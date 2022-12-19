英相宣布對烏克蘭供彈不絕，基輔全力搶修已恢復全市供應暖氣
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英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將14日在「國防參謀長年度講談」提到，自俄烏戰爭爆發以來，英國已無償提供烏克蘭近200輛裝甲車、超過1萬枚反裝甲飛彈、逾10萬發砲彈，並在英國境內訓練近1萬名烏克蘭士兵。
英相出席遠征軍聯合部隊峰會，宣布對烏供彈不絕
（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）明天（當地時間19日）將出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的第3次「遠征軍聯合部隊」峰會，並宣布明（2023）年將依據一份價值2億5000萬英鎊的合約，對烏克蘭連續不斷供應砲彈。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將在峰會視訊致詞。自10月下旬上任以來與澤倫斯基已數度通話的蘇納克12月9日告知對方，接下來數週將有更多高射砲與短程防空飛彈從英國運抵烏克蘭。
「遠征軍聯合部隊」（JEF）由英國領導，主要由北歐與波羅的海國家組成，其中僅芬蘭及瑞典目前不是北大西洋公約組織（NATO）成員。
英國首相府今天表示，出席峰會的各國領導人將討論烏克蘭所需防空等防衛能力，以及JEF強化情資分享、增進複合式威脅應對能力、支援芬蘭與瑞典加入北約等合作議題。蘇納克將呼籲各國明年在軍事、經濟、政治等層面，維持、甚至超越今年對烏克蘭的支援強度。
出席在里加的JEF峰會後，蘇納克將前往愛沙尼亞，視察英國與北約在當地的駐軍，並與愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）簽署雙邊數位科技合作新協議。英國部隊構成北約在愛沙尼亞的部署主力。
自俄羅斯今年2月24日全面侵略烏克蘭以來，JEF已兩次召集峰會：第一次是2月25日透過視訊舉行，第二次是3月15日在倫敦召開實體會議。
JEF規畫明年舉行代號「戰士」（JEF Warrior）的海、陸、空大型演訓，展示JEF在艱難環境下的快速反應與協同作戰能力。
英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將14日在「國防參謀長年度講談」提到，自俄烏戰爭爆發以來，英國已無償提供烏克蘭近200輛裝甲車、超過1萬枚反裝甲飛彈、逾10萬發砲彈，並在英國境內訓練近1萬名烏克蘭士兵。
他說，「烏克蘭的戰鬥就是我們的戰鬥」；英國支持烏克蘭是因為對立基於規則的國際秩序有相同信念，並堅持侵略行為不該得到回報。
英國軍方一名高階人士近日告訴《中央社》，俄羅斯在對烏戰爭遭遇強力反擊非常重要，這牽動印太區域的情勢發展，英國及盟友必須對區域內的威權政權傳達正確訊號。
烏克蘭電力陸續恢復，基輔開始供暖
俄羅斯最新攻擊導致烏克蘭多座城市陷入黑暗，民眾被迫在沒有暖氣或自來水的情況下忍受低於攝氏零度低溫後，烏國當局努力恢復供電供水。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，市內已經開始全面供暖。
- 烏克蘭電力陸續恢復
基輔市長克利欽科表示，地鐵服務重新啟動，供水恢復，基輔75％人口的暖氣也已經恢復。
烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，烏克蘭第2大城哈爾科夫因俄國攻擊停電後，今天供電已經恢復。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，電力系統「持續恢復」。烏克蘭國家能源公司警告，北部、南部和中部的破壞程度比之前大，可能需要更長時間才能恢復供電。
- 俄羅斯加緊轟炸再射飛彈
《法新社》報導，俄羅斯加緊轟炸烏克蘭又再發射飛彈，與此同時，總統普亭（Vladimir Putin）與負責監督俄羅斯入侵烏克蘭的軍方高級官員舉行了廣泛會談。
烏克蘭軍方司令部在聲明中提及頓內次克（Donetsk）兩座城市：「敵人繼續聚焦巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）方向攻擊。」
在烏克蘭首都基輔，響起空襲警報後，地鐵停止運行，以便穿著冬衣的人們可以到地鐵站避難。
- 基輔供暖全面恢復
《路透社》報導，基輔市長克利欽科在通訊軟體Telegram發文表示：「在（俄）最新一波攻擊後，（基輔）市府正在恢復所有公設服務。」
「其中，基輔的供暖系統已全面恢復。各種暖氣供應正常運作。」
烏克蘭官員表示，俄羅斯朝烏克蘭發射70多枚飛彈，迫使烏克蘭宣布全國緊急停電，並切斷暖氣和用水供應。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。