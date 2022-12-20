塔利班重奪政權不僅沒有日益成熟，反而正在成為「倒車加速師」
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去年塔利班在阿富汗重新奪取政權時，許多人期待這個原教旨主義組織的統治方式會有所改變。一年時間過去了，塔利班政權正在成為倒車加速師。
文：Hussain Sirat
儘管分析家們沒有期待塔利班轉變為一個自由開放的組織，但他們希望它在第二次奪取阿富汗政權後變得「政治上成熟」。
這個強硬派組織的第一次執政——從1996年到2001年——的特點是大規模侵犯人權、公開實施鞭刑、限制婦女參與公共生活以及其他惡行。
西方國家對此憂心忡忡，直到美軍於2001年進入阿富汗推翻塔利班政權。
2021年8月重奪政權後，塔利班指揮官發表了一些聲明，暗示他們已經從過去的錯誤中吸取了教訓。但一年多過去了，看起來一切又回到了原點。
鞭刑在阿富汗死灰復燃
塔利班發言人12月7日說，一名被判定犯有謀殺罪的男子已被公開處決。這是塔利班奪回政權以來確認的第一個此類判決。
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中說，「以眼還眼」的命令已經執行。
被處決的男子名叫塔吉米爾（Tajmir），來自赫拉特省。他因殺害另一名男子並偷竊其摩托車和手機而被定罪。據稱，這一罪行的追訴期為五年。
最近，在洛加爾、拉格曼、巴米揚、加茲尼和塔哈爾省，塔利班官員公開鞭打數十名被他們認定犯有「道德罪」的男女。其中遭受鞭刑的婦女被指控犯有「偷竊、通姦和離家出走」等罪行。
塔利班領導人甚至沒有試圖掩飾這些刑法的死灰復燃。該組織的最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）命令所有官員在全國範圍內實施伊斯蘭教法。
地方官員還要求當地民眾前往圍觀這些懲罰措施的執行情況。
社群網站上流傳的照片顯示，在東部洛加爾省的首府普利阿拉姆一個實施鞭刑的場所，數百人聚集在一個體育場，觀看塔利班成員毆打三名婦女和九名男子。
洛加爾省塔利班省長的發言人證實了這些事件，稱「最高懲罰」為39鞭，最低為12鞭。
危險的跡象：塔利班變得更挑釁
美國阿富汗婦女問題特別代表阿米里（Rina Amiri）在推特上寫道，這些懲罰「既令人震驚，也是一個危險的跡象，表明塔利班在向世界展示他們因循守舊的同時變得更加挑釁。」
她說：「（塔利班政權）以前就劣跡斑斑，如今再次在這個國家開起危險的倒車。」
公開鞭刑的一名目擊者在不願透露姓名的情況下告訴《德國之聲》，塔利班用擴音器告知人們這些懲罰措施的實施情況。
他說，塔利班要求店主關閉商店前往圍觀，否則他們也會被鞭打。
這位目擊者說，塔利班使用了一種特殊的鞭子，「用皮革和金屬製成」。他還說，被鞭打的人處於極度痛苦之中，哭喊著求饒。
缺乏國際壓力，塔利班不會改變
阿富汗前外交官、政治問題專家賽義迪（Ahmad Saeedi）告訴《德國之聲》：「塔利班並沒有改變。執政一年多時間之後，他們變得更加凶殘、更加問題成堆、更加蠱惑人心。」
他還說：「塔利班不接受任何規則和人道主義原則，他們不關心國際社會提出的要求。」
自從去（2021）年推翻前總統甘尼（Ashraf Ghani）的民選政府以來，塔利班對公民社會和政治反對派進行了鎮壓，但他們的首要目標是限制婦女權利。
在他們的統治下，女孩被禁止上學，婦女遭受更多的社會限制。
賽義迪說，西方國家「必須對目前正在阿富汗發生的事情負責」，因為他們未能迫使塔利班改變其統治方式。
政治分析家法哈迪（Tariq Farhadi）認為，期望塔利班改變是徒勞無獲的。
他說：「這就是他們在巴基斯坦的宗教學校裡學到的東西，他們現在正實施它。」
分析家們認為，通過恢復20世紀90年代的統治方式，塔利班領導層正在向當地跟隨者展示其對意識形態的承諾。
在沒有內部和外部壓力的情況下，塔利班領導層沒有動力去改頭換面。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。