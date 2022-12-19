【2022卡達世界盃】阿根廷睽違36年拿下第3冠，民眾還願跪爬方尖碑，法國2度奇蹟追平雖敗猶榮
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睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。法國2度追平卻仍飲恨，巴黎香榭大道的球迷難掩失落，有人流下眼淚，但都認為比賽精采，法國雖敗猶榮。
阿根廷輸掉世足首戰仍奪冠，藍白軍團複製2010年西班牙戲碼
（中央社）阿根廷在卡達世界盃足球賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，一路過關斬將，在決賽擊敗衛冕軍法國，複製2010年西班牙戲碼，成為史上第2支輸掉小組賽首戰後最終仍奪冠的隊伍。
奪冠熱門的阿根廷在卡達世界盃小組賽之前，國際賽寫下連續36場不敗紀錄，但在世界盃小組賽首戰遇到排名第51的沙烏地阿拉伯，卻意外踢到鐵板，以1比2落敗，跌破外界眼鏡，也讓「藍白軍團」實力遭受質疑。
不過，阿根廷並未陷入絕望，第2、3戰分別擊敗墨西哥、波蘭，順利從小組賽出線，16強又擊退澳洲，8強賽歷經PK大戰，以4比3氣走荷蘭，4強賽再以3比0力挫克羅埃西亞，闖進決賽，展現王者氣勢。
梅西（Lionel Messi）身為世界盃5朝元老，也是他生涯最後一次參加世足賽，阿根廷首戰意外落敗，他並未找藉口，反而將首戰失利視為對阿根廷的考驗，而後來拉出5連勝、闖進決賽，也展現阿根廷強大的一面。
梅西以實際成績向外界證明能力，決賽之前個人踢進5球，在排行榜上與法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）並列領先。
阿根廷冠軍戰與衛冕軍法國交鋒，延長賽結束，兩隊戰成3比3平手，其中梅西就獨進2球，而阿根廷最終在PK大戰，以4比2獲勝奪得隊史第3冠，成為繼2010年西班牙後，史上第2支小組賽首戰輸球後，還能順利奪冠的隊伍。
阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）於1986年率隊奪冠。
阿根廷睽違36年再度捧起金盃，若說梅西親自為自己拿下首座世足金盃，另一名幫助他實現首冠夢想的關鍵人物就是22歲的阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez），在場上扮演梅西最佳拍檔，本屆世足賽也踢進4球，全隊僅次於梅西的7球，打出接班氣勢。
阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）本屆兩次PK大戰，他的臨場判斷能力也是阿根廷封王之路不可或缺的要素。
梅西率阿根廷世界盃奪冠，比利：他當之無愧
（中央社）阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，巴西「球王」比利（Pele）稱，阿根廷球星梅西擁有這座冠軍「當之無愧」。
曾在世界盃拿過3座冠軍的比利在社群媒體Instagram寫說：「今天，足球一如既往地，在展示它迷人的故事。梅西贏得他的第1個世界盃冠軍，他實在當之無愧。」
比利也稱讚法國前鋒姆巴佩，他在冠軍戰上演獨進3球的「帽子戲法」，讓法國與阿根廷在延長賽踢完後，仍以3比3僵持，直到PK戰後才分出勝負。
「我親愛的朋友姆巴佩，他在冠軍戰進了4球，這樣了不起的演出，對足球運動的未來有深遠的意義。」
阿根廷3奪世足金盃舉國歡騰，民眾還願跪爬方尖碑
（中央社）睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。
梅西世界盃最後一舞，終於圓夢，帶領阿根廷在徽章添上第3顆星，許多民眾感動落淚。
阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及此屆世界盃冠軍，最享受的是這一次， 因為有家人和朋友陪伴。對他而言，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨。而梅西對他而言是一個位巨星，因此無法比較。
他說到，阿根廷人從小就開始玩足球，梅西體現的也是阿根廷精神所在。
阿根廷民眾沿著首都街道，一路徒步至市中心，大家大聲唱著阿根廷球迷加油歌，歌詞中「我們想要拿下第3座獎盃」，也如願實現。
在市中心總統府玫瑰宮前，民眾甚至跪著爬行，陪伴此位民眾跪爬的家人Silvana Moreno接受記者採訪說，他的兒子Pablo在世界盃開始前許下豪願，若阿根廷拿下第3座冠軍，他將從總統府一路跪爬至方尖碑，現在他們陪伴著他的兒子實踐這個諾言。
首都市中心方尖碑前，聚集數萬民眾，民眾爬上方尖碑旁的柱子，綁上有馬拉度納的旗子，也有民眾裝扮成馬拉度納舉著大力神盃遊行，致敬梅西帶領國家隊拿下第3座獎盃。
法國奇蹟追平仍飲恨世界盃，球迷流下不捨淚水
（中央社）法國與阿根廷今天在卡達世足冠軍戰延長賽戰成平手，阿根廷於PK戰以4比2奪冠。法國2度追平卻仍飲恨，巴黎香榭大道的球迷難掩失落，有人流下眼淚，但都認為比賽精采，法國雖敗猶榮。
卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，最後由阿根廷拿下大力金盃，梅西世足之旅完美作結。法國隊拼盡全力，在離正規賽結束10分鐘時奇蹟似地連進兩球追平，加時賽也再度追平。比賽緊張刺激，有網友在推特（Twitter）上說這是世足經典賽事之一。
阿根廷上半場氣勢不凡，法國苦無射門機會，直到比賽倒數前10多分鐘法國都無力破網，從酒吧中觀眾苦惱沈重的表情，可感受到近乎絕望的氛圍。
然而就在觀眾以為即將結束比賽時，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）於第80分鐘主罰12碼球，法國隊終於進球，支持者又看到一線希望。
讓人沒想到的是，姆巴佩竟又在97秒後凌空抽射破門，法國奇蹟般追平，雙方以2比2平手結束正規賽，所有球迷因這突如其來的驚喜而陷入瘋狂。
晚間6時，頂著攝氏1度氣溫與寒雨，大批激動球迷守候在巴黎香榭大道凱旋門前，除了法國人，不少躬逢其盛的觀光客也一起為法國隊加油。有球迷爬上交通號誌揮舞法國三色旗，現場高唱國歌「馬賽進行曲」，也為法國隊放起鞭炮助陣。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。