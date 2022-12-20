今年通膨、明年衰退？2023年是昏天暗地的地獄，還是冒險家的天堂？
我們想讓你知道的是
美國CPI年增率持續下跌至7.1％，Fed一如預期升息兩碼。金融市場逐漸脫離2022年通膨的桎梏，進而連結2023年景氣的榮枯。降息的鐘聲已悄然響起。民間與官方對景氣認知不同調，將加大2023年金融市場的震盪。「衰退」將是2023年華爾街分析師興風作浪的關鍵字。
2022年Fed年終升息2碼
上週（12/11－17）是「超級央行週」，一共有六個國家中央銀行召開利率會議：台灣、美國、歐元區、英國、瑞士、菲律賓等。美國、歐元區、英國、瑞士、菲律賓等國家央行各升息2碼（0.5％），台灣升息半碼（0.125％）。如華爾街預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）減緩升息幅度，從升息3碼降為2碼，市場也以大漲回應。
此時，華爾街開始做明（2023）年度的預測：何時升幅降為1碼？何時停止升息？最終利率上界（Upper Bound of Terminal Rate）是否超過5％？何時降息？美國景氣是否衰退？在歲末年初之際，上述每一個事件（Events）深刻地影響2023全年的金融市場走勢，關係著2023年投資的規劃與策略。
表一：美國聯邦公開市場委員會2023年開會時程表（資料來源：Fed網站）
|月份
|日期
|Jan/Feb
|31-1
|March
|21-22
|May
|2-3
|June
|13-14
|July
|25-26
|September
|19-20
|Oct/Nov
|31-1
|December
|12-13
何時利率升幅降為1碼？
華爾街若干投資銀行預期2023年1月的FOMC會再度調降升幅為1碼，想要讓市場輿論成為「既定事實」，以民逼官。筆者認為預測的時間點可能太早一些。雖然2023年1月公布的CPI會下降到6字頭的成長率（請見表三），但離Fed主席鮑爾通膨2％的目標區還有很大的距離。
根據Fed觀測指標3+1推估（請見：美國聯準會主席鮑爾「放鴿」，然而看完演講稿，我卻對未來景氣前景感到憂心），勞動市場依然緊縮，仍然找不到工人，短期內工資率下降有限，Fed升息幅度再降一碼可能不會這麼快。最快可能會落在2023年3月21－22日的FOMC會議（請見表一）。
何時停止升息？
Fed停止升息的時間點，國內外市場的看法相當一致，約落在2023年第二季與第三季，筆者是認為會落在第二季，因為物價最早在第二季會落入2％目標區（請見表三）。這時Fed會先暫時觀察一陣子，監測3+1指標有無回落跡象，再做進一步決策。Fed主席鮑爾不止一次表示指標的預測相當困難，不能以短期的趨勢來做決策。不過筆者認為2023年下半年「通貨膨脹」這個名詞將在金融市場消蹤匿跡。
最終利率上界（Upper Bound of Terminal Rate）是否超過5％？
12月Fed升息兩碼後的聯邦資金利率範圍為：4.25％～4.50％，2023年很快就會超過5％。根據「極鷹派」聯邦準備銀行聖路易分行總裁布拉德（James Bullard）以泰勒法則推估的區間範圍是5％～7％（中位數6％），他特別強調5％是寬鬆條件下的鴿派政策，不具有效限制性，尚不足以將通膨拉回目標區。以目前主席鮑爾鷹派的政策主張，不會停在5％。所以合理推論是利率會止在6％之前。
何時降息？
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。