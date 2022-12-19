今日本土新增1萬0317例、死亡23例：王必勝呼籲民眾勿大量購買「普拿疼」轉寄國外

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1萬0365例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬0317例本土個案及48例境外移入；另確診個案中新增23例死亡。

指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，確診人數相較上週一減少4.7%，這是這幾天持續上升的趨勢中出現疫情趨緩的現象，但仍不排除確診病例數將徘徊甚至持續上升；境外移入及死亡數皆較前幾日較少。

指揮中心指揮官王必勝補充，本週確診總數為10萬7315人，較上週小幅增加6.7%，但今日確診病例數較上週減少，需再觀察2、3天以確認目前疫情是否處於起伏狀態，也需持續觀察波段，檢視是否為新的波段上升的開始。

死亡與重症個案

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為10例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明死亡病例情況，23例本土病例死亡個案中有16位未曾接種過任何一劑疫苗，比例約占7成，建議未接種過疫苗的長者要盡快接種、保護自己的健康。

羅一鈞說明兒童重症個案，2位重症兒童皆為MIS-C，目前皆已出院。

第一位為10個月大女嬰，6月20日曾經確診新冠肺炎，12月8日出現發燒、皮疹、紅眼、嘔吐、腹瀉等症狀，12日送急診、疑似MIS-C而住院，經治療後病況好轉，在17日出院。

第二位為5歲男童，本身有蠶豆症病史、接種過2劑疫苗，11月11日曾經確診，12月8日陸續出現發燒、皮疹、紅眼、腹瀉等症狀，11日送急診、疑似MIS-C而住院，並發現MIS-C侵入心臟出現冠狀動脈擴大病徵，經治療後病況快速好轉，在15日出院。

羅一鈞表示，目前累積兒童重症個案共287例，其中191例為MIS-C。

Omicron變異株監測

指揮中心公布國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為50例本土個案及24例境外移入；本土個案42例BA.5、4例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、1例BF.7，境外移入個案9例BA.5、7例BA.2.75、4例BQ.1、2例XBB、1例BA.2、1例BF.7。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為21例、BF.7為6例、BQ.1為21例、BA.5為1,268例、BA.4為104例、BA.2.75為99例、BA.2為1,029例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1,474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2,534例。

羅一鈞表示，BA.5不論在本土或是境外移入皆占多數，但在境外移入部分，BA.5占比日漸減少，出現多個新興變異株；然而，尚未出現獨霸、獨大的新興變異株，亞洲來源或是歐美來源的不同，將影響每週新興變異株的占比，因此仍難預料下一個主流變異株是否為BQ.1或是BA.2.75，需持續密切觀察。

羅一鈞補充，目前沒有告指出這些新興變異株會導致重症或是住院比例增加，僅是傳播力較強、具免疫逃脫優勢。

疫苗接種情況

指揮中心發言人莊人祥表示，自12月16日至18日，共接種9萬1711人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑為94%、第二劑88.7%、追加劑47.7%、第二次追加劑18.6%，第二次追加劑中65歲以上接種率為43.5%。

另外，全台22個縣市中有21個縣市安排入校為國小學童接種疫苗、12個縣市安排入校為國、高中生接種疫苗，家長可以根據學校通知讓小孩接種疫苗；而在為安排入校接種疫苗的縣市，須請家長視該縣市疫苗接種規範自行上網預約，帶小孩接種疫苗。

普拿疼供應情況說明

王必勝說明，目前國內出現大量收購普拿疼品牌藥品的情形，架上數量稀少甚至缺貨、叫貨困難，政府洽詢廠商，希望加速供貨，但廠商回應，全球供貨皆處於吃緊狀態；不過，普拿疼藥品成分為乙醯胺酚，國內仍有其他品牌藥品可供民眾購買，臨床也仍有其他藥品可供退燒。

王必勝提醒民眾應依照需求適量購買普拿疼這類藥品，不要大量購買轉寄國外；而政府也將會確保國內藥物儲存量，持續監測市場供需狀況，再評估是否應採取額外措施。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航