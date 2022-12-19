外媒調查報告發現曾格爾未真正登頂干城章嘉峰，「8000ers.com」撤銷其登頂紀錄

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曾格爾列出去年攀登干城章嘉隊伍的成員，強調在經驗豐富的雪巴團隊帶領下，沒理由走錯頂峰，「完成登頂時我們前面已經沒有更高的山峰，據我所知就是真正的頂峰。」但張元植則指出，根據報導調查出的拍攝「登頂照」的位置，真正的頂峰就在曾格爾眼前。
有「登山女神」之稱的曾格爾，先前因自稱以破世界紀錄的「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu），引發外界質疑，贊助計畫還遭到中止；資深的外媒登山記者Pintér László調查後，又發現她2021年宣稱登頂「干城章嘉峰」（Kangchenjunga）的影像，其實是在頂峰附近拍攝，調查報告獲得著名登山權威認證網站「8000ers.com」的認可，隨後撤銷了曾格爾的登頂紀錄；且將對曾格爾其他的攀登紀錄也進行調查。
登山記者調查曾格爾，發現並未真正登頂
國外登山記者Pintér László長期關注高山攀登，曾格爾也從啟動14座8000公尺高山攀登計畫後，就備受關注；Pintér László近日在雜誌《Mozgásvilág》發表一篇調查報導，他與團隊調查並分析了曾格爾在2021年8月攀登的干城章嘉峰的影像，發現她當時的所在地點，其實是頂峰下的尖峰石陣附近，而非最高的山頂。
報導並指出，且曾的團隊在攀登時偏離了正常路線，往山頂左側的尖峰石陣攀爬，而曾格爾提供的影像中，雪巴人不是走往頂峰，後方位置是干城章嘉峰南側的「雅龍崗峰」雪巴人不可能從這方向登頂干城章嘉峰，因此認為曾當時「並未真正登頂」。而且在影像中，曾格爾需要幫助才能緩慢移動，看似十分疲憊。
記者Pintér也提到，後來他把這些研究資料提供給「8000ers.com」的學者Eberhard Jurgalski，沒想到對方也在調查，最後「8000ers.com」證實影像證據如推測，撤銷曾格爾的干城章嘉峰紀錄。同時將對曾格爾的其他紀錄展開調查。
不論是之前備受關注的「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu），或是此次被撤銷的干城章嘉峰，Pintér曾多次在曾格爾的臉書留言，請她提出更多的相關證明，但很少未得到正面回應，或是回答仍未能順利解決疑慮。
曾格爾：不可能走錯頂峰，假設並非真相
對此，曾格爾第一時間發文表達對這消息的錯愕，表示「現在只想大哭一場」，並稱同行團隊只有他被撤銷記錄；隨後再發長文表示，自己問心無愧，「這些打擊只會讓我更堅定要達成的目標」，到了今天早上，曾格爾則列出去年攀登干城章嘉隊伍的成員，強調在經驗豐富的雪巴團隊帶領下，沒理由走錯頂峰，「當時完成登頂時我們前面已經沒有更高的山峰，據我所知就是真正的頂峰。」
和曾格爾一起攀登干城章嘉的雪巴有Nima Gyalzen Sherpa（已完成14座八千米攀登）、Gelje Sherpa（目前只差卓奧友便完成14座8000米攀登） 、Dakipa Sherpa 、Pasang Rinjee Sherpa；曾格爾說明，其中Nima Gyalzen Sherpa與Gelje Sherpa均有2次干城章嘉峰攀登經驗，Gelje Sherpa在今年與英國攀登家Adriana Browlee再度攀登且同樣成功登頂，當時Gelji是整個團隊唯一攀登過2次頂峰的人，也是去年人類史上首次冬攀K2成功登頂者之一。
曾格爾昨天也表示，她了解身為一名挑戰14座八千公尺的女性登山者在過程中一定充滿荊棘，不管是生理心理或來自外界的質疑聲音，如梅思納的安納普納峰、3位先前完成14座8000米的女攀登家近期也被拿來重新檢視。並稱「像這樣的大神也都被受到質疑、檢視，更何況是剛出現在公眾面前的我」，表示自己被朋友笑說「被以最高標準看待」，但她想問「但這是一般的標準嗎？」。
曾格爾表示，無氧攀登8000米山峰要提供除了證人及照片以外的佐證，或申請速攀時要求攀登日記、GPS軌跡、照片以外的東西，再無限延伸到在私人領域問題？以片面資訊結合一些自己假設的觀點，帶風向到非事實的假設中，「假設之所以是假設，正因為它不是真相」。並表示希望在結果尚未釐清之前，可以公正客觀不要妄下結論。
曾格爾也附上過往的攀登，包含12座登頂時間、照片與尼泊爾跟巴基斯坦官方登頂證書，並說若在明年三月前可以找齊贊助，或許也還可以找到有興趣拍紀錄片的團隊，她想挑戰6個月完攀14座，「再全部重爬一次我也願意！歡迎有興趣的朋友也可以來一同參與」。
對於曾格爾的辯駁，日前曾針對「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu）寫出長篇調查報告的張元植則不以為然。他表示，Pintér的報導中，有張照片，可以看到黃點是曾格爾拍「登頂照」的位置，右邊高起來的是真正的山頂。中間沒有任何障礙物擋住那個更高的真正的山頂。而曾格爾自拍影片背景中曾出現的雅龍康峰，位於畫面左邊的畫面外。
張元植掉，據Pintér報導，那拍照位置的海拔大約8480公尺，干城章嘉頂峰的海拔是8586公尺，差了100公尺的垂直高度；而那天晴空萬里。這意味當曾格爾拿著台灣國旗拍照時，她眼睛面對的方向，就是那個比她所在位置高100公尺的，真正的山頂。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。