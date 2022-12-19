全台急凍：新竹峨眉最低溫4度，2天共135件OHCA救護案，下一波冷空氣21日冷到耶誕節

新竹峨眉低溫4度，吳德榮：強輻射冷卻低溫區南移

（中央社）根據氣象局網站，今（19）日平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏4.0度。氣象專家吳德榮表示，因強輻射冷卻作用最低氣溫略往南調至竹苗、台中；21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，夜晚清晨下探10度。

中央氣象局今天發布低溫特報，今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機會。

根據氣象局網站，今天全台平地最低溫為新竹縣峨眉鄉4.0度，其次為苗栗縣西湖鄉4.5度。台北市則是以大安區7.9最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨冷空氣略減弱、「強輻射冷卻作用」加持，最低氣溫略往南調至竹苗、台中，並創此波「寒流」最低溫。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定，今天白天起氣溫漸回升，在陽光下舒適，晚間偏冷；明天氣溫回升，白天陽光下溫暖舒適、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮提到，21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下。強度雖不如前一波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。

吳德榮說，由於冷空氣屬性偏乾，除了21日上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至下週日，皆為晴朗穩定的天氣。已與這個月上、中旬北台濕涼多雨、令人不適的天氣型態，完全改觀。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，台北氣象站逐日清晨的最低氣溫，22日有接近強烈大陸冷氣團、23日至25日則有觸及寒流定義的機會，但模擬有不確定性，應持續觀察模式的微調。

Photo Credit: 中央社 中央氣象局發布低溫特報，18日至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生。圖為民眾前往北投硫磺谷泡腳池泡腳取暖。

寒流報到，全台2天共接獲135件內科OHCA救護案

《中央社》報導，寒流報到，全台連2日低溫，各地方政府統計昨、17、18日2天共接獲135件內科到院前心肺功能停止（OHCA）救護案，但是否為天冷因素所致，尚需醫院判定。衛生單位提醒民眾務必注意保暖。

接獲案件數最多的是高雄市，17日0時至昨日下午6時，共受理18件內科OHCA救護案，分別13男、5女，年齡17歲至96歲不等，但無法確認求救原因是否因天氣寒冷造成。台北市從17日0時到昨天下午4時止，共16例內科OHCA救護案。新北市則共有13例內科OHCA救護案。

《三立新聞網》報導，消防單位提醒民眾，早晚注意保暖，老人及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，同時也呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

冷空氣21日再來，銀白耶誕機會不高

《中央社》報導，下一波冷空氣將自21日起南下，預計持續影響至25日（耶誕節），氣溫逐日緩降；21日大台北地區低溫約11度，高溫約15度；目前資料顯示，這波冷空氣強度達強烈大陸冷氣團等級，但由於持續有北方冷空氣補充，因此不排除有機會再降至寒流強度。

林定宜表示，目前觀察未來一週水氣都偏少，21日之後冷空氣也偏乾，因此雖然氣溫下降，但高山看到降雪的可能性偏低，想過銀白耶誕可能不太有機會。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航