塔利班重奪政權不僅沒有日益成熟，反而正在成為「倒車加速師」

文：Hussain Sirat

儘管分析家們沒有期待塔利班轉變為一個自由開放的組織，但他們希望它在第二次奪取阿富汗政權後變得「政治上成熟」。

這個強硬派組織的第一次執政——從1996年到2001年——的特點是大規模侵犯人權、公開實施鞭刑、限制婦女參與公共生活以及其他惡行。

西方國家對此憂心忡忡，直到美軍於2001年進入阿富汗推翻塔利班政權。

2021年8月重奪政權後，塔利班指揮官發表了一些聲明，暗示他們已經從過去的錯誤中吸取了教訓。但一年多過去了，看起來一切又回到了原點。

鞭刑在阿富汗死灰復燃

塔利班發言人12月7日說，一名被判定犯有謀殺罪的男子已被公開處決。這是塔利班奪回政權以來確認的第一個此類判決。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中說，「以眼還眼」的命令已經執行。

被處決的男子名叫塔吉米爾（Tajmir），來自赫拉特省。他因殺害另一名男子並偷竊其摩托車和手機而被定罪。據稱，這一罪行的追訴期為五年。

最近，在洛加爾、拉格曼、巴米揚、加茲尼和塔哈爾省，塔利班官員公開鞭打數十名被他們認定犯有「道德罪」的男女。其中遭受鞭刑的婦女被指控犯有「偷竊、通姦和離家出走」等罪行。

塔利班領導人甚至沒有試圖掩飾這些刑法的死灰復燃。該組織的最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）命令所有官員在全國範圍內實施伊斯蘭教法。

地方官員還要求當地民眾前往圍觀這些懲罰措施的執行情況。

社群網站上流傳的照片顯示，在東部洛加爾省的首府普利阿拉姆一個實施鞭刑的場所，數百人聚集在一個體育場，觀看塔利班成員毆打三名婦女和九名男子。

洛加爾省塔利班省長的發言人證實了這些事件，稱「最高懲罰」為39鞭，最低為12鞭。

危險的跡象：塔利班變得更挑釁

美國阿富汗婦女問題特別代表阿米里（Rina Amiri）在推特上寫道，這些懲罰「既令人震驚，也是一個危險的跡象，表明塔利班在向世界展示他們因循守舊的同時變得更加挑釁。」

她說：「（塔利班政權）以前就劣跡斑斑，如今再次在這個國家開起危險的倒車。」

公開鞭刑的一名目擊者在不願透露姓名的情況下告訴《德國之聲》，塔利班用擴音器告知人們這些懲罰措施的實施情況。

他說，塔利班要求店主關閉商店前往圍觀，否則他們也會被鞭打。

這位目擊者說，塔利班使用了一種特殊的鞭子，「用皮革和金屬製成」。他還說，被鞭打的人處於極度痛苦之中，哭喊著求饒。

缺乏國際壓力，塔利班不會改變

阿富汗前外交官、政治問題專家賽義迪（Ahmad Saeedi）告訴《德國之聲》：「塔利班並沒有改變。執政一年多時間之後，他們變得更加凶殘、更加問題成堆、更加蠱惑人心。」

他還說：「塔利班不接受任何規則和人道主義原則，他們不關心國際社會提出的要求。」

自從去（2021）年推翻前總統甘尼（Ashraf Ghani）的民選政府以來，塔利班對公民社會和政治反對派進行了鎮壓，但他們的首要目標是限制婦女權利。

在他們的統治下，女孩被禁止上學，婦女遭受更多的社會限制。

賽義迪說，西方國家「必須對目前正在阿富汗發生的事情負責」，因為他們未能迫使塔利班改變其統治方式。

政治分析家法哈迪（Tariq Farhadi）認為，期望塔利班改變是徒勞無獲的。

他說：「這就是他們在巴基斯坦的宗教學校裡學到的東西，他們現在正實施它。」

分析家們認為，通過恢復20世紀90年代的統治方式，塔利班領導層正在向當地跟隨者展示其對意識形態的承諾。

在沒有內部和外部壓力的情況下，塔利班領導層沒有動力去改頭換面。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航