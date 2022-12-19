外媒調查報告發現曾格爾未真正登頂干城章嘉峰，「8000ers.com」撤銷其登頂紀錄

有「登山女神」之稱的曾格爾，先前因自稱以破世界紀錄的「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu），引發外界質疑，贊助計畫還遭到中止；資深的外媒登山記者Pintér László調查後，又發現她2021年宣稱登頂「干城章嘉峰」（Kangchenjunga）的影像，其實是在頂峰附近拍攝，調查報告獲得著名登山權威認證網站「8000ers.com」的認可，隨後撤銷了曾格爾的登頂紀錄；且將對曾格爾其他的攀登紀錄也進行調查。

登山記者調查曾格爾，發現並未真正登頂

國外登山記者Pintér László長期關注高山攀登，曾格爾也從啟動14座8000公尺高山攀登計畫後，就備受關注；Pintér László近日在雜誌《Mozgásvilág》發表一篇調查報導，他與團隊調查並分析了曾格爾在2021年8月攀登的干城章嘉峰的影像，發現她當時的所在地點，其實是頂峰下的尖峰石陣附近，而非最高的山頂。

報導並指出，且曾的團隊在攀登時偏離了正常路線，往山頂左側的尖峰石陣攀爬，而曾格爾提供的影像中，雪巴人不是走往頂峰，後方位置是干城章嘉峰南側的「雅龍崗峰」雪巴人不可能從這方向登頂干城章嘉峰，因此認為曾當時「並未真正登頂」。而且在影像中，曾格爾需要幫助才能緩慢移動，看似十分疲憊。

記者Pintér也提到，後來他把這些研究資料提供給「8000ers.com」的學者Eberhard Jurgalski，沒想到對方也在調查，最後「8000ers.com」證實影像證據如推測，撤銷曾格爾的干城章嘉峰紀錄。同時將對曾格爾的其他紀錄展開調查。

不論是之前備受關注的「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu），或是此次被撤銷的干城章嘉峰，Pintér曾多次在曾格爾的臉書留言，請她提出更多的相關證明，但很少未得到正面回應，或是回答仍未能順利解決疑慮。

曾格爾：不可能走錯頂峰，假設並非真相

對此，曾格爾第一時間發文表達對這消息的錯愕，表示「現在只想大哭一場」，並稱同行團隊只有他被撤銷記錄；隨後再發長文表示，自己問心無愧，「這些打擊只會讓我更堅定要達成的目標」，到了今天早上，曾格爾則列出去年攀登干城章嘉隊伍的成員，強調在經驗豐富的雪巴團隊帶領下，沒理由走錯頂峰，「當時完成登頂時我們前面已經沒有更高的山峰，據我所知就是真正的頂峰。」

和曾格爾一起攀登干城章嘉的雪巴有Nima Gyalzen Sherpa（已完成14座八千米攀登）、Gelje Sherpa（目前只差卓奧友便完成14座8000米攀登） 、Dakipa Sherpa 、Pasang Rinjee Sherpa；曾格爾說明，其中Nima Gyalzen Sherpa與Gelje Sherpa均有2次干城章嘉峰攀登經驗，Gelje Sherpa在今年與英國攀登家Adriana Browlee再度攀登且同樣成功登頂，當時Gelji是整個團隊唯一攀登過2次頂峰的人，也是去年人類史上首次冬攀K2成功登頂者之一。

曾格爾昨天也表示，她了解身為一名挑戰14座八千公尺的女性登山者在過程中一定充滿荊棘，不管是生理心理或來自外界的質疑聲音，如梅思納的安納普納峰、3位先前完成14座8000米的女攀登家近期也被拿來重新檢視。並稱「像這樣的大神也都被受到質疑、檢視，更何況是剛出現在公眾面前的我」，表示自己被朋友笑說「被以最高標準看待」，但她想問「但這是一般的標準嗎？」。

曾格爾表示，無氧攀登8000米山峰要提供除了證人及照片以外的佐證，或申請速攀時要求攀登日記、GPS軌跡、照片以外的東西，再無限延伸到在私人領域問題？以片面資訊結合一些自己假設的觀點，帶風向到非事實的假設中，「假設之所以是假設，正因為它不是真相」。並表示希望在結果尚未釐清之前，可以公正客觀不要妄下結論。

曾格爾也附上過往的攀登，包含12座登頂時間、照片與尼泊爾跟巴基斯坦官方登頂證書，並說若在明年三月前可以找齊贊助，或許也還可以找到有興趣拍紀錄片的團隊，她想挑戰6個月完攀14座，「再全部重爬一次我也願意！歡迎有興趣的朋友也可以來一同參與」。

對於曾格爾的辯駁，日前曾針對「13小時無氧攀登」馬納斯盧峰（Masnalu）寫出長篇調查報告的張元植則不以為然。他表示，Pintér的報導中，有張照片，可以看到黃點是曾格爾拍「登頂照」的位置，右邊高起來的是真正的山頂。中間沒有任何障礙物擋住那個更高的真正的山頂。而曾格爾自拍影片背景中曾出現的雅龍康峰，位於畫面左邊的畫面外。

張元植掉，據Pintér報導，那拍照位置的海拔大約8480公尺，干城章嘉頂峰的海拔是8586公尺，差了100公尺的垂直高度；而那天晴空萬里。這意味當曾格爾拿著台灣國旗拍照時，她眼睛面對的方向，就是那個比她所在位置高100公尺的，真正的山頂。

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核稿編輯：翁世航