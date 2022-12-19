2022/12/19,
國際

「對華政策跨國議會聯盟」公開信，要求徹查中國採集上百萬藏人DNA的技術共犯

「對華政策跨國議會聯盟」公開信，要求徹查中國採集上百萬藏人DNA的技術共犯
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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連署信引用「人權觀察」（Human Rights Watch）今年9月的調查報告，顯示自2016年起，中共當局就開始在西藏進行大規模DNA採集，「占西藏總人口的三分之一，其中也包括孩童。以犯罪調查為藉口，DNA蒐集沒有經過本人同意，也跟當事人是否有犯罪行為沒有關聯。」

（中央社）「對華政策跨國議會聯盟」15國、近30名國會議員16日向各自外交部發出公開信，要求調查國內技術供應商是否為中共在西藏大規模蒐集DNA樣本的共犯，並暫停與具潛在聯繫企業往來。

據《解放報》16日報導，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）和英國、比利時、瑞士、愛爾蘭、立陶宛、烏克蘭、澳洲、紐西蘭、加拿大等國外長均陸續接到「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的連署公開信。

信件開頭寫道：「我們致函表達對中共政府在西藏、維吾爾自治區大規模蒐集DNA樣本的行動深感憂心，其目的就是為了要加強對少數民族的監控。」

連署信引用「人權觀察」（Human Rights Watch）今年9月的調查報告，顯示自2016年起，中共當局就開始在西藏進行大規模DNA採集，「占西藏總人口的三分之一，其中也包括孩童。以犯罪調查為藉口，DNA蒐集沒有經過本人同意，也跟當事人是否有犯罪行為沒有關聯。」

連署跨國議員致函要求各自政府首先立即採取調查行動，並暫停與提供中共政府得以在維吾爾、西藏等其他中國地區進行生物識別監控企業的商務往來，例如北京撐腰的華大基因公司（BGI）與美國生物技術與醫療器械大廠「賽默飛世爾」（Thermo Fisher）。

第二，調查各國境內基因組學相關企業與中共當局大量蒐集DNA工作之間所有的潛在聯繫。

「對華政策跨國議會聯盟」16日在推特上寫道：「跨國國會議員呼籲徹查西藏大規模DNA數據採集的企業共犯。聯盟成員中的15國議員已致函各自政府，強調中國政府在西藏的行動。」

加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心旗下「公民實驗室」（The Citizen Lab）今年也分析上百份中國官方文件後發布報告表示，DNA血液樣本工作對象不分男女，甚至還包括幼兒園的兒童，多個官方工作報告都沒有提及採集DNA前曾徵詢兒童家長意見。

「公民實驗室」報告作者德克斯（Emile Dirks）表示，警方正將數十萬至上百萬的西藏人視為「未來潛在的犯罪嫌疑人」，認為此DNA收集項目可能是當局對西藏人民進行社會控制的一種形式。

藏人行政中央駐布魯塞爾辦事處歐盟代表仁增曲珍（Rigzin Choedon Genkhang）告訴《解放報》，2019年5月警方接到命令，「不要放過任何一座村莊或寺院，別遺漏任何一戶或一人。」

她指出，這樣的大規模採集「與犯罪調查沒有任何關聯，尤其是孩童也未經父母遭採樣，很令人擔憂。這樣的行徑不僅具侵入性，也侵害私人生活、尊嚴與個人的身體完整性。」

法國參與連署信的參議員卡托蘭（André Gattolin）向媒體表示，「以如此形式的社會控制來控制早已遭政府密集監控與壓迫的西藏人民，這是令人無法容忍的。」

不只是西藏，中國政府也在新疆推動過大規模DNA採集行動，中國國家主席習近平更將醫療數據視為「戰略資源」，為中共權力的新工具。

《解放報》指出，透過科學與商業合作，西方民主國家的研究實驗室與企業也參與了西藏等人民的數據處理，例如西藏男性的部分核酸序列就儲藏在一間德國的研究資料庫中。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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