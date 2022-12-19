【專訪】新創公司Authme：白帽駭客搶攻數位身分驗證商機，一站式服務遇deepfake也不怕
我們想讓你知道的是
2019年成立、由一群白帽駭客創立的新創公司Authme，以人工智慧深度學習為基礎，結合專利NFC晶片驗證、證件查驗、人臉辨識與活體檢測等技術，提供一站式的數位身分驗證服務，也能偵測人臉影像是否經過深度偽造（deepfake）。
（中央社）只要跟銀行打交道，一定都有填寫一長串資料經驗。在網路申請銀行帳戶時，必須上傳證件照、輸入個人資料，但有時候也因為照片沒拍好，還得重新來過。如何在數位世界證明「你就是本人」，是問題也是商機。
由一群白帽駭客創立的新創公司Authme，瞄準數位身分驗證商機，以人工智慧技術為基礎，提供一站式方案，甚至能透過人臉皮膚紋理、血液流動狀況偵測，破解近期的深度偽造技術（deepfake）。
Authme共同創辦人暨執行長李紀廣2017年曾創業投入加密貨幣交易所，從中看到數位身分驗證的商機，Authme成立3年來至今，已服務純網銀LINE Bank、共享交通載具WeMo Scooter等品牌。
李紀廣觀察，當時許多加密貨幣交易所都是國外平台，使用者註冊時，平台會要求上傳手持身分證件的自拍照片，作為認識客戶（KYC）的查核流程之一。
李紀廣說明，註冊流程上，交易所會給用戶一組代號，概念像「一次性動態密碼」（OTP）。用戶註冊時必須繳交自拍照片，照片中至少要清楚對焦3個物件，包括用戶本人、手持身分證件與一張寫上交易所帳號以及當天日期等資訊的A4紙。
也就是說，用戶拍照時必須確保這些物件清楚呈現，不然可能影響後續查核流程，使用者平均要等3天才會收到審核通過的通知，李紀廣說，「這可能已經是幾十人到幾百人一直在做審核工作，才能那麼快處理完」，如果上傳資料有疑義，使用者也可能3天後收到再補件通知。
從交易所創業與同業經驗中，李紀廣看到身分驗證的2大痛點，一是流程不夠方便，民眾用到一半就打退堂鼓，企業也可能流失潛在客戶；二是企業透過人工查核，不僅耗費成本，隨著科技演進，人眼也未必能準確偵測出身分偽冒案件。
2019年團隊成立Authme，以人工智慧深度學習為基礎，結合專利NFC晶片驗證、證件查驗、人臉辨識與活體檢測等技術，提供一站式的數位身分驗證服務，也能偵測人臉影像是否經過深度偽造（deepfake）。
李紀廣舉例，Authme技術整合到金融業的網銀APP，主要有兩階段把關。第一道關卡，包含偵測使用者證件以及證件跟本人是否為同一人等，隨著深偽等詐欺事件快速增加，Authme也透過生物辨識來檢驗。
例如，人的額頭皮膚較薄，偵測人臉時也會觀察皮膚紋理、血液流動狀況等，並用模型檢測是否為真人，避免深偽等詐欺行為。第二關則是要做後續二度偵測，避免影像傳輸到後端過程中被竄改內容。
根據美國VMware統計，逾6成受訪的資安人員表示曾經歷涉及深偽的安全事件。李紀廣直言，技術本身是中立的，深偽技術可以用在電影製作，但另一方面也可能被用在新興詐欺事件，現行雖然可以透過人臉邊緣與髮絲接合程度或生物辨識等方式做判斷，但未來勢必面臨深偽技術愈加逼真的挑戰。
儘管科技演進瞬息萬變，但白帽駭客出身的李紀廣，講到技術眼神又亮了起來，Authme目前團隊規模約30人，約2/3為技術研發人員，每週團隊也會一起討論最新發表的頂尖期刊論文，研究如果有可取之處，也會適時導入內部進行測試，確保技術走在最前端。
至於是否擔心國際大廠也加入競爭，李紀廣直言，國際廠商確實在人臉辨識上擁有大量資料，但Authme著眼於人臉詐欺檢測，兩類資料屬於不同面向，加上Authme擅長亞洲人臉辨識，已經打造出自身的護城河，「目前跟國外廠商相比，還沒有輸過」。
瞄準金融業數位認證，Authme：爭取護照做身分識別
（中央社）新創公司Authme看好數位身分驗證商機，初期瞄準高標準的金融業，成功取得純網銀LINE Bank作為第一個客戶，未來盼爭取讓金融機構使用資安等級更高的護照，以作為強度最強的身分識別工具，不過牽涉法規修改仍需多方溝通。
Authme共同創辦人暨執行長李紀廣接受《中央社》專訪時指出，過去創業投入加密貨幣交易所，從中看到數位身分驗證的痛點，因此投入研發人工智慧技術為基礎的自動數位身分驗證技術，團隊也曾拿下金管會舉辦第一屆監理科技黑客松冠軍。
過去創業也曾跟金融業有合作經驗的李紀廣表示，Authme成立後決定先瞄準法遵、資安規格最高的金融業作為目標，如果有機會取得訂單，市場後續質疑聲音會少一點，其他產業也相對容易買單，「就像特斯拉（Tesla）初期目標也是設定為超跑款式一樣」。
2019年團隊在之初加速器AppWorks活動跟LINE Bank結緣，LINE Bank總經理黃以孟曾在公開場合分享，當時LINE Bank正等候純網銀執照放榜，也來活動看看各種金融科技。金融機構是需要實名認證的業務，銀行需專注在核心系統，其他面向上可能需要找到好的合作夥伴，團隊展示的數位身分認證方案，「剛好是我們很需要的能力」。
李紀廣印象很深刻的是，黃以孟很快親自召開了第一場會議，後來歷時一年多的概念性驗證（PoC）與討論，最後Authme技術在公開徵選中脫穎而出，相關人臉防偽辨識技術應用到目前數位化認識客戶（eKYC）流程中。
LINE Bank去（2021）年10月發表創新服務，讓民眾透過手機NFC（近距離無線通訊）功能，感應自然人憑證後，不用臨櫃或使用讀卡機，就可以進行帳戶升級，提升非約定轉帳金額。背後正是倚賴Authme的專利晶片驗證技術，讓NFC應用場景更多元。
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。