候在巴黎香榭大道凱旋門前，除了法國人，不少躬逢其盛的觀光客也一起為法國隊加油。有球迷爬上交通號誌揮舞法國三色旗，現場高唱國歌「馬賽進行曲」，也為法國隊放起鞭炮助陣。