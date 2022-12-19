【藝遊嚮導】12/20-12/26：亞洲插畫藝術博覽會、FOCA馬戲派對、龍崎光節空山祭、愛樂者聯盟，本週精彩藝文活動別錯過！

全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」將在聖誕夜登場，規模較以往更大，特邀11組藝術家搭建15件創作，以「隨風去留」為主題，述關於「離開／離不開」的故事試圖探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。

北藝中心 X 2022中國信託新舞臺藝術節《人類狂想曲》則是探討人與工作的關係，日常工作宛如這一場強大而現代的催眠秀，透過這場戲我們將感受到日復一日的工作盲目做著機械式運動的荒謬感，進而反思工作的概念與定義。

另外，在聖誕佳節登場的不僅有龍崎光節，還有臺北爵士大樂隊《聖誕禮讚》，帶給聽眾2022年最搖擺的聖誕音樂饗宴；FOCA福爾摩沙馬戲團推出「劇場版《大娛樂家》」《馬戲派對》，帶給觀眾一場最溫暖歡樂的佳節歡聚派對；亞洲插畫藝術博覽會、般若電司音樂祭、電影《智齒》也在週末舉行、上映，快跟著【藝遊嚮導】安排好聖誕節吧！

【表演藝術】

名稱｜北藝中心 X 2022中國信託新舞臺藝術節《人類狂想曲》

時間｜2022/12/23（五）- 2022/12/24（六）

地點｜臺北表演藝術中心 球劇場（臺北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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工作與雜耍，看似無關卻存在一道明顯的聯繫——有著迴圈式重複性的荒謬。

《Télérama.fr 法國泰萊拉瑪文化期刊》稱《人類狂想曲》為「一場強大而現代的催眠秀。」一天之中，你重複哪個動作最多次？這些重複的動作會看起來很荒謬嗎？你要為了得到更多回報而投入更多嗎？當一切都進展得太快，你要在完全陷進去前慢下來，還是為此上癮呢？

《人類狂想曲》以七位雜耍演員構成一個微型社會，延伸出複雜的交流與關係連結。透過七雙專注的眼神、十四隻迅速變換一致的手，在不斷重複的肢體動作及與白球的互動中，試圖傳達日復一日的工作盲目做著機械式運動的荒謬感，展現感官知覺的多樣性、對工作的重新定義。

此一馬戲作品將以特殊節奏的肢體律動、訓練有素的雜耍技巧，帶領觀眾一窺工作和生活之間異樣的縫隙，以及人類身處其中那不由自主的震顫與抽搐。

名稱｜FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》

時間｜2022/12/24（六）- 2022/12/25（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（臺北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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2022年底佳節歡樂鉅獻，宛如劇場版的《大娛樂家》來了，屬於你的狂歡派對即將上演！

FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，電影描述美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述他如何從一個窮困潦倒的無名小卒，搖身一變成為一名將歡樂、感動、勇氣散播至全世界的娛樂巨擘。

以大型舞台裝置，運用貨櫃屋結構的構想與馬戲篷結合，也創作出獨特的舞台空間，讓馬戲演員穿梭其中，可以看見經典馬戲技法如大環、舞蹈、扯鈴、帽子、大鐵環、空翻、空環、手帶、跳板、倒立、 疊羅漢 、雜耍等，象徵著勇敢挑戰自我，鼓勵觀眾勇於追逐自己的夢想。

FOCA希望帶給觀眾一場佳節歡聚最溫暖歡樂的馬戲派對，透過馬戲表演藝術，讓觀眾都能帶著滿足的心情與愉悅的笑容回家。

名稱｜《迷宮書店》全境式舞台劇

時間｜2022/12/21（三）- 2023/1/8（日）

地點｜華山1914文創園區 東3A 魔術方塊劇場（臺北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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羅智成故事雲系列作品《迷宮書店》，來！我將讓你知道閱讀可以走多遠

熱愛閱讀的文藝青年來到一家神秘的書店，在其地下室的書房閱讀，將會進到書中參與文字描繪的世界。經過多次神奇或恐怖的閱讀探險之後，他決定走進《追憶似水年華》裡的巴黎，替作者重新談一場戀愛。《迷宮書店》帶領觀眾重新審視閱讀的意義，延伸身心體驗，在劇中世界滿足大家對於文學的想像。

《迷宮書店》全境式舞台劇在文策院經費支持下，由羅智成編導，陳建騏作曲，「劇未央劇團」演出，與「紅然」跨界合作，操刀數位視覺影像製作，在華山作為推動未來內容示範展演與場域實證的項目。

【展覽】

名稱｜STAART 亞洲插畫藝術博覽會

時間｜2022/12/23（五）- 2022/12/25（日）

地點｜高雄承億酒店14F、15F、16F（高雄市前鎮區林森四路189號）

備註｜本活動為售票活動

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打破亞洲「插畫等同文創」刻板印象，收藏未來藝術之星的第一件藝術品。

「STAART 亞洲插畫藝術博覽會」定位為亞洲最具「敘述性視覺」之「藝術博覽會」，目的除拉近大眾與藝術的距離外，更能使每個人皆有機會以親近的形式與價格，收藏符合當代生活情景的作品。

「插畫」是一種藝術創作的表現形式，呈現媒材多元， 具有「敘說」內在思維的傳播性特質，將文字、文本故事或思想、概念、創意，以視覺圖像化的方式呈現。插畫藝術的創作也更有對話與反思、映照當下生活的表現特徵。

「STAART 亞洲插畫藝術博覽會」將匯聚國內外畫廊及產業資源，打破亞洲「插畫等同文創」刻板印象，建立亞洲在插畫藝術的學術與市場系統，以常態性展會搭建亞洲插畫藝術收藏之重要平台，同時也將發掘下一位未來的藝術之星，讓「每個人都可以在這裡開始收藏他的第一件藝術品」。

名稱｜2022-2023龍崎光節：空山祭《隨風去留》

時間｜2022/12/24（六）- 2023/2/12（日）

地點｜臺南市龍崎區虎形山公園（臺南市龍崎區崎頂里新市子49號）

備註｜本活動為售票活動

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全國最美山林燈節「龍崎光節空山祭」將於耶誕夜強勢回歸！過去屢次為臺南人口最少行政區龍崎創下觀光新紀錄，更榮獲「2022金點設計獎」。

2022龍崎光節空山祭以「隨風去留」為創作主題，探討關係人口，人與土地間無形的聯繫，述關於「離開／離不開」的故事，策展團隊在設計上融合了虎形山大冠鷲、阿勃勒二形象為概念，以風這主題元素，連結所有離開與離不開之間的羈絆，再次帶著以在地議題為靈感的作品回歸，將龍崎夜晚的山林妝點成迷離夢幻的秘境，並在其中試圖探討人、故鄉及成長之間的微妙關係。