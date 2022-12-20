諮商心理師：為什麼民眾寧可購買「諮商筆記」，也不願前往接受專業的諮商？

理科太太的諮商筆記日前在Hahow平台上架後，遭受許多專業與民間的反對。將受過諮商的經歷包裝為知識銷售，其中確實有不合理之處，個人也曾經撰文章（回應理科太太：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？）評論此事。

但是在檢討理科太太的同時，網路上也有一些聲音重新思考，如果民眾寧可願意購買諮商筆記，而不願意前往接受專業的諮商呢？這背後反映了什麼諮商在台灣的現況？身為專業的一員，是否諮商心理師在宣傳與介紹上仍然有改進之處呢？

諮商議題敏感而不見於外人，難以透過回饋理解諮商

除非手頭非常的充裕，不然我相信這年頭大部分人在買房子的時候，應該都是謹非常謹慎小心的吧！畢竟要住到十幾二十年，為了買到好的房子你可能會調查建商的評價、研究房子的建材或工法，也可能會詢問鄰居對於住在這個區域的心得。但要是一間房子怎樣都查不到評價，你會敢買這間房子嗎？

諮商所面臨到的，就是這樣的困境：接受諮商的人是不太會說的。來諮商的人不管是婚姻衝突、職場壓力、或者哀傷失落，都是正在面臨到某種生命的困境，而越是深切的困境就會對於揭露有越多憂慮。就像一個人正在鬧離婚而諮商，他會願意讓其他人知道自己的婚姻出狀況了嗎？不知道別人會怎麼評價他與伴侶，也害怕成為別人茶餘飯後的話題。即便他從諮商中得到了幫助，種種因素也不會讓他公開宣揚。

所以我們可以看到的是，當你想要更認識諮商並尋找好的心理師時，你很難找到「受過諮商的人分享經驗」，就算找到也很難看到當事人描述他「怎麼獲得協助」，通常能夠找到的就只有「諮商有用」之類的描述。雖然這樣的描述是正面的，但終究是心理師自己說的，而不是諮商過的人說的。就像是一間建商不斷宣傳我們房子蓋得很好，卻怎樣也找不到其他人的評價，你大概還是很難產生信任吧！

在我自己的經驗中，就不斷遇到有人跟我說諮商很好很棒，但是問起他們覺得諮商在做什麼時，他們卻說不太出來。這樣的正向評價其實非常的脆弱，因為他的肯定並不是基於真實的了解，更多時候是一種場面的客套話，於是就導致了弔詭的結果：

諮商好不好？好。 那你要不要諮商？不要。

缺乏對心理師的認識，難以建立直接的信任

難以了解諮商的實際內容、缺乏使用者的回饋，影響的不只是對諮商的評價，也關係到人在求助時最關鍵的一個因素：我們是否信任對方。

信任之所以如此重要，是因為我們會希望自己的困擾是被好好對待的，只有求助的對象讓我們感覺足夠安心，才會敢去說出自己真實的困難，讓對方看到自己脆弱與痛苦的一面。很多時候比起有幫助，我們會更在乎他是否讓人信任，因此許多人面對到諮商的第一個抗拒就是：我要怎麼對一個不信任的人說出自己的事呢？

而這或許正是理科太太的諮商筆記可以熱賣的原因：他們信任的其實不是諮商，而是理科太太。不管購買的人是否能夠被稱為粉絲，他們至少一個程度上肯定與認同理科太太，而那樣的肯定讓他們願意買單。理科太太拍過那麼多的影片了，喜歡影片內容的話自不用說；就算不到喜歡，至少你看的到本人，看的到她說話，這樣的過程就產生了一定程度的信任。

同樣的許多人會去上坊間心靈課程，也是因為比起心理諮商，這些老師有更多的機會去建立信任的機會。也許是他們可以直接與老師互動，甚至有需要就可以直接得到老師的建議；老師的身邊也可能有著許多的學生，他們能聚在一起分享對老師的了解，也傳遞對老師的肯定。

對有需求的人而言，他能感覺「老師是親近的」，從身邊的人接收到「老師是安全的」甚至也是「有幫助的」，而這些要素的累積都能促成信任的結果，讓他們選擇將自己的困難交付他們信任的對象，即使他們並非所謂的專業人士。

劉仲彬臨床心理師在其文章〈被四大平台邀課卻始終開不成的臨床心理師：理科太太憑什麼開課？很簡單，因為她「有市場」〉所提到的，理科太太開課有市場，心理師有專業卻沒有，背後影響的就是民眾對老師的喜愛與信任。也許心理師的課程可以更精緻，更親民、更有系統，但民眾根本不認識這些心理師，所以心理師即使在課程上做足了宣傳，成效可能還是比不過一些名人，因為他們對名人的認識已經告訴了他們「你可以信任」。

心理師為了倫理而有不為，卻也讓宣傳綁手綁腳

不少心理師演講、寫文章、製作懶人包、經營粉專、出書，雖然說其中包含很多行銷個人的成分，卻是在試圖建立那塊缺漏的信任。當大眾可以有越多的機會去看到心理師的本人，或者看到他生產的文章或圖片，哪怕只是一篇貼文都可能讓人對他產生越多的認識，那些肯定與好感最後都可能化為安全感，成為推進民眾前往諮商的力量。

有人會質疑為什麼心理師開課，理科太太卻不可以？如果我們以心理師的角度出發，開課的意義就不只是知識的傳播，而是讓人產生信任並通往諮商的橋樑。課程只是一個起點，最終仍是讓人能夠認識諮商、認識心理師、進而願意向心理師求助，因此課程中如果出現一些狀況需要處理，最後也能在諮商中得到協助。

只是心理師在推廣上，因為受到倫理的限制而處處綁手綁腳。例如諮商非常強調「界限」，為了確保心理師能夠以最純粹的角度去看見當事人的狀態，倫理要求心理師要盡量減少與當事人非專業的互動（可參考筆者另外一篇文章：諮商心理師的職業倫理：只是和案主吃個飯、喝杯咖啡也不行嗎？），因此你不會有事沒事就能看到心理師在做什麼，也無法隨時想問問題就能找到人。