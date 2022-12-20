TNL+ 2022/12/20,
經濟

今年通膨、明年衰退？2023年是昏天暗地的地獄，還是冒險家的天堂？

今年通膨、明年衰退？2023年是昏天暗地的地獄，還是冒險家的天堂？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國CPI年增率持續下跌至7.1％，Fed一如預期升息兩碼。金融市場逐漸脫離2022年通膨的桎梏，進而連結2023年景氣的榮枯。降息的鐘聲已悄然響起。民間與官方對景氣認知不同調，將加大2023年金融市場的震盪。「衰退」將是2023年華爾街分析師興風作浪的關鍵字。

2022年Fed年終升息2碼

上週（12/11－17）是「超級央行週」，一共有六個國家中央銀行召開利率會議：台灣、美國、歐元區、英國、瑞士、菲律賓等。美國、歐元區、英國、瑞士、菲律賓等國家央行各升息2碼（0.5％），台灣升息半碼（0.125％）。如華爾街預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）減緩升息幅度，從升息3碼降為2碼，市場也以大漲回應。

此時，華爾街開始做明（2023）年度的預測：何時升幅降為1碼？何時停止升息？最終利率上界（Upper Bound of Terminal Rate）是否超過5％？何時降息？美國景氣是否衰退？在歲末年初之際，上述每一個事件（Events）深刻地影響2023全年的金融市場走勢，關係著2023年投資的規劃與策略。

表一：美國聯邦公開市場委員會2023年開會時程表（資料來源：Fed網站）

月份 日期
Jan/Feb 31-1
March 21-22
May 2-3
June 13-14
July 25-26
September 19-20
Oct/Nov 31-1
December 12-13

何時利率升幅降為1碼？

華爾街若干投資銀行預期2023年1月的FOMC會再度調降升幅為1碼，想要讓市場輿論成為「既定事實」，以民逼官。筆者認為預測的時間點可能太早一些。雖然2023年1月公布的CPI會下降到6字頭的成長率（請見表三），但離Fed主席鮑爾通膨2％的目標區還有很大的距離。

根據Fed觀測指標3+1推估（請見：美國聯準會主席鮑爾「放鴿」，然而看完演講稿，我卻對未來景氣前景感到憂心），勞動市場依然緊縮，仍然找不到工人，短期內工資率下降有限，Fed升息幅度再降一碼可能不會這麼快。最快可能會落在2023年3月21－22日的FOMC會議（請見表一）。

何時停止升息？

Fed停止升息的時間點，國內外市場的看法相當一致，約落在2023年第二季與第三季，筆者是認為會落在第二季，因為物價最早在第二季會落入2％目標區（請見表三）。這時Fed會先暫時觀察一陣子，監測3+1指標有無回落跡象，再做進一步決策。Fed主席鮑爾不止一次表示指標的預測相當困難，不能以短期的趨勢來做決策。不過筆者認為2023年下半年「通貨膨脹」這個名詞將在金融市場消蹤匿跡。

最終利率上界（Upper Bound of Terminal Rate）是否超過5％？

12月Fed升息兩碼後的聯邦資金利率範圍為：4.25％～4.50％，2023年很快就會超過5％。根據「極鷹派」聯邦準備銀行聖路易分行總裁布拉德（James Bullard）以泰勒法則推估的區間範圍是5％～7％（中位數6％），他特別強調5％是寬鬆條件下的鴿派政策，不具有效限制性，尚不足以將通膨拉回目標區。以目前主席鮑爾鷹派的政策主張，不會停在5％。所以合理推論是利率會止在6％之前。

何時降息？

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