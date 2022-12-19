全台急凍：新竹峨眉最低溫4度，2天共135件OHCA救護案，下一波冷空氣21日冷到耶誕節
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寒流報到，全台連2日低溫，今天平地最低溫為新竹縣峨眉鄉4.0度，其次為苗栗縣西湖鄉4.5度。台北市則是以大安區7.9最低。各地方政府統計昨、17、18日2天共接獲135件內科到院前心肺功能停止（OHCA）救護案，但是否為天冷因素所致，尚需醫院判定。衛生單位提醒民眾務必注意保暖。
新竹峨眉低溫4度，吳德榮：強輻射冷卻低溫區南移
（中央社）根據氣象局網站，今（19）日平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏4.0度。氣象專家吳德榮表示，因強輻射冷卻作用最低氣溫略往南調至竹苗、台中；21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，夜晚清晨下探10度。
中央氣象局今天發布低溫特報，今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機會。
根據氣象局網站，今天全台平地最低溫為新竹縣峨眉鄉4.0度，其次為苗栗縣西湖鄉4.5度。台北市則是以大安區7.9最低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨冷空氣略減弱、「強輻射冷卻作用」加持，最低氣溫略往南調至竹苗、台中，並創此波「寒流」最低溫。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定，今天白天起氣溫漸回升，在陽光下舒適，晚間偏冷；明天氣溫回升，白天陽光下溫暖舒適、早晚微冷，日夜溫差大。
吳德榮提到，21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下。強度雖不如前一波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。
吳德榮說，由於冷空氣屬性偏乾，除了21日上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至下週日，皆為晴朗穩定的天氣。已與這個月上、中旬北台濕涼多雨、令人不適的天氣型態，完全改觀。
吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，台北氣象站逐日清晨的最低氣溫，22日有接近強烈大陸冷氣團、23日至25日則有觸及寒流定義的機會，但模擬有不確定性，應持續觀察模式的微調。
寒流報到，全台2天共接獲135件內科OHCA救護案
《中央社》報導，寒流報到，全台連2日低溫，各地方政府統計昨、17、18日2天共接獲135件內科到院前心肺功能停止（OHCA）救護案，但是否為天冷因素所致，尚需醫院判定。衛生單位提醒民眾務必注意保暖。
接獲案件數最多的是高雄市，17日0時至昨日下午6時，共受理18件內科OHCA救護案，分別13男、5女，年齡17歲至96歲不等，但無法確認求救原因是否因天氣寒冷造成。台北市從17日0時到昨天下午4時止，共16例內科OHCA救護案。新北市則共有13例內科OHCA救護案。
《三立新聞網》報導，消防單位提醒民眾，早晚注意保暖，老人及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，同時也呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。
冷空氣21日再來，銀白耶誕機會不高
《中央社》報導，下一波冷空氣將自21日起南下，預計持續影響至25日（耶誕節），氣溫逐日緩降；21日大台北地區低溫約11度，高溫約15度；目前資料顯示，這波冷空氣強度達強烈大陸冷氣團等級，但由於持續有北方冷空氣補充，因此不排除有機會再降至寒流強度。
林定宜表示，目前觀察未來一週水氣都偏少，21日之後冷空氣也偏乾，因此雖然氣溫下降，但高山看到降雪的可能性偏低，想過銀白耶誕可能不太有機會。
新聞來源
- 寒流台南以北夜探6度 冷空氣21日再來冷到耶誕節（中央社）
- 新竹峨眉低溫4度 吳德榮：強輻射冷卻低溫區南移（中央社）
- 寒流來襲 2天全台135件內科OHCA救護案（中央社）
- 寒流來襲 2天全台121人「無呼吸心跳」送急救（三立新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。