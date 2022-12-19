【藝遊嚮導】12/20-12/26：亞洲插畫藝術博覽會、FOCA馬戲派對、龍崎光節空山祭、愛樂者聯盟，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」將在聖誕夜登場，規模較以往更大，特邀11組藝術家搭建15件創作；在聖誕佳節登場的還有最搖擺的聖誕音樂饗宴《聖誕禮讚》、「劇場版《大娛樂家》」《馬戲派對》、亞洲插畫藝術博覽會、般若電司音樂祭、電影《智齒》上映等精彩藝文活動，快跟著【藝遊嚮導】安排好聖誕節吧！
全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」將在聖誕夜登場，規模較以往更大，特邀11組藝術家搭建15件創作，以「隨風去留」為主題，述關於「離開／離不開」的故事試圖探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。
北藝中心 X 2022中國信託新舞臺藝術節《人類狂想曲》則是探討人與工作的關係，日常工作宛如這一場強大而現代的催眠秀，透過這場戲我們將感受到日復一日的工作盲目做著機械式運動的荒謬感，進而反思工作的概念與定義。
另外，在聖誕佳節登場的不僅有龍崎光節，還有臺北爵士大樂隊《聖誕禮讚》，帶給聽眾2022年最搖擺的聖誕音樂饗宴；FOCA福爾摩沙馬戲團推出「劇場版《大娛樂家》」《馬戲派對》，帶給觀眾一場最溫暖歡樂的佳節歡聚派對；亞洲插畫藝術博覽會、般若電司音樂祭、電影《智齒》也在週末舉行、上映，快跟著【藝遊嚮導】安排好聖誕節吧！
【表演藝術】
名稱｜北藝中心 X 2022中國信託新舞臺藝術節《人類狂想曲》
時間｜2022/12/23（五）- 2022/12/24（六）
地點｜臺北表演藝術中心 球劇場（臺北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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工作與雜耍，看似無關卻存在一道明顯的聯繫——有著迴圈式重複性的荒謬。
《Télérama.fr 法國泰萊拉瑪文化期刊》稱《人類狂想曲》為「一場強大而現代的催眠秀。」一天之中，你重複哪個動作最多次？這些重複的動作會看起來很荒謬嗎？你要為了得到更多回報而投入更多嗎？當一切都進展得太快，你要在完全陷進去前慢下來，還是為此上癮呢？
《人類狂想曲》以七位雜耍演員構成一個微型社會，延伸出複雜的交流與關係連結。透過七雙專注的眼神、十四隻迅速變換一致的手，在不斷重複的肢體動作及與白球的互動中，試圖傳達日復一日的工作盲目做著機械式運動的荒謬感，展現感官知覺的多樣性、對工作的重新定義。
此一馬戲作品將以特殊節奏的肢體律動、訓練有素的雜耍技巧，帶領觀眾一窺工作和生活之間異樣的縫隙，以及人類身處其中那不由自主的震顫與抽搐。
名稱｜FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》
時間｜2022/12/24（六）- 2022/12/25（日）
地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（臺北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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2022年底佳節歡樂鉅獻，宛如劇場版的《大娛樂家》來了，屬於你的狂歡派對即將上演！
FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，電影描述美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述他如何從一個窮困潦倒的無名小卒，搖身一變成為一名將歡樂、感動、勇氣散播至全世界的娛樂巨擘。
以大型舞台裝置，運用貨櫃屋結構的構想與馬戲篷結合，也創作出獨特的舞台空間，讓馬戲演員穿梭其中，可以看見經典馬戲技法如大環、舞蹈、扯鈴、帽子、大鐵環、空翻、空環、手帶、跳板、倒立、 疊羅漢 、雜耍等，象徵著勇敢挑戰自我，鼓勵觀眾勇於追逐自己的夢想。
FOCA希望帶給觀眾一場佳節歡聚最溫暖歡樂的馬戲派對，透過馬戲表演藝術，讓觀眾都能帶著滿足的心情與愉悅的笑容回家。
名稱｜《迷宮書店》全境式舞台劇
時間｜2022/12/21（三）- 2023/1/8（日）
地點｜華山1914文創園區 東3A 魔術方塊劇場（臺北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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羅智成故事雲系列作品《迷宮書店》，來！我將讓你知道閱讀可以走多遠
熱愛閱讀的文藝青年來到一家神秘的書店，在其地下室的書房閱讀，將會進到書中參與文字描繪的世界。經過多次神奇或恐怖的閱讀探險之後，他決定走進《追憶似水年華》裡的巴黎，替作者重新談一場戀愛。《迷宮書店》帶領觀眾重新審視閱讀的意義，延伸身心體驗，在劇中世界滿足大家對於文學的想像。
《迷宮書店》全境式舞台劇在文策院經費支持下，由羅智成編導，陳建騏作曲，「劇未央劇團」演出，與「紅然」跨界合作，操刀數位視覺影像製作，在華山作為推動未來內容示範展演與場域實證的項目。
【展覽】
名稱｜STAART 亞洲插畫藝術博覽會
時間｜2022/12/23（五）- 2022/12/25（日）
地點｜高雄承億酒店14F、15F、16F（高雄市前鎮區林森四路189號）
備註｜本活動為售票活動
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打破亞洲「插畫等同文創」刻板印象，收藏未來藝術之星的第一件藝術品。
「STAART 亞洲插畫藝術博覽會」定位為亞洲最具「敘述性視覺」之「藝術博覽會」，目的除拉近大眾與藝術的距離外，更能使每個人皆有機會以親近的形式與價格，收藏符合當代生活情景的作品。
「插畫」是一種藝術創作的表現形式，呈現媒材多元， 具有「敘說」內在思維的傳播性特質，將文字、文本故事或思想、概念、創意，以視覺圖像化的方式呈現。插畫藝術的創作也更有對話與反思、映照當下生活的表現特徵。
「STAART 亞洲插畫藝術博覽會」將匯聚國內外畫廊及產業資源，打破亞洲「插畫等同文創」刻板印象，建立亞洲在插畫藝術的學術與市場系統，以常態性展會搭建亞洲插畫藝術收藏之重要平台，同時也將發掘下一位未來的藝術之星，讓「每個人都可以在這裡開始收藏他的第一件藝術品」。
名稱｜2022-2023龍崎光節：空山祭《隨風去留》
時間｜2022/12/24（六）- 2023/2/12（日）
地點｜臺南市龍崎區虎形山公園（臺南市龍崎區崎頂里新市子49號）
備註｜本活動為售票活動
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全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」將於耶誕夜強勢回歸！過去屢次為臺南人口最少行政區龍崎創下觀光新紀錄，更榮獲「2022金點設計獎」。
2022龍崎光節空山祭以「隨風去留」為創作主題，探討關係人口，人與土地間無形的聯繫，述關於「離開／離不開」的故事，策展團隊在設計上融合了虎形山大冠鷲、阿勃勒二形象為概念，以風這主題元素，連結所有離開與離不開之間的羈絆，再次帶著以在地議題為靈感的作品回歸，將龍崎夜晚的山林妝點成迷離夢幻的秘境，並在其中試圖探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。