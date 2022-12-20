諮商心理師：為什麼民眾寧可購買「諮商筆記」，也不願前往接受專業的諮商？
我們想讓你知道的是
在檢討理科太太的同時，網路上也有一些聲音重新思考，如果民眾寧可願意購買諮商筆記，而不願意前往接受專業的諮商呢？這背後反映了什麼諮商在台灣的現況？身為專業的一員，是否諮商心理師在宣傳與介紹上仍然有改進之處呢？
理科太太的諮商筆記日前在Hahow平台上架後，遭受許多專業與民間的反對。將受過諮商的經歷包裝為知識銷售，其中確實有不合理之處，個人也曾經撰文章（回應理科太太：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？）評論此事。
但是在檢討理科太太的同時，網路上也有一些聲音重新思考，如果民眾寧可願意購買諮商筆記，而不願意前往接受專業的諮商呢？這背後反映了什麼諮商在台灣的現況？身為專業的一員，是否諮商心理師在宣傳與介紹上仍然有改進之處呢？
諮商議題敏感而不見於外人，難以透過回饋理解諮商
除非手頭非常的充裕，不然我相信這年頭大部分人在買房子的時候，應該都是謹非常謹慎小心的吧！畢竟要住到十幾二十年，為了買到好的房子你可能會調查建商的評價、研究房子的建材或工法，也可能會詢問鄰居對於住在這個區域的心得。但要是一間房子怎樣都查不到評價，你會敢買這間房子嗎？
諮商所面臨到的，就是這樣的困境：接受諮商的人是不太會說的。來諮商的人不管是婚姻衝突、職場壓力、或者哀傷失落，都是正在面臨到某種生命的困境，而越是深切的困境就會對於揭露有越多憂慮。就像一個人正在鬧離婚而諮商，他會願意讓其他人知道自己的婚姻出狀況了嗎？不知道別人會怎麼評價他與伴侶，也害怕成為別人茶餘飯後的話題。即便他從諮商中得到了幫助，種種因素也不會讓他公開宣揚。
所以我們可以看到的是，當你想要更認識諮商並尋找好的心理師時，你很難找到「受過諮商的人分享經驗」，就算找到也很難看到當事人描述他「怎麼獲得協助」，通常能夠找到的就只有「諮商有用」之類的描述。雖然這樣的描述是正面的，但終究是心理師自己說的，而不是諮商過的人說的。就像是一間建商不斷宣傳我們房子蓋得很好，卻怎樣也找不到其他人的評價，你大概還是很難產生信任吧！
在我自己的經驗中，就不斷遇到有人跟我說諮商很好很棒，但是問起他們覺得諮商在做什麼時，他們卻說不太出來。這樣的正向評價其實非常的脆弱，因為他的肯定並不是基於真實的了解，更多時候是一種場面的客套話，於是就導致了弔詭的結果：
諮商好不好？好。
那你要不要諮商？不要。
缺乏對心理師的認識，難以建立直接的信任
難以了解諮商的實際內容、缺乏使用者的回饋，影響的不只是對諮商的評價，也關係到人在求助時最關鍵的一個因素：我們是否信任對方。
信任之所以如此重要，是因為我們會希望自己的困擾是被好好對待的，只有求助的對象讓我們感覺足夠安心，才會敢去說出自己真實的困難，讓對方看到自己脆弱與痛苦的一面。很多時候比起有幫助，我們會更在乎他是否讓人信任，因此許多人面對到諮商的第一個抗拒就是：我要怎麼對一個不信任的人說出自己的事呢？
而這或許正是理科太太的諮商筆記可以熱賣的原因：他們信任的其實不是諮商，而是理科太太。不管購買的人是否能夠被稱為粉絲，他們至少一個程度上肯定與認同理科太太，而那樣的肯定讓他們願意買單。理科太太拍過那麼多的影片了，喜歡影片內容的話自不用說；就算不到喜歡，至少你看的到本人，看的到她說話，這樣的過程就產生了一定程度的信任。
同樣的許多人會去上坊間心靈課程，也是因為比起心理諮商，這些老師有更多的機會去建立信任的機會。也許是他們可以直接與老師互動，甚至有需要就可以直接得到老師的建議；老師的身邊也可能有著許多的學生，他們能聚在一起分享對老師的了解，也傳遞對老師的肯定。
對有需求的人而言，他能感覺「老師是親近的」，從身邊的人接收到「老師是安全的」甚至也是「有幫助的」，而這些要素的累積都能促成信任的結果，讓他們選擇將自己的困難交付他們信任的對象，即使他們並非所謂的專業人士。
劉仲彬臨床心理師在其文章〈被四大平台邀課卻始終開不成的臨床心理師：理科太太憑什麼開課？很簡單，因為她「有市場」〉所提到的，理科太太開課有市場，心理師有專業卻沒有，背後影響的就是民眾對老師的喜愛與信任。也許心理師的課程可以更精緻，更親民、更有系統，但民眾根本不認識這些心理師，所以心理師即使在課程上做足了宣傳，成效可能還是比不過一些名人，因為他們對名人的認識已經告訴了他們「你可以信任」。
心理師為了倫理而有不為，卻也讓宣傳綁手綁腳
不少心理師演講、寫文章、製作懶人包、經營粉專、出書，雖然說其中包含很多行銷個人的成分，卻是在試圖建立那塊缺漏的信任。當大眾可以有越多的機會去看到心理師的本人，或者看到他生產的文章或圖片，哪怕只是一篇貼文都可能讓人對他產生越多的認識，那些肯定與好感最後都可能化為安全感，成為推進民眾前往諮商的力量。
有人會質疑為什麼心理師開課，理科太太卻不可以？如果我們以心理師的角度出發，開課的意義就不只是知識的傳播，而是讓人產生信任並通往諮商的橋樑。課程只是一個起點，最終仍是讓人能夠認識諮商、認識心理師、進而願意向心理師求助，因此課程中如果出現一些狀況需要處理，最後也能在諮商中得到協助。
只是心理師在推廣上，因為受到倫理的限制而處處綁手綁腳。例如諮商非常強調「界限」，為了確保心理師能夠以最純粹的角度去看見當事人的狀態，倫理要求心理師要盡量減少與當事人非專業的互動（可參考筆者另外一篇文章：諮商心理師的職業倫理：只是和案主吃個飯、喝杯咖啡也不行嗎？），因此你不會有事沒事就能看到心理師在做什麼，也無法隨時想問問題就能找到人。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
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（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
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（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
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