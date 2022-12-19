私校退場審議會：花蓮縣國光商工等6校法人解散，3校曾想改辦遭教育部駁回
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教育部18日召開私校退場審議會，確認6私校法人解散，其中花蓮縣國光商工位於市區精華地段，一度爭取改為文化藝術基金會，但教育部認為此基金會是地方性質，且設定門檻僅新台幣200萬元，低於學校剩餘資產，而有浪費的可能性，因而駁回。
（中央社）教育部18日召開私校退場審議會，確認花蓮縣國光商工等6校法人解散。其中有3校曾試圖改辦，轉型為藝術或社會福利基金會，但被教育部駁回，如今走向清算，剩餘財產將歸公。
退審會通過花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校法人解散。6校都是「私立高級中等以上學校退場條例」施行前已停辦學校，且期限屆滿未能恢復辦理或改辦，依規定走向解散清算。
教育部國民及學前教育署長彭富源接受記者聯訪表示，上述6校解散後，剩餘財產必須「歸公」，也就是須捐給退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地的縣市政府。
今天通過解散的6校，都已停辦多年，早在民國108年前就已沒有學生或教師。例如志成商工已停招20餘年，校舍閒置，一度還成為驚悚電影「返校」的拍攝地點。彭富源也提到，益新工商最後一次完成決算是在民國80年代，實在太過久遠，退審會難以確認學校財產現狀。
彭富源表示，6校中有3校（國光商工、大同高商、益新工商）曾申請改辦，但未能成功。國光商工曾想改辦文化藝術基金會，但教育部認為此基金會是地方性質，且設定門檻僅新台幣200萬元，低於學校剩餘資產，而有浪費的可能性，因而駁回。
大同高商狀況也類似，彭富源表示，學校法人想改辦社會福利慈善基金會，但教育部判斷與學校資產「不相稱」。益新工商則是停辦年代久遠，難以確認財產現況，無法達到改辦申請審查的財務資料要求。
全國私校工會理事長尤榮輝接受中央社記者電訪表示，要肯定教育部維護退場學校校產公益性的決心，但也希望對有意轉型、改辦的私校，應盡力協助輔導，審核標準也應提前明示，避免應主觀成見而過度嚴格限制私校改辦的機會。
尤榮輝表示，政府因有防弊疑慮，放棄私校改辦興利，反而有損公益，將是社會的重大損失。
國光商工曾提改辦文教基金會，國教署：恐造成浪費
（中央社）教育部18日召開私校退場審議會，確認6私校法人解散，其中花蓮縣國光商工位於市區精華地段，一度爭取改為文化藝術基金會，但仍遭教育部駁回。教育團體對改辦的准駁標準，各有不同主張。
教育部退審會今天通過國光商工等6私校法人解散，將走向清算，並將剩餘財產歸公。
其中國光商工位於花蓮市中正路，是市區精華地段，但學校不敵少子女化與花蓮人口外移，於民國102年8月停辦，校地後來租給雙語教育實驗機構使用。
國光商工曾提出改辦計畫，爭取轉型文化藝術教育基金會，但經過多次審查會議，最終仍遭教育部駁回。教育部國民及學前教育署長彭富源今天接受媒體聯訪時解釋，基金會是地方性質，且設定門檻僅新台幣200萬元，低於學校剩餘資產（估土地現值7.2億元），有浪費的可能性。
高教工會組織部主任林柏儀接受中央社電訪表示，私人捐資興學，最初的目的是教育，學校停辦後要轉型，也應維繫當初的辦學目的。
林柏儀進一步指出，國光商工位於市區，學校停招後轉租給實驗機構使用，收取租金。未來解散清算後，剩餘財產歸屬花蓮縣政府，也可再由縣府轉租，會比私人機構更容易監督，且收益也可由縣府重新規劃，回歸於其他教育用途。
林柏儀表示，許多退場的高中職位於精華地段，和退場大專多位於偏遠地區，有很大的不同，值得社會更多關注。例如高雄市某學校位於市中心，具土地開發利益，可望蓋成豪宅大樓，學校停招後，將停辦緩衝期間縮短，影響師生權益，就出現很大的爭議。
全國私校工會理事長尤榮輝則有不同看法，他今天接受中央社電訪表示，學校想改辦公益事業，政府應盡力輔導，審核標準也應提前明示，讓學校可以依循。
尤榮輝表示，以國光商工的案例來說，經教育部長期輔導，花蓮縣政府、私校諮詢會也曾同意改辦，到最後才由教育部駁回，理由是認為改辦基金會，沒有等同於私校對社會的貢獻，這樣的說法很難讓私校信服。
尤榮輝表示，可以理解政府須確保校產的公益性，但目前仍沒有任何私校成功改辦文化、社會福利法人的案例，標準是否過於嚴格，值得各界省思。他呼籲政府應避免「防民如防賊」的預設立場，過度重視「防弊」而忽略「興利」。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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