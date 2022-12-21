2022/12/21,
中東

《新居風暴》伊朗影后阿莉多絲蒂因支持抗議活動被捕，800萬粉絲Instagram帳戶也被關閉

《新居風暴》伊朗影后阿莉多絲蒂因支持抗議活動被捕，800萬粉絲Instagram帳戶也被關閉
塔蘭妮阿莉多絲蒂｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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38歲的女演員塔蘭妮・阿莉多絲蒂是伊朗最成功的女演員之一。她主演的《新居風暴》獲得了2016年奧斯卡最佳外語片獎。自從伊朗抗議運動爆發以來，她經常發聲， 對伊朗政府試圖鎮壓全國騷亂提出批評。而目前伊朗官方媒體稱，她因對席捲該國的抗議運動「散佈假消息」而被拘留。

伊朗當局逮捕了此前聲援反政府示威者的該國知名女演員塔蘭妮・阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），阿莉多絲蒂因在第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片《新居風暴》中的角色而享譽國際。官方媒體稱，她因對席捲該國的抗議運動「散佈假消息」而被拘留。

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Photo Credit: AP / 達志影像
塔蘭妮・阿莉多絲蒂

在上周的Instagram貼文中，她譴責當局處決了一名因參與抗議活動的男子。在貼文中，她還指責一些國際組織沒有公開發聲，反對處決穆赫森・謝卡里（Mohsen Shekari）。

當局指控謝卡里是一名「暴徒」，後將其處以絞刑。他於9月在德黑蘭了一條主要道路上設障，並用砍刀打傷了一名軍警。「他的名字叫穆赫森・謝卡里。每個國際組織都在看著這場流血事件而不採取行動，這是人類的恥辱，」阿莉多絲蒂寫道。

根據國家通訊社IRNA在社交媒體電報（Telegram）帳號上的一篇貼文，她因未能提供「與她的指稱相符的任何文件而被捕。」阿莉多絲蒂擁有超過800萬粉絲的Instagram帳戶也於近期被關閉。

這位38歲的女演員是伊朗最成功的女演員之一。她主演的《新居風暴》獲得了2016年奧斯卡最佳外語片獎。自從抗議運動爆發以來，她經常發聲， 對伊朗政府試圖鎮壓全國騷亂提出批評。

這場騷亂是由一名在警察拘留期間死亡的年輕女性艾米尼（Mahsa Amini）引發的。於9月引發的。上個月，阿莉多絲蒂在Instagram上發佈了一張自己沒有戴頭巾的照片，以表示聲援示威者，從而引起了人們的注意。

抗議運動已成為伊朗政權自1979年革命以來面臨最嚴峻的一個挑戰之。 當局已經處決了兩名被判犯有「moharebeh」罪的男子——大致意思是「與上帝為敵」。

根據伊朗法律，這種罪行被定義為透過使用武器威脅生命或財產「造成公共不安全」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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